Rusya’dan yapay zekalı otonom keskin nişancı sistemi: Dvoinik

Tam Boyutta Gör “Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuz kapsamında şimdiye kadar FPV dronlar, önleyici sistemler, yapay zeka destekli savunma taretleri ve uzaktan kontrol edilen çözümleri ele aldık. Ancak savaş alanındaki dönüşüm artık yalnızca gökyüzüyle sınırlı değil. Cephede insanın doğrudan ateş hattından çıkarılması fikri, şimdi kara unsurlarında da yeni bir aşamaya geçiyor.

Rusya merkezli Lobaev Arms tarafından geliştirilen “Dvoinik” adlı robotik keskin nişancı sistemi, bu dönüşümün dikkat çekici örneklerinden biri haline geldi. Şirket, yapay zeka destekli ve uzaktan kontrol edilebilen sistemin seri üretime geçtiğini açıkladı.

Keskin nişancı artık hedefin yakınında olmak zorunda değil

Modern savaş alanında keskin nişancılar uzun yıllar boyunca gizlenme, sabır ve insan becerisiyle özdeşleşti. Ancak Ukrayna savaşıyla birlikte cephe hattı, sürekli gözetlenen ve dronlarla taranan bir ortama dönüştüğü için operatörler çok daha hızlı şekilde tespit edilebiliyor.

Dvoinik’in geliştirilme mantığı da tam olarak bu değişime dayanıyor. Sistemin geliştiricisi Vladislav Lobaev, modern savaşta insanın silahtan mümkün olduğunca uzak tutulması gerektiğini savunuyor. Ona göre geleceğin savaş alanında yalnızca askerler değil, aynı zamanda düşük maliyetli robotik sistemler ve otonom platformlar da çatışacak.

Bu nedenle Dvoinik, klasik bir keskin nişancı tüfeğinden çok daha farklı bir konsept sunuyor: uzaktan yönetilen veya kısmen otonom çalışan robotik bir ateş sistemi.

Yapay zeka destekli robotik nişancı

Sistem hem operatör kontrollü hem de yüksek seviyede otonom modda çalışabiliyor. Açıklamalara göre yapay zeka algoritmaları hesaplamaların, hedefleme sürecinin ve çeşitli kontrol fonksiyonlarının önemli bölümünü üstlenebiliyor.

Dvoinik’in dikkat çeken yönlerinden biri de farklı platformlara entegre edilebilmesi. Sistem sabit savunma noktalarına yerleştirilebildiği gibi, daha önce farklı görevlerde gördüğümüz NRTK Kurier insansız kara aracına da monte edilebiliyor. Böylece keskin nişancı konsepti ilk kez doğrudan robotik kara platformlarıyla birleşmiş oluyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan test görüntülerinde sistemin hem paletli robot platform üzerinde hem de hareket halindeki bir pickup aracının arkasında kullanıldığı görülüyor. Ayrıca bir operatörün bina içerisinden uzaktan kumanda aracılığıyla sistemi kontrol ettiği görüntüler de yayımlandı.

0.2 MOA hassasiyet ve otomatik yeniden doldurma

Teknik açıdan bakıldığında Dvoinik’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, açıklanan 0.2 MOA isabet oranı. Bu değer, sistemin ultra hassas atış sınıfında değerlendirildiğini gösteriyor. MOA (Minute of Angle) ölçümü, balistikte atış hassasiyetini ifade etmek için kullanılıyor ve 0.2 MOA seviyesi son derece yüksek doğruluk anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Sistem ayrıca elektrik destekli sürgü ve tetik mekanizmasına sahip. Bu yapı sayesinde mermi namludan çıktıktan hemen sonra otomatik yeniden doldurma işlemi gerçekleştiriliyor. Atış hızı ise operatör tarafından ayarlanabiliyor.

Dvoinik’in farklı görev senaryolarına uyarlanabilmesi için çeşitli kalibre seçenekleri sunulduğu belirtiliyor. Bunlar arasında 5.56×45 mm, 7.62×51 mm, 6.5 Creedmoor ve 6.5×47 Lapua mühimmatları yer alıyor.

Sistemin yalnızca personel hedeflerine karşı değil, aynı zamanda dronlara karşı da kullanılmasının planlandığı görülüyor. Açıklamalara göre Dvoinik için özel olarak geliştirilen ve yaklaşık 1530 m/s namlu çıkış hızına sahip bir mühimmat da test edildi.

Rus kaynakları bu mühimmatı “quasi-hypersonic” yani yarı hipersonik olarak tanımlıyor ve özellikle anti-dron varyantında kullanılmasının hedeflendiğini belirtiyor. Bu durum, savaş alanında dron tehdidinin artık yalnızca hava savunma sistemleriyle değil, yüksek hassasiyetli kinetik çözümlerle de karşılanmaya çalışıldığını gösteriyor.

Dvoinik sistemi, savaş doktrinindeki daha büyük dönüşümün küçük ama önemli bir parçası. Artık mesele sadece daha isabetli silah üretmek değil, aynı zamanda insanı risk alanından çıkarıp karar verici role indirgemek. Modern cephede sensörler, algoritmalar ve uzaktan kontrol ağları giderek daha belirleyici hale gelirken, keskin nişancılık gibi geleneksel insan merkezli askeri roller de robotikleşmeye başlıyor.

Bu içerik “Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuzun bir parçasıdır. Bu seride bazı modern otonom çözümleri ele alacağız ve ardından savaş doktrinlerinin nasıl dönüştüğüne değineceğiz.

