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    Rusya’dan S-400 açıklaması: Türkiye ile görüşmeler sürüyor

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin envanterindeki S-400 sistemlerinin olası yeniden satışı konusunda Ankara ile temasların sürdüğünü açıkladı. Konuyu "süper hassas" olarak nitelendirdi.

    Rusya’dan S-400 açıklaması: Türkiye ile görüşmeler sürüyor Tam Boyutta Gör
    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin envanterinde bulunan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin olası yeniden satışı konusunda Ankara ile temas halinde olduklarını açıkladı. Peskov, sistemlerin üçüncü bir ülkeye satılması veya devredilmesine ilişkin iddiaları değerlendirirken, konuyu "süper hassas bir konu" olarak nitelendirdi.

    S-400'ün başka ülkeye satışı gündemde

    Sputnik'te yer alan habere göre Peskov, Rusya ile Türkiye arasında S-400'lerin başka ülkeye olası yeniden satışıyla ilgili görüşmeler yapıldığını belirtti. Kremlin Sözcüsü, iki ülke arasındaki diplomatik kanalların açık olduğunu vurgulayarak bu konudaki temasların gelecekte de süreceğini ifade etti.

    Peskov, "Bu konuda söyleyebileceğim tek şey, bunun son derece hassas bir mesele olduğudur. Ancak bu konuda Türk tarafıyla temas halindeyiz ve temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

    S-400 sistemleriyle ilgili tartışmalar, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin ortaya attığı iddiaların ardından yeniden gündeme geldi. Selvi, Türkiye ile ABD arasında uzun süredir anlaşmazlık konusu olanS-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye satıldığını ve resmi açıklamanın bugün yapılacağını öne sürmüştü. İddiaya göre sistemlerin satıldığı ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri veya Katar olabileceği belirtilmişti. S-400 alımı sonrasında Türkiye, F-35 programından çıkarılmış ve yaptırımlara maruz kalmıştı.

    Rusya, S-400 sistemlerinin ihracatında teknik verilerin gizliliği ile teknoloji güvenliğine özel önem veriyor. Moskova daha önce yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile yürütülen askeri-teknik iş birliğinin, hassas bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılmamasını öngören yasal yükümlülükler içerdiğini belirtmiş ve bu konuda Türk tarafına duyduğu güveni vurgulamıştı.

    Kaynakça https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kremlin-rusya-ve-turkiye-s-400lerin-olasi-yeniden-satisini-konustu-1107162965.html https://www.reuters.com/world/kremlin-says-russia-is-touch-with-turkey-fate-russian-s-400-missiles-2026-07-10/
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