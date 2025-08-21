Rusya, Soğuk Savaş’tan kalma nükleer savaş gemisini denize indirdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Rusya, Soğuk Savaş döneminin en büyük savaş gemilerinden biri olan nükleer tahrikli kruvazör Admiral Nakhimov’u 28 yıl aradan sonra deniz testlerine çıkardı. Böylece, ülkenin en iddialı ve uzun soluklu modernizasyon projelerinden biri kritik bir aşamaya girmiş oldu.

1983’te Leningrad’da kızağa konulan ve 1986’da “Kalinin” adıyla denize indirilen gemi, 1992’de ünlü Rus amiral Pavel Nakhimov’un onuruna yeniden adlandırılmıştı. 28.000 tonluk Kirov sınıfı savaş kruvazörü, 1988’de Kuzey Filosu’na katıldı ancak son seferini 1997’de yaptıktan sonra yıllarca atıl şekilde tersaneye çekildi. Aradan geçen yılların ardından ise kapsamlı modernizasyon süreci ise 2014’te başladı.

Eski savaş makinesi calandırıldı

Tam Boyutta Gör Başlangıçta 2018’de tamamlanması planlanan yenileme işlemleri çeşitli gecikmeler nedeniyle önce 2020’ye, ardından 2021 ve son olarak 2024’e ertelendi. Modernizasyonun en dikkat çekici unsuru, 174 adet dikey füze lançeri. Bu kapasite, Çin’in Type 055 destroyerlerinde bulunan 112 ve ABD Donanması’nın Ticonderoga sınıfı kruvazörlerindeki 122 hücreyi geride bırakıyor. Hücrelerin 78’i, Kalibr seyir füzeleri, Oniks süpersonik füzeler ve Zircon hipersonik silahlar için ayrıldı. Geri kalan lançerlerin ise S-300FM Fort hava savunma füzeleri ve muhtemelen daha gelişmiş S-400 türevleriyle donatılması bekleniyor. Hücrelerin 80’inin su üstü hedeflere, 96’sının ise hava hedeflerine karşı kullanılacağı bildiriliyor.

Japonya, Türkiye’den SİHA satın almayı planlıyor 1 gün önce eklendi

Bunun yanı sıra gemi, yeni radar ve komuta-kontrol sistemleriyle, modern AK-192M 130 mm topuyla ve yakın savunma için Pantsir-M sistemleriyle güçlendirildi. Ancak uzmanlar, planlanan tüm sistemlerin gerçekten monte edilip edilmediği ve geminin beklenen savaş gücüne ulaşıp ulaşmadığı konusunda temkinli.

Türünün son örneği

Tam Boyutta Gör Admiral Nakhimov, Kirov sınıfındaki dört kruvazörden ilk kapsamlı modernizasyondan geçen gemi oldu. Halen Kuzey Filosu’nun amiral gemisi konumundaki kardeşi Pyotr Velikiy’nin ise emekliye ayrılması bekleniyor. Sınıfın diğer iki gemisi ise yıllar önce hurdaya çıkarılmıştı.

Kirov sınıfı, dünyada hizmette kalan tek nükleer tahrikli yüzey savaş gemisi olma özelliğini taşıyor. ABD Donanması’nın nükleer kruvazörleri 1990’larda hizmetten çekilmişti. Rusya’nın tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov’un belirsiz geleceği göz önüne alındığında Admiral Nakhimov’un, Rus donanmasının yüzey filosunun yeni merkezine dönüşmesi bekleniyor.

Kirov sınıfı Admiral Nakhimov savaş kruvazörü özellikleri

Tam Boyutta Gör

Deplasman: 28.000 ton (tam yüklü)

Uzunluk: 251,1 metre

Genişlik: 28,5 metre

Tahrik Sistemi: 2 × nükleer reaktör 2 × kazan 2 × buhar türbini, 2 × şaft

Azami hız: 32 knot (59 km/sa) – karma sistem (CONAS)

Nükleer sistemle hız: 25 knot (46 km/sa; 29 mil/sa)

Menzil: Sınırsız

Mürettebat: 710 subay ve denizci

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: