Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rusya, ilk hidrojenli yolcu trenini üretti: 740 km menzil sunacak

    Rusya, dizel trenlere alternatif ilk yerli hidrojen yakıt hücreli yolcu treninin montajını tamamladı. İki farklı konfigürasyonda üretilecek tren, 740 kilometreye kadar menzil sunacak.

    Rusya, ilk hidrojenli yolcu trenini üretti: 740 km menzil sunacak Tam Boyutta Gör
    Rusya, demiryolu ulaşımında fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için hidrojen teknolojisine yöneliyor. Ülkenin ilk yerli üretim hidrojen yakıt hücreli yolcu treninin montajı, Moskova yakınlarındaki Demikhovo fabrikasında tamamlandı. Elektrikli demiryolu altyapısının bulunmadığı hatlarda çalışmak üzere geliştirilen tren, dizel motorlu lokomotiflere daha düşük emisyonlu bir alternatif sunmayı hedefliyor.

    Rusya'nın en büyük demiryolu araçları üreticilerinden Transmashholding (TMH) tarafından geliştirilen tren projesi, Rus Demiryolları, Rosatom ve Sahalin Bölge Yönetimi ile birlikte yürütülüyor. 2019 yılında imzalanan anlaşmayla başlatılan çalışmalar kapsamında geliştirilen trenin ilk örnekleri Demikhovski Makine İmalat Fabrikası ve Tver Vagon Fabrikası'nda üretildi.

    Sahalin Bölge Valisi Valeri Limarenko, trenin montajının tamamlandığını ve test aşamasına geçildiğini açıkladı. İlk testlerin Kasım 2026'da başlaması planlanırken, Moskova ve çevresindeki dinamik testlerin 2027 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

    Hidrojenle 740 kilometreye kadar menzil sunacak

    Rusya, ilk hidrojenli yolcu trenini üretti: 740 km menzil sunacak Tam Boyutta Gör
    Yeni trenler iki farklı konfigürasyonda üretilecek. İki yolcu vagonundan oluşan ilk versiyon, yalnızca hidrojen yakıt hücresi sistemiyle 700 kilometreden fazla menzil sunabilecek. Trene entegre edilen batarya sistemi sayesinde bu mesafe yaklaşık 740 kilometreye çıkarılabilecek. Üç yolcu vagonuna sahip ikinci versiyon ise hidrojen sistemiyle yaklaşık 480 kilometre yol alabilecek. Bu modeldeki batarya sistemi, menzile yaklaşık 80 kilometre daha katkı sağlayacak.

    Her iki modelde de hidrojen güç sistemini barındıran ayrı bir teknik vagon bulunacak. Bu bölümde hidrojen konsantrasyonunu ve olası yangınları tespit edebilen sensörler yer alacak. Böylece hidrojen depolama ve enerji üretim sistemlerinin yolcular ile demiryolu personeli açısından daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

    İlk seferler Sahalin Adası'nda yapılacak

    Hidrojen trenlerinin ilk olarak Japonya'nın kuzeyinde, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Sahalin Adası'nda hizmete girmesi planlanıyor. Ada, elektrifikasyon altyapısı bulunmayan demiryolu hatları nedeniyle yeni teknolojinin kullanılması için uygun bir başlangıç noktası olarak değerlendiriliyor.

    Rusya, hidrojen trenlerinin sertifikasyon testlerini 2027 yılında tamamlamayı ve aynı yılın sonuna doğru ticari işletmeye geçmeyi hedefliyor. Bu süreçte Sahalin'de özel bir hidrojen test merkezinin de geliştirilmesi planlanıyor.

    Proje, Rusya'nın demiryolu altyapısını modernleştirme çalışmalarının da bir parçası. Sahalin Adası'ndaki demiryolu ağı, Japon yönetimi döneminden kalan 1.067 milimetrelik hat açıklığından Rusya'nın kullandığı 1.520 milimetrelik standarda dönüştürüldü. Rus Demiryolları tarafından yürütülen dönüşüm 2020 yılında tamamlandı.

    Hidrojen yakıt hücreli trenler, dizel motorların aksine enerji üretimi sırasında egzoz gazı yerine su buharı açığa çıkarıyor. Bu özellik, özellikle elektrikli hat altyapısının kurulmasının ekonomik veya teknik açıdan zor olduğu bölgelerde demiryolu ulaşımının çevresel etkilerini azaltma potansiyeli taşıyor. Rusya ise geliştirilen hidrojen güç sistemini gelecekte şehir içi, banliyö ve şehirler arası trenlerde kullanılabilecek ortak bir platforma dönüştürmeyi amaçlıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/russias-first-hydrogen-train-435-miles https://www.railwaygazette.com/hydrogen/2026/10/28/transmashholding-completes-hydrogen-train-ahead-of-sakhalin-trials/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    trendyol takipçi satın alma evde 1 tane hamam böceği gördüm vestel tv renk ayarı kaç olmalı toyota corolla 1.6 elegant otomatik vites yorumlar ps4 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip8
    Samsung Galaxy Z Flip8
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Expertbook B1503CVA
    Asus Expertbook B1503CVA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum