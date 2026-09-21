Rüzgar türbinleri için yaratıcı ikinci ömür çözümü: Küçük ev olabilirler

Türbin parçaları ev veya yapı malzemesi olarak kullanılıyor
Tasarım çalışması sonucunda bu yapı, mutfak, banyo ve yaşam alanı içeren bir küçük eve dönüştürüldü. Evde ısı pompası, güneş panelleri ve güneş enerjili su ısıtıcısı da bulunuyor.
57 rüzgar türbini kanadı otopark cephesinde kullanıldı
Şirket ayrıca eski kanatları güneş paneli çerçevelerinde ve dağ kayağı üretiminde değerlendirmeye yönelik projeler geliştiriyor. Vattenfall, bu çalışmaların henüz büyük ölçekli çözümler sunmadığını ancak yeni kullanım alanları için deneyim kazandırdığını belirtiyor.
Rüzgar türbini kanatlarını geri dönüştürmek neden zor?
Rüzgar türbini kanatları genellikle 50 ila 100 metre uzunluğa ulaşıyor ve zorlu hava koşullarında 25 yıla kadar çalışacak şekilde tasarlanıyor. Kanatların dayanıklılığını sağlayan çok katmanlı yapı, geri dönüşüm süreçlerini de karmaşık hale getiriyor.
Kanatlarda cam elyafı, karbon elyafı, epoksi reçine, balsa ağacı, metaller ve çeşitli dolgu malzemeleri bir araya getiriliyor. Bu bileşenlerin birbirine sıkı şekilde bağlanması, malzemelerin ayrıştırılmasını güçleştiriyor.
Şirketin mevcut uygulamalarında mekanik geri dönüşüm yöntemleri kullanılarak kanat malzemeleri kompozit parçacıklara veya yeni ürünlerde dolgu malzemesi olarak kullanılabilecek bileşenlere dönüştürülüyor. Piroliz adı verilen termal geri dönüşüm süreciyle ise elyaflar ve diğer ikincil malzemeler geri kazanılıyor.
Yüksek değerli geri dönüşümün mümkün olmadığı durumlarda malzemeler, enerji geri kazanımı veya çimento üretiminde birlikte işleme yöntemleriyle değerlendirilebiliyor.
Kanatların geri dönüştürülmesinde teknoloji kadar tedarik sürekliliği de önem taşıyor. Kullanım ömrünü tamamlayan kanatların düzenli ve öngörülebilir bir akışla ortaya çıkmadığı, bunun da geri dönüşüm çözümlerinin ekonomik açıdan büyütülmesini zorlaştırdığı ifade ediliyor.
Avrupa'daki ilk büyük rüzgar santrallerinin önümüzdeki yıllarda kullanım ömrünün sonuna ulaşmasıyla birlikte daha fazla kanadın hizmet dışı kalması bekleniyor.
Yeni nesil kanatlar geri dönüşüm düşünülerek tasarlanıyor
Şimdilerde ise rüzgar türbini üreticileri, ürünlerin kullanım ömrünün sonunu tasarım aşamasında dikkate almaya başlıyor. Siemens Gamesa'nın geliştirdiği RecyclableBlade teknolojisi, bu yaklaşımın örnekleri arasında yer alıyor. Bu kanatlar, Vattenfall'ın Hollanda'daki Hollandse Kust Zuid (HKZ) açık deniz rüzgar santralinde kullanılıyor.
RecyclableBlade kanatlarında, düşük sıcaklıkta ve hafif asidik bir çözelti içinde çözünebilen özel bir reçine türü kullanılıyor. Bu yöntem sayesinde reçine; cam elyafı, karbon elyafı, plastik, ahşap ve metal gibi diğer bileşenlerden ayrıştırılabiliyor. Ayrıştırma işlemi, malzemelerin özelliklerini önemli ölçüde koruyacak şekilde tasarlandığı için geri kazanılan bileşenlerin daha yüksek kaliteli yeni ürünlerde kullanılabilmesine olanak tanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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