Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rusya, Starlink’i durduran harp sisteminin seri üretimine başladı

    Rusya, Starlink uydularının iletişimini doğrudan hedefleyen Volna Kupol Garant elektronik harp sisteminin seri üretimine başladı. Sistem, 20 kilometrekarelik alanı koruyabiliyor.

    Rusya, Starlink’i durduran harp sisteminin seri üretimine başladı Tam Boyutta Gör

    Rusya, Starlink uydularının iletişimini doğrudan hedef almak üzere geliştirilen Volna Kupol Garant elektronik harp sisteminin seri üretimine başladığını açıkladı. Sistem, uydu alıcılarını yüksek güçlü radyo sinyalleriyle bastırarak kapsama alanındaki terminallerin iletişim kurmasını engellemeyi amaçlıyor.

    Doğrudan uyduları hedefliyor

    Rus savunma sanayisi kaynakları sistemin testlerde etkili olduğunu ve üretimin seri seviyeye çıkarıldığını Rus haber ajansı TASS’a bildirdi. Kaynak, sistemlerin ihtiyaç duyulan bölgelerde Starlink faaliyetlerini engellediğini öne sürdü. Rusya ayrıca teknolojiyi ilgilenen ülkelere sunma hakkını saklı tuttuğunu belirtiyor.

    Volna Kupol Garant, yerdeki Starlink terminallerini doğrudan karıştırmak yerine uyduların sinyal alıcılarını hedefliyor. Sistem, dar bantlı ve yüksek frekanslı bir radyo demeti göndererek uyduların alıcı antenlerini aşırı yüklemeyi ve kullanıcı terminallerinden gelen sinyallerin alınmasını engellemeyi hedefliyor.

    Elektronik harp sistemi, yönlendirilmiş faz dizili antenler kullanıyor ve 14-14,5 GHz aralığındaki sekiz uydu veri iletim bandında parazit oluşturabiliyor. Her kanalın bant genişliği 62,5 MHz olarak veriliyor.

    20 kilometrekarelik alanı koruyor

    Rusya, Starlink’i durduran harp sisteminin seri üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Volna Kupol Garant'ın kapsama kapasitesi azimut düzleminde 360 derece, yükseliş düzleminde ise 110 derece olarak belirtiliyor. Sistemin toplam ağırlığı 120 kilogram. Verilere göre tek bir elektronik harp sistemi yaklaşık 20 kilometrekarelik alanı koruyabiliyor.

    Rusya'nın açıklamalarına göre sistem özellikle kritik altyapıların korunmasında kullanılıyor. Bunlar arasında Kerç Köprüsü ve Karadeniz'deki Rus limanları bulunuyor. Söz konusu bölgeler daha önce Ukrayna güçlerinin saldırılarının hedefi olmuştu.

    Rus medyasına göre Russky Kupol adıyla bilinen proje ilk kez 3 Mart 2025'te gündeme geldi. Projenin, Kırım'daki Rus işgal yönetiminin başındaki Sergey Aksyonov tarafından başlatıldığı ve sistemlerin Simferopol'de aynı adı taşıyan bir şirket tarafından üretildiği aktarılıyor. Bir Volna Kupol Garant sisteminin maliyeti 150 milyon ruble, yani yaklaşık 1,8 milyon dolar seviyesinde.

    Kaynakça https://militarnyi.com/en/news/russia-volna-kupol-garant-counter-starlink/ https://tass.ru/armiya-i-opk/28053225
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    Profil resmi
    QuasarFX 3 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    llumar cam filmi yorum 400 bin tl araba 4 yıllık üniversite mezunu askerlik rütbesi clone hero ms gaming overlay windows 11 hatası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X8 Pro Max
    POCO X8 Pro Max
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer X7T-5070
    Game Garaj Slayer X7T-5070
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum