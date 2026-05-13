    Rusya'dan gövde gösterisi: “Dünyanın en güçlü nükleer füzesi” başarıyla test edildi

    Rusya, “dünyanın en güçlü nükleer füzesi” olarak tanımladığı Sarmat'ı yeniden test etti. 21.700 mil menzilli füze, küresel nükleer silah yarışına dair endişeleri artırdı.

    Rusya, dünyanın en güçlü nükleer füzesini başarıyla test etti Tam Boyutta Gör
    Nükleer silahlar ve kıtalararası balistik füzeler (ICBM), son günlerde yeniden bir tehdit unsuru olarak sahaya sürülmeye başlandı. Bir yandan Ukrayna'da yıllardır devam eden savaş, diğer yandan Orta Doğu'da artan gerilim derken, nükleer silahların kullanılması yıllar sonra ilk kez ciddi ciddi gündeme geliyor. Rusya da bunun farkında olsa gerek ki caydırıcı gücünü dünyaya hatırlatacak hamleler yapmaya devam ediyor. Kremlin, son olarak da R8-28 Sarmat adlı kıtalararası balistik füzesini sahneye sürdü.

    NATO cephesi tarafından "Satan II" olarak adlandırılan R8-28, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip en büyük kıtalararası füze olmasıyla dikkat çekiyor.

    Sarmat, Rusya'nın Nükleer Modernizasyon Planının Önemli Bir Parçası

    Rusya da yeni testin başarıyla gerçeleştirildiğini duyururken tam da buna vurgu yaptı. Vladimir Putin "dünyanın en büyük füzesinin" başarıyla test edildiğini duyurdu. Putin’e göre füzenin taşıdığı bağımsız hedeflenebilir nükleer savaş başlıklarının toplam yıkıcı gücü, Batılı muadillerinin çok üzerinde. Rus lider ayrıca bu testin, ülkenin uzun süredir devam eden nükleer modernizasyon sürecinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

    Uzun yıllardır geliştirme aşamasında olan Sarmat füzesinin, Sovyet döneminden kalma R-36M Voyevoda sisteminin yerini alması planlanıyor. Rus yetkililer, bu yeni sistemin yıl sonuna kadar aktif hizmete alınmasını hedefliyor. Yaklaşık 10 tona kadar yük taşıyabildiği belirtilen füze, bu sayede çok sayıda bağımsız nükleer savaş başlığını aynı anda farklı hedeflere yönlendirebiliyor. Bu özellik, modern nükleer doktrinde kritik öneme sahip. Çünkü bir füzenin tek bir saldırıda birden fazla hedefi vurabilmesi, mevcut füze savunma sistemlerini aşmayı daha mümkün hâle getiriyor.

    Sarmat’ın teknik özellikleri de dikkat çekici. Rusya’nın iddiasına göre füze, 21.700 milin üzerinde menzile ulaşabiliyor ve yörünge altı (suborbital) uçuş rotaları kullanabiliyor. Bu tarz uçuş profilleri, gelecekte geliştirilecek füze savunma sistemlerinden kaçınmayı kolaylaştırabilir. Putin ayrıca Sarmat’ın eski Voyevoda sistemine göre daha hassas, ancak aynı ölçüde yıkıcı güce sahip olduğunu söylüyor.

    Sarmat'ın yanı sıra Avangard hipersonik planör sistemi ve Oreşnik orta menzilli balistik füze gibi platformları da son dönemde sahneye çıkaran Rusya, son yıllarda özellikle stratejik nükleer kapasitesini ciddi şekilde güçlendiriyor. Kara konuşlu kıtalararası balistik füzeler, nükleer denizaltılar ve stratejik bombardıman uçaklarından oluşan bu modernizasyon süreci, önümüzdeki dönemde de devam edecek gibi görünüyor.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

