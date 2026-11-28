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Oynat Rusya, nükleer enerjide tarihi bir başarıya imza atarak kullanılmış yakıtın yeniden kullanılmasını sağladı. Rosatom, BN-800 hızlı nötron reaktöründe daha önce kullanılmış MOX yakıtından elde edilen plütonyumu tekrar yakıta dönüştürdü. Tek bir döngüde birleştirilen bu yenilikçi süreç, doğal uranyum ihtiyacını azaltırken radyoaktif atık miktarını da önemli ölçüde düşürüyor. Bu gelişme, küresel uranyum rezervlerinin tükenme riskine karşı son derece kritik bir adım olarak görülüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Rusya, kullanılmış nükleer yakıttan geri kazanılan plütonyumu yeniden aynı reaktörde kullanarak kapalı nükleer yakıt döngüsünde önemli bir aşamaya ulaştı. Ülkenin devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, kullanılmış nükleer yakıttan geri kazanılan plütonyumun yeniden aynı reaktörde kullanılmasını sağlayan süreci başarıyla uyguladı.

Bu kapsamda Beloyarsk Nükleer Santrali'nin 4. ünitesinde bulunan BN-800 hızlı nötron reaktörüne yeni uranyum-plütonyum karışık oksit (MOX) yakıtı yüklendi. Bu yakıtı önceki uygulamalardan ayıran en önemli özellik, içerdiği plütonyumun başka bir reaktörden değil, BN-800'de daha önce kullanılmış ve çalışma döngüsünü tamamlamış MOX yakıtından elde edilmesi. Böylece kullanılmış yakıtın işlenmesi, içindeki plütonyumun geri kazanılması, yeni yakıt üretilmesi ve bu yakıtın yeniden aynı reaktörde kullanılması aşamaları tek bir döngüde birleştirildi. Rosatom, bu gelişmeyle hızlı reaktörler etrafında kapalı nükleer yakıt döngüsünün uygulanabilirliğini ortaya koyduğunu açıkladı.

Plütonyumun geri kazanılması daha verimli hale getirildi

Bu sürecin endüstriyel ölçekte uygulanabilmesi için kullanılmış yakıttan plütonyum elde edilmesine yönelik kimyasal işlemler de yeniden düzenlendi. Mühendisler, yakıtın kalitesinden ödün vermeden toplam işlem aşamalarının sayısını azaltan optimize edilmiş bir geri kazanım yöntemi geliştirdi.

İşlem basamaklarının azaltılması, hem üretim maliyetlerini düşürmeyi hem de karmaşık yakıt üretim sürecini basitleştirmeyi hedefliyor. Reaktöre yakıt yükleme işlemlerinin tamamı ise Rusya'nın nükleer düzenleyici kurumu Rostechnadzor tarafından belirlenen lisanslama standartlarına uygun şekilde gerçekleştirildi.

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, gelişmenin hızlı reaktörler etrafında kapalı nükleer yakıt döngüsünü teoriden pratiğe taşıdığını belirtti. Likhachev'e göre bu teknoloji, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı ve radyoaktif atık miktarını aynı oranda artırmadan büyüyen elektrik talebinin karşılanmasına yardımcı olabilir.

Hızlı nötron reaktörleri yakıtın yeniden kullanılmasını sağlıyor

Kapalı yakıt döngüsünün temelinde hızlı nötron reaktörlerinin çalışma prensibi bulunuyor. Geleneksel nükleer reaktörlerde büyük ölçüde enerji üretiminde doğrudan kullanılabilen uranyum-235 izotopundan yararlanılırken hızlı reaktörler, yakıttaki uranyum-238'i de değerlendirebiliyor.

Reaktör içerisindeki nötronlarla etkileşime giren uranyum-238, nükleer dönüşüm sonucunda plütonyum izotoplarına dönüşebiliyor. Kullanılmış yakıt reaktörden çıkarıldıktan sonra bu plütonyum ayrıştırılarak yeni MOX yakıtının üretiminde kullanılabiliyor.

Daha önceki uygulamalarda geleneksel termal reaktörlerde kullanılmış yakıt yeniden işlenerek hızlı reaktörlerde yalnızca bir kez kullanılabiliyordu. BN-800'de gerçekleştirilen son uygulama ise aynı reaktörden elde edilen geri dönüştürülmüş yakıtın yeniden kullanılması açısından önemli bir aşama oluşturuyor.

Rusya daha büyük hızlı reaktörler planlıyor

Rosatom, BN-800'de elde edilen deneyimi daha büyük ölçekli projelere taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda Beloyarsk Nükleer Santrali'nde yeni nesil BN-1200M hızlı reaktörünün seri üretimine yönelik ön proje çalışmaları başlatıldı.

Tomsk bölgesinde ise BREST-OD-300 projesinin inşası devam ediyor. Bu tesis, reaktör ile kapalı nükleer yakıt döngüsünü aynı sahada bir araya getirmeyi amaçlıyor. Projenin tamamlanmasıyla kullanılmış yakıtın yeniden işlenmesi ve yeni yakıt üretiminin reaktörle entegre biçimde yürütülmesi planlanıyor.

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Nükleer atıkların radyoaktivitesi de azaltılabilecek

Hızlı reaktörlerin potansiyel avantajları yalnızca uranyumun daha verimli kullanılmasından ibaret değil. Bu teknoloji, kullanılmış nükleer yakıtta bulunan ve uzun süre tehlikeli seviyelerde radyoaktif kalan bazı ağır elementlerin dönüştürülmesine de imkan tanıyor.

Mayıs 2026'da amerikyum-241 ve neptünyum-237 içeren üç deneysel MOX yakıt düzeneği, BN-800 reaktöründe üç ışınlama kampanyasını tamamladı. Bu elementler, kullanılmış nükleer yakıtın kütlesinin küçük bir bölümünü oluşturmalarına rağmen yüz binlerce yıl boyunca radyoaktif ve ısı üreten özelliklerini koruyabiliyor. Hızlı nötronlar, bu minör aktinitlerin daha kararlı veya daha kısa yarı ömürlü izotoplara dönüştürülmesini sağlayabiliyor. Böylece nükleer atıkların uzun vadeli radyoaktivitesinin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Bu teknolojiler, küresel nükleer enerji kapasitesinin büyümesinin beklendiği bir dönemde önem kazanıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) projeksiyonuna göre dünya genelindeki nükleer enerji kapasitesi 2050 yılına kadar 890 GW seviyesine ulaşarak mevcut kapasitenin iki katından fazla olabilir. Buna karşılık, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) analizleri, yaklaşık 8 milyon tonluk kanıtlanmış uranyum rezervlerinin 2060-2090 yılları arasında tükenebileceğine işaret ediyor.

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