Rusya, Starlink’i durduran harp sisteminin seri üretimine başladı

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Rusya, Starlink uydularının iletişimini doğrudan hedef almak üzere geliştirilen Volna Kupol Garant elektronik harp sisteminin seri üretimine başladığını açıkladı. Sistem, uydu alıcılarını yüksek güçlü radyo sinyalleriyle bastırarak kapsama alanındaki terminallerin iletişim kurmasını engellemeyi amaçlıyor.

Doğrudan uyduları hedefliyor

Rus savunma sanayisi kaynakları sistemin testlerde etkili olduğunu ve üretimin seri seviyeye çıkarıldığını Rus haber ajansı TASS’a bildirdi. Kaynak, sistemlerin ihtiyaç duyulan bölgelerde Starlink faaliyetlerini engellediğini öne sürdü. Rusya ayrıca teknolojiyi ilgilenen ülkelere sunma hakkını saklı tuttuğunu belirtiyor.

Volna Kupol Garant, yerdeki Starlink terminallerini doğrudan karıştırmak yerine uyduların sinyal alıcılarını hedefliyor. Sistem, dar bantlı ve yüksek frekanslı bir radyo demeti göndererek uyduların alıcı antenlerini aşırı yüklemeyi ve kullanıcı terminallerinden gelen sinyallerin alınmasını engellemeyi hedefliyor.

Elektronik harp sistemi, yönlendirilmiş faz dizili antenler kullanıyor ve 14-14,5 GHz aralığındaki sekiz uydu veri iletim bandında parazit oluşturabiliyor. Her kanalın bant genişliği 62,5 MHz olarak veriliyor.

20 kilometrekarelik alanı koruyor

Tam Boyutta Gör Volna Kupol Garant'ın kapsama kapasitesi azimut düzleminde 360 derece, yükseliş düzleminde ise 110 derece olarak belirtiliyor. Sistemin toplam ağırlığı 120 kilogram. Verilere göre tek bir elektronik harp sistemi yaklaşık 20 kilometrekarelik alanı koruyabiliyor.

Rusya'nın açıklamalarına göre sistem özellikle kritik altyapıların korunmasında kullanılıyor. Bunlar arasında Kerç Köprüsü ve Karadeniz'deki Rus limanları bulunuyor. Söz konusu bölgeler daha önce Ukrayna güçlerinin saldırılarının hedefi olmuştu.

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Rus medyasına göre Russky Kupol adıyla bilinen proje ilk kez 3 Mart 2025'te gündeme geldi. Projenin, Kırım'daki Rus işgal yönetiminin başındaki Sergey Aksyonov tarafından başlatıldığı ve sistemlerin Simferopol'de aynı adı taşıyan bir şirket tarafından üretildiği aktarılıyor. Bir Volna Kupol Garant sisteminin maliyeti 150 milyon ruble, yani yaklaşık 1,8 milyon dolar seviyesinde.

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