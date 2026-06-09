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    Rusya’nın 160 bin dolarlık lüks sedanı Senat 900 aslında Çin menşeli

    Rusya’da üretimi başlayan Senat 900, aslında Çinli Hongqi H9’un yeniden markalanmış hali olarak dikkat çekiyor. 160 bin dolarlık lüks sedan, kökeniyle tartışma yarattı.

    Rusya’nın otomotiv endüstrisi Ukrayna savaşının başlamasıyla büyük darbe aldı. Batılı markalar, yerel üretim ve satış faaliyetlerini durdurarak toplu şekilde ülkeden çekildi. Böylece meydan, üretimi artırmak için çabalayan birkaç yerli markaya ve sınırdan içeriye akan Çinli üreticilere kaldı.

    Aurus Motors da bu yerli oyunculardan biri. 2018 yılında yalnızca Vladimir Putin’in devlet başkanlığı aracı olan Senat limuzinini üretmek amacıyla kurulan şirket, zamanla bu ismi bir premium markaya dönüştürdü. Senat artık başlı başına bir marka ve şirket ilk seri üretim modelini yeni piyasaya sürdü.

    Çinli Hongqi H9'un kopyası

    Rusya'nın 160 bin dolarlık lüks sedanı aslında Çin menşeli Tam Boyutta Gör
    Ancak marka her ne kadar yerli olsa da, Senat 900 olarak adlandırılan yeni otomobil aslında tamamen Rus mühendisliği ürünü değil. Bunun yerine Çin pazarındaki en büyük ve en lüks sedanlardan biri olan Hongqi H9’un yeniden markalanmış bir versiyonu.

    Senat 900, ön bölümde yeni bir tasarımla geliyor; farklı bir ızgara, yeni farlar ve yeniden tasarlanmış bir tampon kullanılmış. Izgara tasarımı Aurus’un mevcut modellerinden bazı stil ipuçları taşıyor ve bu sayede aracın ön yüzü en azından Çin kökenli modelden biraz ayrışıyor.

    Ancak arka tasarımda durum farklı. Arka bölüm, Hongqi ile neredeyse birebir aynı görünüyor; aynı stop lambaları ve aynı LED ışık şeridi korunmuş. Arka tampon ve egzoz çıkışları da büyük ölçüde olduğu gibi aktarılmış. Yan taraf için de benzer bir durum söz konusu.

    Rusya'nın 160 bin dolarlık lüks sedanı aslında Çin menşeli Tam Boyutta Gör
    5,14 metre uzunluğa sahip olan Senat 900, dört koltuklu VIP veya daha geleneksel beş koltuklu bir konfigürasyonla sunuluyor. İç mekânda da benzerlikler büyük ölçüde devam ediyor. Kabin neredeyse tamamen aynı; yalnızca direksiyon göbeğindeki logo değişmiş ve o parça bile Hongqi ünitesindeki formu koruyor. Alıcılar Nappa deri ve ahşap kaplama, ısıtma, soğutma ve masaj fonksiyonlu koltuklar ile kapsamlı bir sürüş destek sistemleri paketi elde ediyor.

    Hongqi’de olduğu gibi Senat 900 de 3.0 litrelik turbo beslemeli bir V6 motorla geliyor. Bu motor 326 hp güç ve 450 Nm tork üretiyor. Motor, sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiş ve standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemi sunuyor. Araç 0’dan 100 km/s hıza 6,5 saniyede ulaşabiliyor. Süspansiyon tarafında ise standart olarak havalı süspansiyon bulunuyor.

    Üretim, daha önce Toyota’nın kullandığı St. Petersburg’daki bir fabrikada başlamış durumda ve şirket Senat 900 için siparişleri toplamaya başladı. Fiyatlar beş koltuklu versiyon için yaklaşık 12 milyon rubleden (yaklaşık 162.800 dolar) başlıyor, dört koltuklu VIP versiyon için ise 12,5 milyon rubleye (yaklaşık 169.600 dolar) kadar çıkıyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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