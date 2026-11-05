Rusya, ilk hidrojenli yolcu trenini üretti: 740 km menzil sunacak

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Oynat Rusya, dizel lokomotiflerin yerini alacak ilk yerli hidrojenli yolcu treninin montajını tamamladı. İki farklı modelde üretilecek olan tren, hidrojen deposu ve batarya desteğiyle 740 kilometreye kadar menzil sunacak. Güvenlik sensörlerine sahip özel bir teknik vagon içeren bu yeni sistem, fosil yakıtların aksine çevreye emisyon yerine sadece su buharı salacak. Test süreci yaklaşan trenin, 2027 yılı sonunda Sahalin Adası'nda ticari seferlere başlaması hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Rusya, demiryolu ulaşımında fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için hidrojen teknolojisine yöneliyor. Ülkenin ilk yerli üretim hidrojen yakıt hücreli yolcu treninin montajı, Moskova yakınlarındaki Demikhovo fabrikasında tamamlandı. Elektrikli demiryolu altyapısının bulunmadığı hatlarda çalışmak üzere geliştirilen tren, dizel motorlu lokomotiflere daha düşük emisyonlu bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Rusya'nın en büyük demiryolu araçları üreticilerinden Transmashholding (TMH) tarafından geliştirilen tren projesi, Rus Demiryolları, Rosatom ve Sahalin Bölge Yönetimi ile birlikte yürütülüyor. 2019 yılında imzalanan anlaşmayla başlatılan çalışmalar kapsamında geliştirilen trenin ilk örnekleri Demikhovski Makine İmalat Fabrikası ve Tver Vagon Fabrikası'nda üretildi.

Sahalin Bölge Valisi Valeri Limarenko, trenin montajının tamamlandığını ve test aşamasına geçildiğini açıkladı. İlk testlerin Kasım 2026'da başlaması planlanırken, Moskova ve çevresindeki dinamik testlerin 2027 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Hidrojenle 740 kilometreye kadar menzil sunacak

Tam Boyutta Gör Yeni trenler iki farklı konfigürasyonda üretilecek. İki yolcu vagonundan oluşan ilk versiyon, yalnızca hidrojen yakıt hücresi sistemiyle 700 kilometreden fazla menzil sunabilecek. Trene entegre edilen batarya sistemi sayesinde bu mesafe yaklaşık 740 kilometreye çıkarılabilecek. Üç yolcu vagonuna sahip ikinci versiyon ise hidrojen sistemiyle yaklaşık 480 kilometre yol alabilecek. Bu modeldeki batarya sistemi, menzile yaklaşık 80 kilometre daha katkı sağlayacak.

Her iki modelde de hidrojen güç sistemini barındıran ayrı bir teknik vagon bulunacak. Bu bölümde hidrojen konsantrasyonunu ve olası yangınları tespit edebilen sensörler yer alacak. Böylece hidrojen depolama ve enerji üretim sistemlerinin yolcular ile demiryolu personeli açısından daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

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İlk seferler Sahalin Adası'nda yapılacak

Hidrojen trenlerinin ilk olarak Japonya'nın kuzeyinde, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Sahalin Adası'nda hizmete girmesi planlanıyor. Ada, elektrifikasyon altyapısı bulunmayan demiryolu hatları nedeniyle yeni teknolojinin kullanılması için uygun bir başlangıç noktası olarak değerlendiriliyor.

Rusya, hidrojen trenlerinin sertifikasyon testlerini 2027 yılında tamamlamayı ve aynı yılın sonuna doğru ticari işletmeye geçmeyi hedefliyor. Bu süreçte Sahalin'de özel bir hidrojen test merkezinin de geliştirilmesi planlanıyor.

Proje, Rusya'nın demiryolu altyapısını modernleştirme çalışmalarının da bir parçası. Sahalin Adası'ndaki demiryolu ağı, Japon yönetimi döneminden kalan 1.067 milimetrelik hat açıklığından Rusya'nın kullandığı 1.520 milimetrelik standarda dönüştürüldü. Rus Demiryolları tarafından yürütülen dönüşüm 2020 yılında tamamlandı.

Hidrojen yakıt hücreli trenler, dizel motorların aksine enerji üretimi sırasında egzoz gazı yerine su buharı açığa çıkarıyor. Bu özellik, özellikle elektrikli hat altyapısının kurulmasının ekonomik veya teknik açıdan zor olduğu bölgelerde demiryolu ulaşımının çevresel etkilerini azaltma potansiyeli taşıyor. Rusya ise geliştirilen hidrojen güç sistemini gelecekte şehir içi, banliyö ve şehirler arası trenlerde kullanılabilecek ortak bir platforma dönüştürmeyi amaçlıyor.

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Rusya, ilk hidrojenli yolcu trenini üretti: 740 km menzil sunacak

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