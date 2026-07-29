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    Rusya, Telegram'ın kurucusunun peşinde: "Teröre destek veriyor"

    Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Rusya'nın hedefinde. Durov'un Telegram'da bilerek terör örgütlerine ve Ukrayna istihbaratına alan açtığını savunan Rusya yönetimi, tutuklama kararı çıkardı.

    Rusya, Telegram'ın kurucusunun peşinde Tam Boyutta Gör
    2024 yılında Fransız polisi tarafından tutuklanan Pavel Durov, Telegram'ın gizlilik özellikleri konusunda bazı tavizler vererek bu konuyu arkasında bırakmayı başardı. Ancak bugün kendisi yeni bir tutuklama kararıyla gündemde. Bu kez de Rusya Durov'un peşine düştü.

    Rusya: Telegram Terör ve Casusluk Gruplarına İzin Veriyor

    Rusya, Pavel Durov'u teröre destek vermekle suçluyor. Rus yetkililere göre terör gruplarına veya Ukrayna istihbaratına ait olduğu tespit edilen Telegram kanallarının ve botlarının aktif kalmasına izin veren Durov, bu şekilde sivillerin ölümüne de ortak olmuş oluyor.Özelikle Telegram'daki "Dayvinchik/Leo" adlı sohbet botunun, ergen yaştaki gençleri etkileyerek Rusya içinde sabotaj düzenlemeye ya da terör örgütlerine katılmaya ittiği iddia ediliyor. Durov için uluslararası bir tutuklama kararı çıkaran Rusya, diğer ülkelerden Durov'u gözaltına alıp kendilerine teslim etmelerini istiyor.

    Pavel Durov ise bu iddiaları kesinlikle reddediyor. Telegram'ın kurucusuna göre bu suçlamalar, muhaliflerleri sindirmeye alışkın olan bir siyasi rejimin karalama çabalarından başka bir şey değil.

    Rusya doğumlu bir girişimci olan Durov, buna karşın yıllardır ülkesine gitmiyor. Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde vatandaşlığı olan teknoloji patronu, bu yüzden bir süredir Rusya'nın etki alanının dışında bulunuyor.

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