Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Rusya’nın uzaya nükleer silah taşıyan bir uydu fırlatmaya hazırlandığı öne sürüldü. Batılı istihbarat kaynaklarına göre Sputnik-S adlı uydunun aralık ayında yörüngeye gönderilmesi bekleniyor. Olası bir nükleer patlamanın, Starlink ağlarından askeri sistemlere kadar binlerce uyduyu devre dışı bırakabileceği ve kalıcı radyasyon riski oluşturacağı belirtiliyor. Moskova yönetimi ise hakkındaki bu ciddi iddiaları tamamen reddediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör

Rusya'nın uzaya nükleer silah taşıyan bir uydu gönderme hazırlığında olduğu ve fırlatmanın aralık ayı gibi çok erken bir tarihte gerçekleştirilebileceği öne sürüldü. Alman basınında yer alan haberlere göre Batılı istihbarat servisleri, Rusya'nın Sputnik-S olarak adlandırılan nükleer silahlı uyduyu yörüngeye yerleştirmek için hazırlıklarını hızlandırdığını değerlendiriyor.

Yıllardır Moskova yakınlarında bekletiliyor

Alman kamu yayıncıları NDR ve WDR ile Süddeutsche Zeitung gazetesinin ortak haberine göre Almanya Federal İstihbarat Servisi ve Alman Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Batılı istihbarat kuruluşları, Rusya'nın bu yıl içerisinde nükleer silah taşıyan bir uyduyu uzaya gönderebileceğine inanıyor. Birden fazla NATO ülkesinin de elde ettiği istihbarat bulgularını kendi arasında paylaştığı belirtiliyor.

Haberde, Sputnik-S kod adlı uydunun yıllardır Moskova çevresinde bir depoda bekletildiği ve Alman Uzay Komutanlığı'nın fırlatmanın en erken aralık ayında gerçekleşebileceğini düşündüğü aktarılıyor. Uydu yörüngeye yerleştirildikten sonra nükleer silahı aylarca, hatta yıllarca taşıyabilecek. Rus ordusunun vereceği bir komutla patlatılabilecek şekilde tasarlanan sistem, uzaydaki askeri ve ticari altyapı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Binlerce uyduyu aynı anda devre dışı bırakabilir

Uzayda gerçekleştirilecek bir nükleer patlama, belirli bir hedefi vurmak yerine geniş bir alandaki uyduları etkileyebilecek. Bu durum, özellikle alçak Dünya yörüngesinde faaliyet gösteren uydu ağlarını savunmasız bırakıyor. Starlink ve Starshield gibi iletişim ağlarının yanı sıra Batılı ülkelerin askeri gözetleme uyduları da potansiyel hedefler arasında bulunuyor. Uluslararası Uzay İstasyonu gibi insanlı uzay platformları da ortaya çıkacak radyasyon nedeniyle risk altında kalabilir.

Bununla birlikte böylesi bir uygulamanın etkilerinin çok daha geniş olabileceği değerlendiriliyor. Yörüngede gerçekleşecek nükleer patlama, Rusya'nın kendi uydularını ve Çin'e ait uzay araçlarını da etkileyebilir. Dolayısıyla sistemin kullanılması, ayrım gözetmeyen ve çok geniş bir uydu altyapısını tehdit eden sonuçlar doğurabilir.

ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), Alman basınında yayımlanan haberlerden yaklaşık bir ay önce kamuoyuyla paylaştığı raporda bu tehlikeye dikkat çekmişti. Ajans, Rusya'nın 1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine rağmen nükleer silah taşıyabilecek bir uydu geliştirdiğini belirtmişti.

DIA'ya göre uzayda gerçekleştirilecek bir nükleer patlama, dünya genelinde ülkeler ve şirketler tarafından işletilen binlerce uydunun hızla işlevini kaybetmesine veya performansının ciddi ölçüde düşmesine neden olabilir. Bununla birlikte iletişim, navigasyon, bilimsel araştırmalar, meteoroloji, ticari faaliyetler ve ulusal güvenlik hizmetleri de kesintiye uğrayabilir.

DIA, nükleer patlamanın uzayda yıllarca kalabilecek kalıcı radyasyon kuşakları oluşturabileceğini vurguluyor. Bu radyasyon, ilk patlamada yalnızca geçici olarak etkilenen uyduların zaman içerisinde hasar görmesine ve kullanılamaz hale gelmesine yol açabilir.

Endişeler yeni değil

Tam Boyutta Gör

Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme hedefi ilk kez 2024 yılının başlarında gündeme gelmişti. O dönemde ABD'li yetkililer, Rusya'nın 2022 yılında uzay donanımlarının radyasyona karşı dayanıklılığını incelemek amacıyla deneysel bir uydu fırlattığını açıklamıştı. Bu testin, gelecekte nükleer silah taşıyabilecek bir uzay aracının geliştirilmesine zemin hazırladığı değerlendirilmişti.

Rusya ise Alman basınında yayımlanan son iddiaları reddetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, haberlerde kullanılan ifadelerin belirsizliğine ve iddiaların kaynağının açıklanmamasına dikkat çekerek bunların ciddiye alınmaya değer olmadığını savundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında olası fırlatmanın zamanlaması hakkında doğrudan bir değerlendirme yapmadı. Merz, Rusya'nın uzayı nükleer silahlarla donatma planlarının yeni olmadığını ancak bunun endişe verici olduğunu söyledi.

1967 tarihli uzay anlaşması ihlal edilmiş olacak

Rusya'nın nükleer silah taşıyan bir uyduyu yörüngeye yerleştirmesi, 1967 yılında yürürlüğe giren Dış Uzay Antlaşması'nı ihlal edecek. Söz konusu anlaşma, nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlarının Dünya yörüngesine yerleştirilmesini veya uzayda konuşlandırılmasını yasaklıyor.

Rusya da anlaşmanın tarafları arasında yer alıyor. Buna rağmen Moskova yönetimi, 2024 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde uzaya kitle imha silahları yerleştirilmesini yasaklayan hükümlerin yeniden teyit edilmesini amaçlayan karar tasarısını veto etmişti.

Öte yandan uzayda konvansiyonel silahların bulundurulmasını tamamen yasaklayan uluslararası bir düzenleme bulunmuyor.

Bu arada ABD, eylül ayında uzaya silah yerleştirdiğini ilk kez doğrulamıştı.

Rusya daha önce de uydu karşıtı silahları test etti

ABD'li yetkililere göre Rusya, başka bir uyduya doğru mermi benzeri parçacıklar ateşleyerek hedefini imha edebilen kinetik bir uydu karşıtı silahı da test etti. ABD Uzay Kuvvetleri'nden üst düzey bir general, sistemin artık operasyonel hale getirildiğini belirtti.

Moskova ayrıca ABD hükümetinin en gelişmiş Keyhole sınıfı keşif uydularının yakınından geçecek şekilde askeri uydular fırlattı. Geçen ay ise Rusya'ya ait bir uydu, Finlandiya merkezli ICEYE şirketinin işlettiği ticari radar keşif uydusuna tehlikeli derecede yaklaştı. ABD'li bir yetkili, Rus uzay aracının Ukrayna ordusuna gözetleme görüntüleri sağlayan ICEYE uydusuna onlarca metre mesafeye kadar yaklaştıktan sonra uzaklaştığını açıkladı.

Bunların yanı sıra Rusya’nın nükleer uydu fırlatacağı yönündeki iddialar ve hedefin yörünge olması doğrulanmış bilgiler değil. Bununla birlikte yörüngedeki uyduları hedef almak için nükleer silahlara da gerek yok. Uzay, işlerin bir anda kontrolden çıkabileceği bir alan. Yörüngede kontrolsüz bir şekilde oluşabilecek bir enkaz, diğer uydularla çarpışarak daha fazla enkaz oluşmasına neden olabilir. Zincirleme çarpışmalar sonucunda alçak Dünya yörüngesi uzun süre kullanılamaz hale gelebilir. Kessler Sendromu olarak adlandırılan bu senaryo, uzay faaliyetlerini onlarca yıl boyunca etkileyebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Rusya, uzaya nükleer silah gönderecek: Hem de çok yakında

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: