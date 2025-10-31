Giriş
    "Uçan Çernobil" sahnede; Rusya, nükleer güçle çalışan kıtalararası seyir füzesini test etti

    Batı medyasının "Uçan Çernobil" olarak tanımladığı Burevestnik, bu hafta başarıyla test edildi. Rusya'nın nükleer güçle çalışan bu kıtalararası seyir füzesi, saatlerce havada kalabiliyor.

    Rusya, nükleer güçle çalışan kıtalararası füzesini sergiledi Tam Boyutta Gör
    Rusya'nın Soğuk Savaş’tan bu yana geliştirdiği en dikkat çekici nükleer teknoloji projelerinden biri olan Burevestnik, sonunda başarıyla test edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer güçle çalışan bu kıtalararası seyir füzesinin tam kapsamlı bir testini başarıyla tamamladıklarını açıkladı. Neredeyse sınırsız menzile sahip olduğu iddia edilen Burevestnik, Putin’in 2018’de duyurduğu altı yeni nesil stratejik silah arasında yer alıyordu. Bu projenin tam anlamıyla hayata geçirilmesi yedi yıl sürdü ama Rusya sonunda istediği noktaya ulaşmış gibi görünüyor.

    Burevestnik, 14 Bin Kilometre Öteden Hedefi Vurdu

    Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un aktardığı bilgilere göre test uçuşu geçtiğimiz salı günü gerçekleştirildi. Burevestnik, yaklaşık 14.000 kilometrelik bir mesafeyi 15 saatlik bir uçuşla kat etti. Gerasimov, füzenin menzil fark etmeksizin, yoğun şekilde korunan tüm hedefleri yüksek isabet oranıyla vurma kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Putin de yaptığı açıklamada, “Bu gerçekten benzersiz bir silah, dünyada eşi benzeri yok” ifadelerini kullandı. Putin, füzenin Rus Silahlı Kuvvetleri envanterine alınması için gerekli altyapı hazırlıklarının başlatılması talimatını verdi.

    Putin'in Burevestnik'e yönelik açıklaması, son aylarda yapılan uydu gözlemleri ve Batı ülkeleri tarafından topkanan istihbarat verileriyle de örtüşüyor. Füzenin bu yıl içinde test edilebileceği bilgisi, Batılı istihbarat kurumlarının Ağustos ayında yayımladığı uydu raporlarında görülmüştü.

    Nükleer reaktörle çalışan bir seyir füzesinin geliştirilmesi, teorik olarak menzil kısıtlamalarını ortadan kaldırıyor. Ancak bu teknoloji aynı zamanda ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. 2019’daki başarısız olan test, beş Rus bilim insanının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı.

    Burevestnik'in ilk başarılı testini tamamlamış olması, Rusya'nın stratejik caydırıcılık kapasitesini yeniden gündeme taşıyor. Putin’in “yenilmez” olarak nitelendirdiği bu sistem, ABD’nin füze savunma kalkanlarını aşabilecek şekilde tasarlanmış durumda. Nükleer enerjiyle çalışan motoru sayesinde Burevestnik’in çok uzun süre havada kalabileceği ve karmaşık uçuş rotalarıyla radar sistemlerinden kaçabileceği belirtiliyor. Bu da onu klasik balistik füzelere göre hem daha esnek hem de tespit edilmesi çok daha zor bir silah hâline getiriyor.

    Diğer yandan analistler, bu açıklamanın zamanlamasına da dikkat çekiyor. Rus ordusunun Ukrayna’da son haftalarda sınırlı da olsa ilerleme kaydettiği bir dönemde yapılan bu duyuru, hem iç kamuoyuna hem de Batı’ya yönelik bir güç gösterisi olarak yorumlanıyor. Nitekim Rusya bu hafta bir diğer dikkat çekici silah projesi olan nükleer torpidosu Poseidon’u da tes etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğundaki barış görüşmelerinin çıkmaza girdiği bir dönemde üst üste gelen bu testler, Kremlin’in ABD'ye karşı pasif bir tutum sergilemeyeceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

