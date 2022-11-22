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Dün Türkiye genelinde rüzgarlı hava hakimdi. Rüzgar şiddetinin, rüzgar enerjisi santralleri için ideal hızlarda olması sayesinde dün rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı.

Rüzgar enerjisi santrallerinde 204 bin 375 megavatsaat elektrik üretildi

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre 21 Kasım 2022 tarihinde rüzgardan 204 bin 375 megavatsaat elektrik üretildi. Toplam üretilen elektrik enerjisi ise 817 bin 296 megavatsaat olarak gerçekleşti. Toplam üretimin yüzde 25’ini rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu. Rüzgar üretiminde en son 2 Nisan 2022 tarihinde 203 bin 6 megavatsaat üretim gerçekleşmişti.

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Dün tüm kaynaklardan 817 bin 296 megavatsaat elektrik enerjisi üretilirken Türkiye’deki tüketim ise 826 bin 281 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 40 bin 116 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 690 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti. Dün 9 bin 591 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 576 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Rüzgardan elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı