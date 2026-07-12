Rusya'nın NATO üslerini gözetleme yöntemi ortaya çıktı: Kapı zilleri bile hedefte

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Tam Boyutta Gör Hollanda'nın iç istihbarat servisi AIVD ile askeri istihbarat kurumu MIVD, Rusya'nın NATO ülkelerindeki askeri hareketliliği takip etmek amacıyla internete bağlı sivil güvenlik kameralarını hedef alan geniş çaplı bir siber casusluk faaliyeti yürüttüğünü açıkladı. The Telegraph’ın haberine göre Kremlin bağlantılı hackerlar, özellikle askeri sevkiyat güzergahlarına bakan kameralara erişim sağlayarak Ukrayna'ya gönderilen askeri ekipmanları izlemeye çalıştı.

Hedefte kapı zilleri ve IP kameralar var

İstihbarat kurumları, operasyonun Hollanda'nın da aralarında bulunduğu Avrupa'daki NATO üyesi ülkeleri ve Ukrayna'yı kapsadığını belirtti. Soruşturmanın ardından askeri nakliye rotalarına bakan internet bağlantılı kameralara sahip kurum ve kuruluşların gerekli önlemleri almaları için uyarıldığı ifade edildi.

Açıklamada saldırılarda kullanılan cihazların markaları paylaşılmasa da IP kameraları ve uzaktan akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebilen görüntülü kapı zili sistemlerinin bu tür saldırılar açısından önemli risk oluşturduğu vurgulandı.

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Hollandalı yetkililere göre saldırganlar, internete açık cihazları tespit edebilen yaygın yazılımlarla güvenlik kameralarını tarıyor ve yeterince korunmayan sistemlere erişim sağlamaya çalışıyor. İncelemelerde çok sayıda kameranın varsayılan şifrelerle çalıştığı, güncel olmayan yazılımlar kullandığı vestandart güvenlik ayarlarının değiştirilmediği belirlendi.

AIVD ve MIVD, internete bağlı birçok IP kameranın yetersiz güvenlik nedeniyle uzaktan ele geçirilmesinin görece kolay olduğunu dikkat çekti.

Kameralar modern savaşların istihbarat unsuru oldu

Raporda, güvenlik kameralarının modern savaş ortamında giderek daha fazla istihbarat amacıyla kullanıldığına da dikkat çekildi. Daha önce de Ukraynalı hackerlar Rus kameralarına erişerek Rus birliklerinin hareketlerini takip etmiş ve uzun menzilli saldırıların planlanmasında bu görüntülerden yararlanmıştı. Aynı yöntem Novorossiysk Limanı'nda demirli bir Rus denizaltısına yönelik su altı insansız deniz aracı saldırısı sırasında da kullanıldı.

Tam Boyutta Gör Benzer şekilde İsrail güvenlik yetkilileri, İran'ın İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırılarında hedef belirlemek amacıyla özel güvenlik kameralarından faydalandığını açıklamıştı. Ek olarak İsrail ve CIA, Tahran'daki güvenlik ve trafik kameralarına erişerek dönemin dini lideri Ali Hamaney'in yerini tespit etti ve bu bilgileri İran savaşının ilk gününde gerçekleştirilen hava saldırılarında kullandı.

Uzmanlara göre internete bağlı güvenlik kameralarının ele geçirilmesi, dron veya uydu kullanılarak istihbarat toplamaya kıyasla daha düşük maliyetli ve daha kolay bir yöntem haline geldi. Üstelik kamera sahiplerinin büyük bölümü cihazlarının ele geçirildiğinin farkına varmadığı için bu yöntem operasyonel gizlilik açısından da önemli avantaj sağlıyor.

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