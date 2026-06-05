Rusya, süpersonik yolcu uçağı geliştirme yarışına katılıyor

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Tam Boyutta Gör Rusya, süpersonik yolcu taşımacılığını yeniden canlandırma hedefi doğrultusunda yeni bir uçak projesi üzerinde çalışıyor. Rusya'nın önde gelen havacılık şirketlerinden United Aircraft Corporation (UAC), süpersonik yolcu uçağı prototipinin geliştirilme aşamasında olduğunu açıkladı.

Prototip üretim aşamasına geçildi

UAC CEO'su Vadim Badekha, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, projenin Zhukovsky Araştırma Merkezi bünyesinde yürütüldüğünü ve mühendislerin geliştirme çalışmalarına aktif olarak katkı sağladığını belirtti. Badekha, çalışmaların artık yalnızca teorik tasarım aşamasında olmadığını, somut prototip üretimine geçildiğini vurguladı.

Nisan ayında Zhukovsky Enstitüsü Araştırma Merkezi, ses hızını aşarken oluşan ve "sonic boom" olarak bilinen patlama sesini azaltmaya yönelik yeni bir süpersonik yolcu uçağı tasarımının patentini aldı. Tasarımın aynı zamanda havaalanları çevresindeki gürültü seviyelerini düşürmeyi hedeflediği bildirildi.

Süpersonik yolcu uçaklarının geçmişte karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan yüksek gürültü seviyesi ve çevresel etkiler, yeni nesil tasarımlarda çözülmeye çalışılıyor. Rus mühendisler, daha sessiz ve daha verimli bir süpersonik uçak geliştirerek önceki nesil projelerin önündeki engelleri aşmayı hedefliyor.

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Hedef: Daha hızlı ve premium uçuşlar

Uzmanlara göre yüksek hızlı yolcu taşımacılığı, özellikle zamandan tasarruf etmek isteyen iş insanları ve premium seyahat segmenti için önemli bir pazar potansiyeline sahip. Projenin başarıya ulaşması halinde süpersonik uçaklar gelecekte uzun mesafeli ticari hatlarda kullanılabilir.

Henüz ticari hizmete giriş için resmi bir takvim açıklanmış değil. Ancak prototip geliştirme sürecinin başlamış olması, Rusya'nın yüksek hızlı hava taşımacılığı alanında yeniden söz sahibi olmayı hedeflediğini gösteriyor.

Küresel havacılıkta yeni rekabet

Rusya'nın girişimi, dünya genelinde yeniden canlanan süpersonik yolcu taşımacılığı yarışının bir parçası olarak görülüyor. Daha kısa uçuş süreleri sunarken çevresel ve operasyonel kısıtlamaları azaltmayı amaçlayan yeni nesil süpersonik uçak projeleri, havacılık sektörünün geleceğinde önemli rol oynayabilir.

Bu alanda ABD'li Boom Supersonic, en ileri süpersonik yolcu uçağı programına sahip şirket olarak dikkat çekiyor. Şirket, geliştiridiği prototip süpersonik uçağı XB-1 ile geçtiğimiz sene ilk başarılı ses üstü uçuşunu gerçekleştirmişti. Boom, 80 yolcuya kadar kapasite sunacak ticari süpersonik yolcu uçağı Overture ile 1.7 Mach hıza ulaşmayı ve kıtalararası yolcu taşımacılığı yapmayı hedefliyor.

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Rusya, süpersonik yolcu uçağı geliştirme yarışına katılıyor

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