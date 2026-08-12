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    Rusya, Starlink’e rakip Rassvet uydu ağını hızla büyütüyor: Uydu sayısı 924'e çıkacak

    Rusya, Starlink uydu internet ağına rakip olarak geliştirdiği Rassvet sisteminin konuşlandırılmasını hızlandırıyor. Ülke, 2027'de 292 uydu, 2035 yılında ise 924 uyduya ulaşmayı hedefliyor.

    Rusya, Starlink’e rakip Rassvet uydu ağını hızla büyütüyor Tam Boyutta Gör
    Rusya'nın, SpaceX'in Starlink uydu internet ağına rakip olarak geliştirdiği Rassvet sisteminin konuşlandırılmasını hızlandırdığı bildirildi. Ukrayna askeri istihbaratına göre Rusya, 2027 yılına kadar alçak dünya yörüngesinde yaklaşık 300 uydudan oluşan bir takımyıldız kurmayı hedefliyor.

    Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vadym Skibitskyi, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada Rusya'nın Rassvet uydularını başlangıçta planlanandan çok daha hızlı fırlatmaya başladığını söyledi.

    2035'te 924 uyduluk ağ hedefi

    Skibitskyi, Rusya'nın 2027'de 292 uydudan oluşan bir Rassvet takımyıldızı oluşturmayı, 2035'e kadar ise sistemi 924 uyduya genişletmeyi planladığını belirtti. Sistem tam kapasiteye ulaştığında, Rusya'ya geniş bir coğrafyada yüksek hızlı (1 Gbps) ve düşük gecikmeli (70 ms) uydu internet bağlantısı sağlayacak.

    Program, yerleşik sistemleri ve iletişimi test etmek amacıyla Haziran 2023'te fırlatılan üç deneysel Rassvet-1 uydusuyla başladı. Mayıs 2024'te üç adet Rassvet-2 uydusu daha fırlatıldı ve bunlar gelecekteki üretim uzay araçları için tasarlanan temel bileşenlerin prototipleri olarak görev yaptı. Aynı ay, 1440 Bürosu, saniyede 10 gigabit hızında uydular arası lazer iletişiminin başarılı bir şekilde test edildiğini bildirdi.

    Rusya, Starlink’e rakip Rassvet uydu ağını hızla büyütüyor Tam Boyutta Gör
    Rus uzay şirketi Bureau 1440 tarafından geliştirilen Rassvet'in şu anda 16 aktif uydusu bulunuyor. Ukrayna istihbaratına göre sistem, mevcut uydu sayısının yetersiz olması nedeniyle yalnızca uydulardan birinin Ukrayna topraklarının üzerinden geçmesi sırasında aralıklı olarak hizmet verebiliyor.

    Rusya'da kullanımı yasak olan Starlink ise Ukrayna'da savaşın önemli unsurlarından biri haline gelmiş durumda. Uydu internet sistemi, Ukrayna ordusuna özellikle drone operasyonları ve cephedeki iletişim konusunda önemli avantaj sağlıyor. SpaceX CEO'su Elon Musk daha önce Ukrayna'nın Starlink'i Rusya topraklarına yönelik drone saldırılarında kullanma girişimlerini engellemiş ve bunun savaşın tırmanmasına yol açabileceğini savunmuştu.

    Rus güçlerinin de daha önce Ukrayna'da gri piyasa üzerinden temin edilen Starlink terminallerini kullandığı, ancak Ukrayna'nın SpaceX nezdindeki girişimleri sonrasında bu terminallerin devre dışı bırakıldığı belirtiliyor.

    SpaceX tarafından işletilen Starlink'in alçak Dünya yörüngesinde 10 binden fazla aktif uydusu bulunuyor. Şirket, uydu sayısını mevcut seviyenin yaklaşık dört katına çıkarmayı planlıyor.

    Uydu internet alanında Starlink'e alternatif olarak Eutelsat'ın OneWeb sistemi ve Amazon'ın Leo ağı da faaliyet gösteriyor. Her iki sistemin de yörüngeye yüzlerce uydu gönderdiği belirtiliyor. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin IRIS² isimli 348 uydudan oluşacak bir uydu internet projesi de bulunuyor.

    Kaynakça https://www.independent.co.uk/tech/starlink-russia-space-internet-rassvet-b3030893.html https://united24media.com/defense-tech/russia-launches-second-satellite-batch-for-its-starlink-rival-the-math-still-looks-rough-20907
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