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    BMW'nin MINI fabrikasında üretim durdu: Nedeni Rusya'nın saldırıları

    Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları Avrupa otomotiv sektörünü bir kez daha vurdu. BMW ve Skoda'nın üretim hatları, kritik parçaların tedarik edilememesi nedeniyle aksıyor.

    BMW'nin MINI fabrikasında üretim durdu: Nedeni Rusya'nın saldırıları Tam Boyutta Gör
    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Avrupa otomotiv sektörünü de etkiliyor. Ukrayna'daki tedarik tesislerinin saldırılarda zarar görmesi nedeniyle BMW ve Skoda başta olmak üzere Avrupalı üreticiler bazı fabrikalarında üretimi yavaşlatmak veya geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

    Alman otomobil üreticisi BMW;Regensburg, Leipzig ve Oxford fabrikalarında üretim kesintileriyle karşı karşıya. Şirket, parça tedarikinde kısa süreli sorunlar yaşandığını ve buna bağlı olarak üretim programında değişiklikler yapıldığını doğruladı. Özellikle MINI modellerinin üretildiği Oxford fabrikasında aksaklıkların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

    Skoda da Üretimi Yavaşlatmak Zorunda Kaldı

    Diğer yandan Skoda da benzer sorunlar nedeniyle haftalar boyunca üretim kısıtlamalarına gitmek zorunda kaldı. Şirketin Mladá Boleslav fabrikasında Enyaq ve Elroq elektrikli otomobillerinin yanı sıra Kodiaq modelinin üretimi de aksadı. Skoda, bu hafta itibarıyla üretimin yeniden normal seviyeye döndüğünü açıkladı.

    Handelsblatt'ın sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bu aksaklıkların arkasında Alman tedarikçi Kromberg & Schubert'in Ukrayna'daki fabrikalarına düzenlenen Rus saldırıları bulunuyor. Şirketin Jitomir yakınlarındaki tesisleri son aylarda birden fazla kez saldırıya uğrarken, üretim alanları ve altyapıda ciddi hasar meydana geldi. Ekim ayının ortalarında ise Lutsk kentindeki fabrika bir saldırının ardından faaliyetlerini durdurdu. Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre bu tesisler BMW, Mercedes-Benz, Audi ve Porsche gibi üreticilere parça sağlıyor.

    Ukrayna'dan gelen bu parçaların belki de en önemlisi olan kablo demetleri, otomobillerdeki elektrik ve elektronik sistemlerin birbirine bağlanmasını sağlayan karmaşık kablo gruplarından oluşuyor. Motor kontrolünden aydınlatmaya, güvenlik sistemlerinden multimedya donanımlarına kadar pek çok bileşenin çalışması bu kablolara bağlı. Üstelik her kablo demeti, kullanılacağı otomobilin modeline ve donanımına göre özel olarak tasarlanıyor. Bu nedenle başka bir tesiste üretime geçmek için yalnızca yeterli kapasiteye sahip olmak yetmiyor; uygun ekipman, eğitimli personel ve otomobil üreticisinin onayı da gerekiyor. Mercedes-Benz şu an için üretim kesintisi yaşamadığını belirtirken Audi ve Porsche de fabrikalarında benzer bir sorun bildirmedi.

    Aslında Ukrayna'daki savaşın Avrupa otomotiv sektörünün tedarik zincirinde yarattığı sorunlar yeni değil. Rusya'nın 2022'de başlattığı işgalin hemen ardından kablo demeti tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle BMW'nin Münih ve Dingolfing fabrikaları da dahil olmak üzere pek çok tesiste üretim durdurulmuştu. Benzer şeilde Volkswagen'in Zwickau ve Dresden fabrikaları da bu aksaklıklardan etkilenmişti. Otomobil üreticileri bunun üzerine Ukrayna dışındaki alternatif üretim kapasitelerini artırarak özellikle Kuzey Afrika'da yeni tedarik noktaları oluşturdu. Şimdi yaşanan bu yeni aksaklıkar, yine benzer bir alternatif arayışını kaçınılmaz hâle getirebilir.

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