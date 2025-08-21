Rusya, Soğuk Savaş’tan kalma nükleer savaş gemisini denize indirdi

1983’te Leningrad’da kızağa konulan ve 1986’da “Kalinin” adıyla denize indirilen gemi, 1992’de ünlü Rus amiral Pavel Nakhimov’un onuruna yeniden adlandırılmıştı. 28.000 tonluk Kirov sınıfı savaş kruvazörü, 1988’de Kuzey Filosu’na katıldı ancak son seferini 1997’de yaptıktan sonra yıllarca atıl şekilde tersaneye çekildi. Aradan geçen yılların ardından ise kapsamlı modernizasyon süreci ise 2014’te başladı.
Eski savaş makinesi calandırıldı
Bunun yanı sıra gemi, yeni radar ve komuta-kontrol sistemleriyle, modern AK-192M 130 mm topuyla ve yakın savunma için Pantsir-M sistemleriyle güçlendirildi. Ancak uzmanlar, planlanan tüm sistemlerin gerçekten monte edilip edilmediği ve geminin beklenen savaş gücüne ulaşıp ulaşmadığı konusunda temkinli.
Türünün son örneği
Kirov sınıfı, dünyada hizmette kalan tek nükleer tahrikli yüzey savaş gemisi olma özelliğini taşıyor. ABD Donanması’nın nükleer kruvazörleri 1990’larda hizmetten çekilmişti. Rusya’nın tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov’un belirsiz geleceği göz önüne alındığında Admiral Nakhimov’un, Rus donanmasının yüzey filosunun yeni merkezine dönüşmesi bekleniyor.
Kirov sınıfı Admiral Nakhimov savaş kruvazörü özellikleri
- Deplasman: 28.000 ton (tam yüklü)
- Uzunluk: 251,1 metre
- Genişlik: 28,5 metre
- Tahrik Sistemi:
- 2 × nükleer reaktör
- 2 × kazan
- 2 × buhar türbini, 2 × şaft
- Azami hız: 32 knot (59 km/sa) – karma sistem (CONAS)
- Nükleer sistemle hız: 25 knot (46 km/sa; 29 mil/sa)
- Menzil: Sınırsız
- Mürettebat: 710 subay ve denizci
