Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rusya'nın Starlink rakibi başarısız oldu: Yörüngeye ulaşamıyor

    Rusya'nın Starlink'e alternatif olarak geliştirdiği Rassvet uydu internet projesinde ilk ciddi sorunlar ortaya çıktı. Haziranda fırlatılan 16 uydunun hiçbiri planlanan çalışma yörüngesine ulaşamadı.

    Rusya'nın Starlink rakibi başarısız oldu! Yörüngeye ulaşamıyor Tam Boyutta Gör
    Rusya'nın SpaceX'in Starlink ağına yerli bir alternatif olarak geliştirdiği Rassvet uydu internet projesi, henüz ilk aşamalarında önemli sorunlarla karşı karşıya kaldı. Son verilere göre haziran ayında fırlatılan ikinci Rassvet uydu grubundaki 16 uydunun hiçbiri hedeflenen çalışma irtifasına ulaşamadı.

    Uydular yörüngeye ulaşamadı

    Institute for the Study of War'ın (ISW), uydu takip hizmeti N2YO verilerine dayandırdığı bilgilere göre uyduların Dünya'nın yaklaşık 870 kilometre üzerinde faaliyet göstermesi planlanıyordu. Ancak çok sayıda uydu şu anda 300 ila 400 kilometre arasındaki yörüngelerde bulunuyor. Ayrıca bazı uyduların irtifasını kaybetmeye devam ettiği, iki tanesinin ise atmosfere yeniden giriş sürecine yaklaştığı paylaşıldı.

    Bu durum, Rassvet projesinin uzun vadeli hedefleri açısından önemli bir sorun oluşturabilir. Alçak Dünya yörüngesinde çalışan uydular, Dünya'ya yaklaştıkça atmosferik sürtünmeden daha fazla etkileniyor. Bu da yörüngelerini korumak için daha fazla yakıt harcamalarına neden oluyor. Uyduların planlanan yüksekliğe ulaşamaması veya mevcut yörüngelerini koruyamaması ise, çalışma ömürlerinin hedeflenenden daha kısa olmasına yol açabilir.

    2035'e kadar 900 uydu planlanıyor

    Aslına bakacak olursak, Rusya'nın Haziranda gerçekleştirdiği fırlatma, Rassvet projesinin ikinci uydu konuşlandırmasıydı. Rusya, ilk 16 uyduluk grubu mart ayında uzaya göndermişti. Ancak ilk fırlatmada da benzer sorunlar yaşandı. Verilere göre ilk 16 uydudan yalnızca 12'si hedeflenen irtifaya ulaşabildi. Object 4 olarak tanımlanan uydulardan biri ise haziran ayında yörüngeden çıktı.

    Rusya'nın Starlink rakibi başarısız oldu! Yörüngeye ulaşamıyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde ise uydu internet ağlarının kesintisiz hizmet sunabilmesi için yalnızca birkaç düzine uydu yeterli olmuyor. Uyduların belirli yörüngelerde koordineli şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bir uydu kullanıcının görüş alanından çıktığında, başka bir uydu bağlantıyı devralarak hizmetin kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

    ISW'nin değerlendirmesine göre Rusya'nın yalnızca Ukrayna üzerinde 24 saat kesintisiz kapsama sağlayabilmesi için yaklaşık 200 ila 300 aktif Rassvet uydusuna ihtiyacı var. Ağın mevcut boyutunda ise kapsama çok sınırlı. Sistemin günde yalnızca iki farklı kapsama süresi sunabildiği ve bunların her birinin 90 dakikaya kadar sürdüğü belirtiliyor.

    Günümüzde ise Rassvet ağı, Rus şirketi Bureau 1440 tarafından geliştiriliyor. Projenin uzun vadeli hedefi, 2035 yılına kadar 900 uydudan oluşan geniş bir uydu ağı kurmak. Şirketin daha yakın vadeli hedefi ise 2027 yılına kadar 250 operasyonel uyduya ulaşmak. Ancak ilk iki fırlatmadan gelen sonuçlar, bu hedeflere ulaşmanın planlanandan daha zor olabileceğini gösteriyor.

    Rusya'nın Rassvet projesine yönelik çalışmalarını hızlandırmasının arkasında Starlink'e yönelik erişim kısıtlamaları da etkili. Starlink'in yetkisiz kullanımı engellemek amacıyla uyguladığı beyaz liste sistemi, Moskova açısından kendi kontrolünde bulunan bir uydu iletişim ağı geliştirme ihtiyacını daha önemli hale getirdi.

    Şu an için Rassvet projesinin tamamen işlevsel hale gelmesi için önünde hâlâ uzun bir süreç bulunuyor. Ağın yalnızca daha fazla uydu fırlatması yeterli olmayacak. Uyduların hedeflenen yörüngelere güvenilir şekilde yerleştirilmesi, uzun süre çalışır durumda tutulması ve ihtiyaç halinde yeni uyduların yeterli hızda devreye alınması gerekecek. Projenin 2027'de 250, 2035'te ise 900 operasyonel uyduya ulaşma hedeflerinin nasıl etkileneceği ise sonraki fırlatmalarla netleşecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel vectra 2.0 gls ankara far temizleme astra 19.2 e uydusu nasıl ayarlanır marmara ybs toyota corolla 1.6 advance otomatik yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire NX.DLQEY.001
    Acer Aspire NX.DLQEY.001
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum