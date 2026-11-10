Rusya veri merkezlerini saldırılardan korumak için yer altına taşıyor

Tam Boyutta Gör Ukrayna'nın Rusya içlerine kadar ulaşan karşı saldırıları, son dönemde Rusya'nın veri merkezlerini de hedef almaya başladı. Yandex ve VKontakte gibi Rus teknoloji şirketlerinin veri merkezlerinin vurulması, sadece bazı hizmetlerin akmasına sebep olmakla kalmadı, aynı zamanda Rusya'nın yapay zekâ hedeflerine de darbe indirdi. Hatırlarsanız Rusya'nın yapay zekâ konusundaki hayallerinin Ukrayna saldırılarıyla yıkılmaya başladığını kısa süre önce sizinle paylaşmıştık. Ortaya çıkan bu tablo şimdi Rusya'yı alternatif çözümler üretmeye itmiş durumda. Rusya'nın kısa vadedeki çözümü ise veri merkezlerini yerin altına taşımak olacak.

Rusya'nın devlete ait telekomünikasyon şirketi Rostelecom, veri merkezlerinin en azından bir bölümünü yer altına taşımak için çalışmalara başladı. Bu bağlamda, nikel ve paladyum madenciliği yapan Norilsk şirketiyle görüşmelere başlandı. Bu noktada artık kullanılmayan kömür madenlerinin kullanılması da gündemde. Rusya'da bazı yerel yöneticiler, atıl duran bu eski madenlerin veri merkezlerine ev sahipliği yapmasını öneriyor.

Putin, Veri Merkezlerinin Kapasitesinin Yüzde 10'unun Devlete Ayrılmasını İstiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Kasım'da imzaladığı bir kararnameyle ülkedeki veri merkezi işletmecilerine işlem kapasitelerinin yüzde 10'unu devletin olası ihtiyaçları için ayırma zorunluluğu getirdi. Bu kapasitenin hangi durumlarda ve ne şekilde kullanılacağına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmiş değil.

Putin'in imzaladığı kararname bununla da sınırlı kalmıyor. Yeni düzenleme, özel bir Rus hükümet komisyonuna, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile istişare ederek yabancı ülkelerdeki veri merkezlerinin kullanılmasına da izin verme yetkisi tanıyor. Bu da Rusya'nın uzun süredir izlediği dijital egemenlik politikası açısından dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. Hatırlanacağı üzere Putin ve Rus parlamentosu, daha önce yürürlüğe koydukları "Egemen İnternet Yasası" ile ülkenin internet altyapısını dış dünyadan daha bağımsız ve kontrollü hâle getirmeyi amaçlamıştı. Bu yaklaşım doğrultusunda Rus şirketlerinin ülke dışındaki bulut bilişim altyapılarını kullanmasının önüne çeşitli engeller konulmuştu. Şimdi ise savaşın yarattığı güvenlik sorunları, Kremlin'i yabancı veri merkezlerinin kullanılmasına da kapı aralamaya itiyor.

Rusya'nın Merkezi Dijital Altyapısı Savaşta Zayıf Noktaya Dönüştü

Rusya'nın internet altyapısını daha bağımsız hâle getirme çabaları, yıllar içinde dijital hizmetlerin büyük ölçüde ülke içindeki birkaç teknoloji şirketinin altyapısında toplanmasına yol açtı. Yandex gibi şirketlerin kritik hizmetlerde merkezi bir rol üstlendiği bu yapı, normal koşullarda dijital egemenlik açısından avantaj olarak görülse de savaş döneminde önemli bir güvenlik açığına dönüşmüş durumda. Çünkü kritik hizmetlerin sınırlı sayıda veri merkezine ve altyapıya bağımlı olması, bu tesislerden birinin devre dışı kalmasının çok daha geniş çaplı kesintilere yol açmasına neden oluyor.

Nitekim Ukrayna'nın gerçekleştirdiği saldırıların ardından Rusya'da ödeme ve dijital bankacılık uygulamaları, e-ticaret platformları, video yayın servisleri, araç çağırma ve yemek siparişi uygulamaları gibi günlük hayatta milyonlarca kişinin kullandığı hizmetlerde aksamalar yaşandı.

Veri merkezi karşıtı gösteriler Avrupa'ya sıçradı 6 sa. önce eklendi

Bu noktada Ukrayna'nın dijital altyapı konusunda Rusya'ya kıyasla daha dayanıklı bir yapı oluşturduğu görülüyor. Rusya'nın yıllardır devam eden füze ve insansız hava aracı saldırılarına maruz kalan Ukrayna, kritik enerji ve telekomünikasyon altyapısını ülke geneline yaymak ve önemli tesisleri yer altına taşımak için çeşitli önlemler aldı. Ayrıca Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı geniş çaplı işgalin hemen ardından Amazon ve Microsoft gibi ABD'li teknoloji devleri, Ukrayna hükümetinin dijital kaynaklarını ve kritik hizmetlerini Avrupa'daki bulut altyapılarına taşımasına yardımcı oldu. Böylece Ukrayna, ülke içindeki fiziksel altyapısı saldırıya uğrasa bile dijital hizmetlerinin önemli bir bölümünü ülke dışındaki veri merkezleri üzerinden sürdürebilecek bir yapı oluşturdu.

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Rusya veri merkezlerini yer altına taşımaya karar verdi

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