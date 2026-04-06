    Rusya’nın VPN müdahalesi kendi bankalarını vurdu

    Rusya’nın VPN engelleme girişimi, ülkedeki bankacılık sisteminde büyük aksamalara yol açtı. Nakit para, ülke genelinde bir günlüğüne tek ödeme yöntemi haline geldi.

    Telegram CEO’su Pavel Durov tarafından Telegram üzerinden paylaşılan bir açıklamada Rusya’nın VPN’leri engelleme çabalarının ülke çapında bankacılık sisteminde büyük aksamalara yol açtığı bildirildi. Durov, yaşanan arıza nedeniyle nakit paranın bir günlüğüne ülke genelinde tek ödeme yöntemi haline geldiğini vurguladı.

    Son yıllarda Rus hükümetinin internet üzerindeki müdahaleleri giderek artıyor. İnternet servislerinin aniden erişilemez hale gelmesi artık Rusya’da sık görülen bir durum. Hükümetin belirli bir servisi veya platformu kontrol altına alma çabası zaman zaman başka alanlarda da aksamalara yol açıyor. Geçtiğimiz ayın sonunda, dijital işler bakanı Maksut Shadayev, “VPN kullanımını azaltma” hedefiyle yeni bir hamleyi duyurdu. Shadayev, bu açıklamayı Rusya’nın resmi dijital platformu Max üzerinden yaptı.

    VPN engellemeleri başka servisleri de etkiliyor

    Max, ülke genelinde dijital yaşamı merkezi bir noktada toplamak amacıyla geliştirilmiş olsa da kullanıcı aktivitelerinin hükümet tarafından gözlemlenmesini engelleyecek şifreleme veya gizlilik önlemleri içermiyor. Şubat ayında ise Rusya, WhatsApp ve Telegram’ı internetin yerel versiyonundan neredeyse tamamen kaldırarak kullanıcıları Max’e yönlendirmeye çalışmıştı. Rusya gibi baskıcı rejimlerin açık interneti denetimleri altına tutmaya çalıştığı daha önce de görüşmüştü.

    VPN’ler ise kullanıcıların erişimi engellenmiş servisleri farklı ağ düğümleri üzerinden dolaştırarak kullanmasına olanak sağlıyor. Ancak Bloomberg’in haberine göre VPN’leri kısıtlama çabaları sırasında The Bell ve diğer Rus medya kuruluşlarının bankacılık uygulamalarında da kesintiler yaşandı. Uzmanlar, bu aksamanın Rusya iletişim denetleme kurumu tarafından yürütülen filtreleme sistemlerinin aşırı yüklenmesinden kaynaklanmış olabileceğini belirtiyor ve ciddi kısıtlamaların ağ stabilitesini tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.

    Durov, özellikle Telegram’a yönelik engellemeleri başarısız olarak nitelendiriyor. CEO’ya göre VPN’ler sayesinde hâlen günlük 50 milyon Rus kullanıcı Telegram’ı aktif olarak kullanıyor. Durov, Rusya doğumlu olmasına rağmen Saint Kitts ve Nevis, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa pasaportlarına da sahip.

