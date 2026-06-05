Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rusya, süpersonik yolcu uçağı geliştirme yarışına katılıyor

    Rusya'nın önde gelen havacılık şirketlerinden United Aircraft Corporation (UAC), süpersonik yolcu uçağı prototipinin geliştirilme aşamasında olduğunu açıkladı. 

    Rusya, süpersonik yolcu uçağı geliştirme yarışına katılıyor Tam Boyutta Gör
    Rusya, süpersonik yolcu taşımacılığını yeniden canlandırma hedefi doğrultusunda yeni bir uçak projesi üzerinde çalışıyor. Rusya'nın önde gelen havacılık şirketlerinden United Aircraft Corporation (UAC), süpersonik yolcu uçağı prototipinin geliştirilme aşamasında olduğunu açıkladı.

    Prototip üretim aşamasına geçildi

    UAC CEO'su Vadim Badekha, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, projenin Zhukovsky Araştırma Merkezi bünyesinde yürütüldüğünü ve mühendislerin geliştirme çalışmalarına aktif olarak katkı sağladığını belirtti. Badekha, çalışmaların artık yalnızca teorik tasarım aşamasında olmadığını, somut prototip üretimine geçildiğini vurguladı.

    Nisan ayında Zhukovsky Enstitüsü Araştırma Merkezi, ses hızını aşarken oluşan ve "sonic boom" olarak bilinen patlama sesini azaltmaya yönelik yeni bir süpersonik yolcu uçağı tasarımının patentini aldı. Tasarımın aynı zamanda havaalanları çevresindeki gürültü seviyelerini düşürmeyi hedeflediği bildirildi.

    Süpersonik yolcu uçaklarının geçmişte karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan yüksek gürültü seviyesi ve çevresel etkiler, yeni nesil tasarımlarda çözülmeye çalışılıyor. Rus mühendisler, daha sessiz ve daha verimli bir süpersonik uçak geliştirerek önceki nesil projelerin önündeki engelleri aşmayı hedefliyor.

    Hedef: Daha hızlı ve premium uçuşlar

    Uzmanlara göre yüksek hızlı yolcu taşımacılığı, özellikle zamandan tasarruf etmek isteyen iş insanları ve premium seyahat segmenti için önemli bir pazar potansiyeline sahip. Projenin başarıya ulaşması halinde süpersonik uçaklar gelecekte uzun mesafeli ticari hatlarda kullanılabilir.

    Henüz ticari hizmete giriş için resmi bir takvim açıklanmış değil. Ancak prototip geliştirme sürecinin başlamış olması, Rusya'nın yüksek hızlı hava taşımacılığı alanında yeniden söz sahibi olmayı hedeflediğini gösteriyor.

    Küresel havacılıkta yeni rekabet

    Rusya'nın girişimi, dünya genelinde yeniden canlanan süpersonik yolcu taşımacılığı yarışının bir parçası olarak görülüyor. Daha kısa uçuş süreleri sunarken çevresel ve operasyonel kısıtlamaları azaltmayı amaçlayan yeni nesil süpersonik uçak projeleri, havacılık sektörünün geleceğinde önemli rol oynayabilir.

    Bu alanda ABD'li Boom Supersonic, en ileri süpersonik yolcu uçağı programına sahip şirket olarak dikkat çekiyor. Şirket, geliştiridiği prototip süpersonik uçağı XB-1 ile geçtiğimiz sene ilk başarılı ses üstü uçuşunu gerçekleştirmişti. Boom, 80 yolcuya kadar kapasite sunacak ticari süpersonik yolcu uçağı Overture ile 1.7 Mach hıza ulaşmayı ve kıtalararası yolcu taşımacılığı yapmayı hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şahıs şirket üzerine araç almak kymco ne malı bosch çamaşır makinesi kazan dönerken ses çıkarıyor kara merhem kullananların yorumları egea cross 1.6 dizel otomatik yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum