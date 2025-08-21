Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rusya, Soğuk Savaş’tan kalma nükleer savaş gemisini denize indirdi

    Rusya'nın Soğuk Savaş döneminden kalma devam nükleer tahrikli savaş gemisi  Admiral Nakhimov, 28 yıl sonra geri dönüyor. Kapsamlı bir modernizasyondan geçen gemi, türünün son örneklerinden.

    Rusya, Soğuk Savaş’tan kalma nükleer savaş gemisini kullanacak Tam Boyutta Gör
    Rusya, Soğuk Savaş döneminin en büyük savaş gemilerinden biri olan nükleer tahrikli kruvazör Admiral Nakhimov’u 28 yıl aradan sonra deniz testlerine çıkardı. Böylece, ülkenin en iddialı ve uzun soluklu modernizasyon projelerinden biri kritik bir aşamaya girmiş oldu.

    1983’te Leningrad’da kızağa konulan ve 1986’da “Kalinin” adıyla denize indirilen gemi, 1992’de ünlü Rus amiral Pavel Nakhimov’un onuruna yeniden adlandırılmıştı. 28.000 tonluk Kirov sınıfı savaş kruvazörü, 1988’de Kuzey Filosu’na katıldı ancak son seferini 1997’de yaptıktan sonra yıllarca atıl şekilde tersaneye çekildi. Aradan geçen yılların ardından ise kapsamlı modernizasyon süreci ise 2014’te başladı.

    Eski savaş makinesi calandırıldı

    Rusya, Soğuk Savaş’tan kalma nükleer savaş gemisini kullanacak Tam Boyutta Gör
    Başlangıçta 2018’de tamamlanması planlanan yenileme işlemleri çeşitli gecikmeler nedeniyle önce 2020’ye, ardından 2021 ve son olarak 2024’e ertelendi. Modernizasyonun en dikkat çekici unsuru, 174 adet dikey füze lançeri. Bu kapasite, Çin’in Type 055 destroyerlerinde bulunan 112 ve ABD Donanması’nın Ticonderoga sınıfı kruvazörlerindeki 122 hücreyi geride bırakıyor. Hücrelerin 78’i, Kalibr seyir füzeleri, Oniks süpersonik füzeler ve Zircon hipersonik silahlar için ayrıldı. Geri kalan lançerlerin ise S-300FM Fort hava savunma füzeleri ve muhtemelen daha gelişmiş S-400 türevleriyle donatılması bekleniyor. Hücrelerin 80’inin su üstü hedeflere, 96’sının ise hava hedeflerine karşı kullanılacağı bildiriliyor.

    Bunun yanı sıra gemi, yeni radar ve komuta-kontrol sistemleriyle, modern AK-192M 130 mm topuyla ve yakın savunma için Pantsir-M sistemleriyle güçlendirildi. Ancak uzmanlar, planlanan tüm sistemlerin gerçekten monte edilip edilmediği ve geminin beklenen savaş gücüne ulaşıp ulaşmadığı konusunda temkinli.

    Türünün son örneği

    Rusya, Soğuk Savaş’tan kalma nükleer savaş gemisini kullanacak Tam Boyutta Gör
    Admiral Nakhimov, Kirov sınıfındaki dört kruvazörden ilk kapsamlı modernizasyondan geçen gemi oldu. Halen Kuzey Filosu’nun amiral gemisi konumundaki kardeşi Pyotr Velikiy’nin ise emekliye ayrılması bekleniyor. Sınıfın diğer iki gemisi ise yıllar önce hurdaya çıkarılmıştı.

    Kirov sınıfı, dünyada hizmette kalan tek nükleer tahrikli yüzey savaş gemisi olma özelliğini taşıyor. ABD Donanması’nın nükleer kruvazörleri 1990’larda hizmetten çekilmişti. Rusya’nın tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov’un belirsiz geleceği göz önüne alındığında Admiral Nakhimov’un, Rus donanmasının yüzey filosunun yeni merkezine dönüşmesi bekleniyor.

    Kirov sınıfı Admiral Nakhimov savaş kruvazörü özellikleri

    Rusya, Soğuk Savaş’tan kalma nükleer savaş gemisini kullanacak Tam Boyutta Gör

    • Deplasman: 28.000 ton (tam yüklü)
    • Uzunluk: 251,1 metre
    • Genişlik: 28,5 metre
    • Tahrik Sistemi:
      • 2 × nükleer reaktör
      • 2 × kazan
      • 2 × buhar türbini, 2 × şaft
    • Azami hız: 32 knot (59 km/sa) – karma sistem (CONAS)
    • Nükleer sistemle hız: 25 knot (46 km/sa; 29 mil/sa)
    • Menzil: Sınırsız
    • Mürettebat: 710 subay ve denizci
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 1 gün önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vestel klima yorumları ssangyong torres evx alınır mı renault clio grandtour 1.5 dci kullanici yorumları sol elde karıncalanma elektrikli testere zincir yağı kaç numara olmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M4
    Apple MacBook Pro M4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum