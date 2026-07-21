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    Rüzgar türbinlerinde yeni dönem: Kanatlar artık durumlarını anlık raporlayacak

    İsviçre merkezli bir girişim olan RTDT Laboraties'in geliştirdiği yeni sensör teknolojisi, rüzgar türbini kanatlarından gerçek zamanlı aerodinamik veri toplayarak önemli bir soruna çözüm sunuyor.

    Rüzgar türbinlerinin kanatlarını anlık izleyen sensör üretildi Tam Boyutta Gör
    Rüzgar türbinleri giderek büyüyüp daha yüksek verimlilik hedefleriyle tasarlanırken, bu dev yapıların güvenli ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak da her geçen gün daha zor hâle geliyor. Bugün rüzgar santrallerinde kullanılan bakım ve izleme sistemleri büyük ölçüde türbin gövdesindeki sensörlere, simülasyon modellerine ve belirli aralıklarla yapılan manuel incelemelere dayanıyor. Ancak bu yöntemler, türbin kanatlarının çalışma sırasında maruz kaldığı gerçek aerodinamik yükleri ve yapısal değişimleri sürekli olarak takip etmekte yetersiz kalabiliyor. İsviçreli girişim RTDT Laboratories ise geliştirdiği yeni nesil kablosuz akıllı sensör sistemiyle bu soruna çözüm getirmeyi hedefliyor.

    ETH Zürih üniversitesinden çıkan bir girişim olan RTDT Laboratories, rüzgar türbini kanatlarının üzerine doğrudan yerleştirilebilen ince ve kablosuz sensör bantları geliştirdi. Şirket tarafından geliştirilen bu yapışkan bantlar, türbin çalışmaya devam ederken kanatların aerodinamik ve yapısal durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor. Toplanan veriler ise özel analiz yazılımı tarafından işlenerek hem bakım süreçlerinde hem de türbin performansının artırılmasında kullanılabiliyor.

    Mevcut yöntemler kanatların gerçek çalışma koşullarını tam olarak gösteremiyor

    Bugün rüzgar türbinlerinin durumu genellikle nacelle (makine dairesi) üzerinde bulunan sensörler, bilgisayar simülasyonları ve belirli periyotlarda gerçekleştirilen saha kontrolleriyle takip ediliyor. Ancak bu yöntemler, kanat yüzeyindeki basınç dağılımı, titreşimler, mekanik yükler ve hava akışındaki değişimleri doğrudan ölçemiyor. Özellikle son yıllarda rüzgar türbini kanatlarının giderek uzaması, bu sorunu daha da belirgin hâle getirmiş durumda. Kanat yüzeyinde gerçek zamanlı ölçüm yapılamadığı için üreticiler tasarımlarını büyük ölçüde rüzgar tüneli deneyleri ve simülasyonlara göre hazırlamak zorunda kalıyor. Bu da gerçek çalışma koşulları ile teorik modeller arasında fark oluşmasına neden olabiliyor.

    Benzer şekilde bakım ekipleri de çoğunlukla dron incelemeleri veya planlı bakım sırasında yapılan görsel kontrollerle mevcut hasarları tespit edebiliyor. Ancak bu yöntemler yalnızca oluşmuş çatlakları veya yüzey kusurlarını gösterebiliyor; titreşimlerdeki anormal değişimler, yük dağılımındaki bozulmalar ya da performans düşüşleri ise çoğu zaman önceden tespit edilemiyor. Bu durum beklenmedik arızalara ve yüksek bakım maliyetlerine yol açabiliyor.

    Sensörler kanatlara kolaylıkla takılıp çıkarılabiliyor

    Rüzgar türbinlerinin kanatlarını anlık izleyen sensör üretildi
    RTDT Laboratories'in geliştirdiği sistem ise doğrudan türbin kanadının yüzeyine yapıştırılan ince sensör bantlarından oluşuyor. Delme veya yapısal değişiklik gerektirmeyen bu sensörler sökülebilir özel bantlarla dakikalar içinde monte edilebiliyor. Böylece mevcut rüzgar türbinlerine sonradan eklenebildiği gibi yeni üretilen kanatlara da entegre edilebiliyor.

    Sensörler çalışmaları sırasında aerodinamik basınç, ivme, titreşim, mekanik yük ve sıcaklık gibi birçok farklı parametreyi sürekli olarak ölçüyor. Elde edilen tüm veriler zaman damgasıyla eşleştiriliyor ve kablosuz bağlantı üzerinden türbin ağ geçidine aktarılıyor. Buradan da bulut sistemine yüklenerek türbin kanadının dijital ikizi oluşturuluyor. Bu dijital model sayesinde üreticiler, gerçek çalışma koşullarında oluşan basınç dağılımını ilk tasarımla karşılaştırabiliyor. Böylece hem kanat tasarımında hem de türbin kontrol algoritmalarında daha isabetli optimizasyonlar yapılabiliyor.

    Elde edilen sonuçlar ise yalnızca grafiklerden ibaret kalmıyor. Yazılım, türbin kontrol sisteminin sahaya özel yeniden ayarlanması, yıllık enerji üretiminin artırılması, kanat tasarımının optimize edilmesi ve ekipman ömrünün uzatılması gibi uygulanabilir öneriler de sunuyor.

    Enerji ihtiyacını kendisi karşılıyor

    Sistemin dikkat çeken özelliklerinden biri de enerji ihtiyacını kendi karşılayabilmesi. Sensör bantları ultra düşük güç tüketimine sahip elektronik bileşenler kullanıyor ve üzerlerinde bulunan fotovoltaik hücreler ile akıllı batarya yönetim sistemi sayesinde harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymuyor.

    Şirket sensörleri iki farklı boyutta sunuyor. Bunlar yalnızca çalışan rüzgar türbinlerine sonradan eklenmek için değil; yeni kanat üretimi sırasında, taşıma sürecinde ya da rüzgar tüneli testlerinde de kullanılabiliyor.

    4 milyon dolarlık yatırımla seri üretime hazırlanıyor

    2022 yılında kurulan RTDT Laboratories, Temmuz 2025'te Swisscom Ventures liderliğinde gerçekleştirilen yatırım turunda 4 milyon dolar yatırım aldı. Şirket bu yatırımı üretim kapasitesini artırmak, teknolojisini daha fazla rüzgar enerjisi şirketine ulaştırmak ve yeni pilot projeler yürütmek için kullanmayı planlıyor. RTDT Laboratories'in hedefi, 2027 yılı başına kadar sensör sistemini ticari ölçekte yaygın olarak kullanıma sunmak.

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