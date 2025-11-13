Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Rusya’nın ilk yapay zeka destekli insansı robotu AIdol, Moskova’da düzenlenen büyük bir teknoloji forumunda sahneye çıktığı sırada yaşanan talihsiz bir kaza ile gündeme geldi. Robot, sahnede dengesini kaybederek yüzüstü yere düştü ve bu anlar kameraya yansıyarak kısa sürede viral oldu.

AIdol hayal kırıklığı yarattı

Geçtiğimiz günlerde Yarovit Hall Kongre Merkezi’nde sahneye çıkan AIdol, Rocky filminden tanınan “Gonna Fly Now” teması eşliğinde yürümeye başladı. Ancak yürüyüşünün sadece birkaç adımı sonrasında robot dengesini kaybederek öne doğru devrildi ve sahneye yüz üstü düştü.

AIdol, Rus robotik şirketi Idol tarafından geliştirilen ülkenin ilk AI destekli insansı robotu olarak tanıtıldı. İnsan hareketlerini ve jestlerini taklit edebilen robot, özellikle Rusya’nın robotik alanındaki ilerlemelerini sergilemesi amacıyla tasarlandı.

Newsweek’e konuşan Idol CEO’su Vladimir Vitukhin, kazanın robotun denge ve hareket kontrol algoritmalarındaki bir kalibrasyon hatasından kaynaklandığını belirtti. Vitukhin, bunun gerçek zamanlı bir öğrenme süreci olduğunu söylerken “İyi bir hata bilgiye, kötü bir hata ise deneyime dönüşür” dedi. Şirket, AIdol’un kontrol sistemlerini bir sonraki kamu gösterisi öncesinde ince ayarlarla geliştirmeyi planlıyor.

Aktarılanlara göre AIdol, yüzde 77 oranında yerli üretim bileşenlerle tasarlandı. CEO’ya göre bu, Batı yaptırımları nedeniyle sınırlı ithalat erişimi dikkate alındığında önemli bir başarı. Şirket, gelecek üretimlerde bu oranı yüzde 93’e çıkarmayı hedefliyor. Robotun silikon yüzünde 19 adet servo motor bulunuyor. bu motorlar sayesinde onlarca temel duygu ve yüz yüzeyinde yüzlerce mikro ifade sergileyebiliyor. Sentetik cildi ise gerçek insan yüz hareketlerinin akıcılığını ve sertliğini taklit edecek şekilde geliştirilmiş durumda.

Rusya'nın ilk insansı robotu sahnede yüzüstü düştü

