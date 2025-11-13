Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rusya’nın ilk insansı robotu sahnede yüzüstü düştü

    Rusya’nın ilk AI destekli insansı robotu AIdol, sahnedeki ilk gösterisinde dengesini kaybedip yüzüstü düştü. Olay, izleyicileri şaşırttı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

    Rusya’nın ilk insansı robotu sahnede yüzüstü düştü Tam Boyutta Gör

    Rusya’nın ilk yapay zeka destekli insansı robotu AIdol, Moskova’da düzenlenen büyük bir teknoloji forumunda sahneye çıktığı sırada yaşanan talihsiz bir kaza ile gündeme geldi. Robot, sahnede dengesini kaybederek yüzüstü yere düştü ve bu anlar kameraya yansıyarak kısa sürede viral oldu.

    AIdol hayal kırıklığı yarattı

    Geçtiğimiz günlerde Yarovit Hall Kongre Merkezi’nde sahneye çıkan AIdol, Rocky filminden tanınan “Gonna Fly Now” teması eşliğinde yürümeye başladı. Ancak yürüyüşünün sadece birkaç adımı sonrasında robot dengesini kaybederek öne doğru devrildi ve sahneye yüz üstü düştü.

    AIdol, Rus robotik şirketi Idol tarafından geliştirilen ülkenin ilk AI destekli insansı robotu olarak tanıtıldı. İnsan hareketlerini ve jestlerini taklit edebilen robot, özellikle Rusya’nın robotik alanındaki ilerlemelerini sergilemesi amacıyla tasarlandı.

    Newsweek’e konuşan Idol CEO’su Vladimir Vitukhin, kazanın robotun denge ve hareket kontrol algoritmalarındaki bir kalibrasyon hatasından kaynaklandığını belirtti. Vitukhin, bunun gerçek zamanlı bir öğrenme süreci olduğunu söylerken “İyi bir hata bilgiye, kötü bir hata ise deneyime dönüşür” dedi. Şirket, AIdol’un kontrol sistemlerini bir sonraki kamu gösterisi öncesinde ince ayarlarla geliştirmeyi planlıyor.

    Aktarılanlara göre AIdol, yüzde 77 oranında yerli üretim bileşenlerle tasarlandı. CEO’ya göre bu, Batı yaptırımları nedeniyle sınırlı ithalat erişimi dikkate alındığında önemli bir başarı. Şirket, gelecek üretimlerde bu oranı yüzde 93’e çıkarmayı hedefliyor. Robotun silikon yüzünde 19 adet servo motor bulunuyor. bu motorlar sayesinde onlarca temel duygu ve yüz yüzeyinde yüzlerce mikro ifade sergileyebiliyor. Sentetik cildi ise gerçek insan yüz hareketlerinin akıcılığını ve sertliğini taklit edecek şekilde geliştirilmiş durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    word sayfa kopyalama audio diafon zil sesi az çıkıyor koşu bandı ile 30 kilo verdim motor bloğu çatlak tamiri fiyat total mazot nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1 8 gb Ram 256 gb Siyah
    Nothing CMF Phone 1 8 gb Ram 256 gb Siyah
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum