    Rusya hava gücünü artırıyor: Yeni süpersonik SU-35S'ler envantere eklendi

    Hava üstünlüğünü koruyabilmek için envanterindeki süpersonik savaş uçaklarının sayısını artırmaya devam eden Rusya, bu hafta yeni SU-35S'lerin de filoya katıldığını duyurdu.

    Özellikle uzun menzilli görev yapabilen, hem havadan-havaya hem de havadan-yere atış yapabilen çok rollü savaş uçakları, günümüz çatışmalarında orduların bel kemiğini oluşturuyor. Bu alanda öne çıkan platformlardan biri olan Su-35S, Rusya’nın son yıllarda özellikle Ukrayna’daki operasyonlarında aktif olarak kullandığı başlıca savaş uçaklarından biri konumunda. Gelen son haberler ise bu uçağın Rus envanterindeki rolünün daha da artacağını gösteriyor.

    Rusya’nın önde gelen savunma sanayi kuruluşlarından UAC, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne yeni Su-35S savaş uçaklarını teslim etti. Devlet medyası üzerinden doğrulanan bu teslimatın, özellikle hava üstünlüğü sağlama ve uzun menzilli taarruz görevlerini destekleme amacı taşıdığı belirtiliyor. Teslim edilen uçak sayısı ise bilerek gizli tutuluyor.

    Su-35S, çok rollü ağır sınıf bir savaş uçağı olarak, tek bir görevle sınırlı kalmayacak şekilde tasarlandı. Hem hava hedeflerine karşı üstünlük kurabilen hem de kara hedeflerini uzun mesafelerden vurabilen bu platform, özellikle geniş coğrafyalarda operasyon yürüten ordular için kritik bir avantaj sağlıyor. Rus devlet ajansı TASS’a konuşan yetkililere göre uçak; uzun menzilli hava hedeflerini önleme, taarruz gruplarına eskort sağlama, insansız hava araçlarını imha etme, kara ve deniz hedeflerine hassas saldırılar düzenleme ve cephe hattının derinliklerinde keşif yapma gibi çok çeşitli görevlerde kullanılabiliyor.

    Teknik özellikleriyle de dikkat çeken Su-35S, iki adet 117S art yakıcılı turbofan motorundan güç alıyor. Her biri yaklaşık 14.500 kilogram itki üretebilen bu motorlar sayesinde uçak Mach 2.25 gibi yüksek bir azami hıza ulaşabiliyor. Yakıt ikmali yapmadan yaklaşık 3.600 kilometre menzile sahip olan uçak, 18.000 metre irtifaya kadar çıkabiliyor. Ayrıca 12 farklı harici istasyonda toplam 8.000 kilograma kadar mühimmat taşıyabilmesi, onu hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde oldukça esnek bir platform hâline getiriyor.

    SU-35S, Etkileyici Özelliklerine Rağmen Ukrayna'da Zor Anlar Yaşıyor

    Ancak tüm bu teknik kapasiteye rağmen sahadaki gerçek tablo daha karmaşık görünüyor. Sahada yapılan gözlemler, Rusya'nın Ukrayna üzerinde tam anlamıyla bir hava üstünlüğü kuramadığını gösteriyor. Dahası, bugüne kadar en az sekiz Su-35S uçağının düşürüldüğü ve bunlardan birinin Ukrayna’ya ait bir F-16 tarafından AIM-120 AMRAAM füzesiyle vurulduğu iddia ediliyor. Bu durum, Su-35S gibi gelişmiş platformların bile modern hava savunma sistemleri ve karşı hava unsurları karşısında ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

    Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde, yeni Su-35S teslimatlarının Rusya’nın hava gücünü nicelik olarak artırsa da sahadaki dengeyi tek başına değiştirmesinin kolay olmayacağı görülüyor. Yine de bu uçakların sahip olduğu uzun menzil, yüksek hız ve çok yönlü görev kabiliyetleri, SU-35S'lerin Rusya’nın önümüzdeki dönemde hava operasyonlarında önemli bir rol oynamaya devam edeceğine işaret ediyor.

