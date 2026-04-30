    Rusya, mesh ağlarla Ukrayna’nın derinliklerine uzanan bir dron ağı kurdu

    Rusya'nın mesh ağ tabanlı bir sistem kurarak Ukrayna'nın derinliklerine kadar uzanan bir dron ağı oluşturduğu ve bu dronları artık manuel olarak kontrol edebildiği ortaya çıktı.

    Rusya ile Ukrayna arasında uzun süredir devam eden sıcak savaşta dronlar kritik bir rol oynuyor. Ukrayna hem hava hem de kara dronlarını sahada aktif şekilde kullanırken, Rusya cephesi de Shahed kamikaze dronlarını yoğun şekilde kullanıyor. İran çıkışlı bu dronlar GPS tabanlı yönlendirme ya da önceden programlanmış rotalarla hedeflerine ulaşıyor. Ancak son dönemde ortaya çıkan yeni bir yöntem, bu sistemlerin çalışma biçiminde önemli bir değişime işaret ediyor.

    Ukrayna Savunma Bakanlığı danışmanlarından Serhii Beskrestnov tarafından paylaşılan bilgilere göre, Rus kuvvetleri artık bazı Shahed ve Gerbera tipi dronları, Rusya topraklarından başlayan ve Ukrayna’nın derinliklerine kadar uzanan bir iletişim ağı üzerinden manuel olarak kontrol edebiliyor. Bu sistem, klasik anlamda tek bir operatör ile dron arasındaki doğrudan bağlantı yerine, birden fazla İHA’nın ve yer istasyonlarının “aktarıcı düğüm” gibi çalıştığı zincirleme bir iletişim yapısına dayanıyor.

    Her Dron Bir Röle Noktası Gibi Çalışıyor

    Bu yapının merkezinde mesh modem teknolojisi bulunuyor. Normalde veri ağlarında kullanılan bu teknoloji, insansız hava araçları arasında da bir tür “uçuş hâlindeki ağ” oluşturuyor. Her dron, hem kontrol sinyalini alabilen hem de bu sinyali bir sonraki platforma iletebilen bir röle noktası gibi çalışıyor. Böylece kontrol komutu, Ukrayna hava sahasının çok daha derin bölgelerine kadar taşınabiliyor. Beskrestnov’a göre bu sistemde yer alan yüksek irtifa dronları, yaklaşık 220 kilometreye kadar iletişim kurabilen uzun menzilli antenlerle destekleniyor.

    Düşük irtifada uçan bir dronun doğrudan Rusya içindeki operatörle bağlantı kurması mümkün olmadığında, daha yüksek irtifada uçan “ara dronlar” devreye giriyor. Bu platformlar hem sinyali güçlendiriyor hem de bir sonraki saldırı dronuna iletiyi aktarıyor. Böylece çok katmanlı bir kontrol zinciri oluşuyor. Ukraynalı yetkililere göre bu zincir genellikle 2 ila 3 ara bağlantıdan oluşuyor; çünkü daha fazla katman, sistemde gecikme yaratarak kontrol hassasiyetini düşürüyor.

    Ayrıca bazı Gerbera tipi dronların, Çin üretimi olduğu belirtilen yüksek maliyetli mesh modemlerle donatıldığı da gelen raporlar arasında. Bu dronlar başlangıçta yalnızca “aldatıcı hedef” olarak kullanılırken, zamanla FPV taşıyıcısı, keşif aracı ve hatta iletişim rölesi gibi çoklu rollere evrilmiş durumda. Böylece düşük maliyetli platformlar, savaş alanında çok daha esnek ve stratejik araçlara dönüşüyor.

    Beskrestnov’un aktardığı dikkat çekici bir diğer nokta ise bu sistemin saha kullanımına dair doğrudan gözlemleri. 20 Nisan’da Kyiv yakınlarındaki evinin hedef alındığını belirten danışman, saldırı sırasında dronların farklı irtifalarda koordineli şekilde hareket ettiğini ifade ediyor. Ona göre bazı Shahed’ler yaklaşık 2.200 metre yükseklikte uçarak sinyal aktarımı sağlarken, diğerleri daha alçak irtifada doğrudan saldırı manevrası yapıyordu.

    Mesh Ağ Tabanlı Sistem, Elektronik Harp Sistemlerini Atlatmayı Kolaylaştırıyor

    Bu yaklaşımın Ukrayna açısından en kritik sonucu ise elektronik harp sistemlerinin etkinliğini azaltması. Normal şartlarda GPS karıştırma (jamming) sistemleri, insansız hava araçlarını yönsüz bırakarak etkisiz hâle getirebiliyor. Ancak mesh ağ üzerinden manuel kontrol edilen dronlarda bu yöntem işe yaramıyor. Çünkü burada navigasyon sinyali değil, doğrudan operatör yönlendirmesi devrede oluyor. Bu da elektronik savunma sistemleri açısından ciddi bir zorluk yaratıyor. Bu yüzden Ukrayna tarafı bu gelişmeyi yalnızca taktiksel bir değişim olarak değil, aynı zamanda hava savunma mimarisini doğrudan etkileyen yeni bir tehdit seviyesi olarak değerlendiriyor.

    Mesh ağ tabanlı dron kontrolü, insansız hava araçlarının sahada nasıl evrildiğini gösteren en güncel örneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Basit bir iletişim çözümünden doğan bu teknoloji, bugün Ukrayna’nın çok daha derin bölgelerine ulaşabilen, esnek ve zor engellenebilir bir saldırı altyapısına dönüşmüş durumda. Bu da modern savaşlarda artık sadece uçakların ya da dronların değil, onların besleyen altyapının ve ağ mimarisinin de belirleyici olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

