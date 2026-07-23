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    Rusya'nın en gelişmiş savaş uçağı Su-57 Moskova’da düştü iddiası

    Moskova yakınlarında düşen askeri uçağın Su-57 olduğu iddia edildi. Rusya kazayı doğrularken uçağın tipini açıklamadı. Suhoy Su-57’nin birim maliyeti 50-100 milyon doları buluyor.

    Rusya'nın en gelişmiş savaş uçağı Su-57 Moskova’da düştü iddiası Tam Boyutta Gör

    Rusya'nın Moskova bölgesindeki Zvenigorod yakınlarında bir askeri uçağın düştüğü bildirildi. Rus bağımsız medya kuruluşu Astra ve Kommersant’ın aktardığı ilk bilgilere göre kazaya karışan hava aracının Rusya'nın aktif hizmette bulunan tek beşinci nesil savaş uçağı modeli Su-57 olabileceği öne sürüldü.

    Bakanlık onayladı

    Olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığı da kazayı doğruladı. TASS'ın aktardığı açıklamaya göre Moskova bölgesinde kalkış sırasında savaş uçağı kaza yaptı. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Bakanlık, uçağın yerleşim yerlerinden uzak bir bölgeye düştüğünü, herhangi bir can kaybı veya hasar oluşmadığını açıkladı.

    Rusya'nın en gelişmiş savaş uçağı Su-57 Moskova’da düştü iddiası Tam Boyutta Gör

    Ayrıca uçağın mühimmat taşımadan uçuş yaptığı, kazanın ilk değerlendirmelere göre havacılık ekipmanındaki teknik bir arızadan kaynaklandığının düşünüldüğü ifade edildi. Ancak Savunma Bakanlığı, kazaya karışan uçağın modeline ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

    Buna karşın Astra'nın aktardığı iddiaların doğrulanması halinde Rusya en değerli platformlarından birini kaybetmiş olacak. Su-57, Rusya'nın en gelişmiş savaş uçağı olarak hava üstünlüğü, hassas taarruz ve hava savunmasını bastırma gibi görevler için geliştirildi.

    Su-57'nin geliştirme süreci yıllar sürdü

    Su-57'nin geliştirilmesi, 2001 yılında başlatılan PAK-FA programı kapsamında başladı. Sukhoi, uçağın ilk tam boy maketini 2004 yılında tanıttı. T-50 prototipi ise ilk uçuşunu 2010 yılında gerçekleştirdi. Test sürecinde toplam 10 prototip üretildi.

    Uçak, 2017 yılında resmi olarak Su-57 adını aldı. Rusya seri üretimin 2019'da başladığını duyursa da program çeşitli gecikmeler yaşadı. İlk seri üretim Su-57 ise 2020 yılında Rus Hava-Uzay Kuvvetleri envanterine kabul edildi.

    Mevcut tahminlere göre Rusya'nın bir Su-57 için ödediği tedarik maliyeti yaklaşık 35 ila 50 milyon dolar arasında değişiyor. İhracat versiyonları ile bakım, eğitim ve lojistik destek paketlerini içeren anlaşmalarda ise toplam maliyet 100 milyon doları aşabiliyor.

    Kaynakça https://united24media.com/war-in-ukraine/russias-crown-jewel-su-57-may-have-crashed-outside-moscow-21009 https://www.kommersant.ru/doc/8832973?from=top_main_3 https://tass.ru/proisshestviya/27944763
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