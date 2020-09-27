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    RX 6000 serisinin özellikleri Newegg’de listelendi: 2.5 GHz’e kadar frekanslar yolda

    AMD’nin merakla beklenen RX 6000 serisinin teknik özellikleri netleşmeye devam ediyor. Kartlara dair yeni detay Newegg’den geldi. Modeller yüksek shader sayısıyla geliyor.
    4 sa.
    1,2b
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RX 6000 serisinin özellikleri Newegg’de listelendi: 2.5 GHz’e kadar frekanslar yolda
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    Kırmızı ekibin RDNA2 mimarili kartları Nvidia’nın RTX 3000 hamlesinin ardından daha bir heyecanla beklenir hale geldi. Özellikle de GPU devinin yaşadığı stok sıkıntısı gözleri AMD’ye çevirdi.

    Newegg’in tüketiciler için hazırladığı sayfasında yer alan RX 6000 kartları dikkat çekti. Tabloda yer alan detaylar şimdiye kadar paylaşılan sızıntılarla çoğunlukla uyuşuyor. Bununla birlikte bilgilerin satıcı kanalıyla elde edilmiş olması nedeniyle doğru olabileceği düşünülse de temkinli yaklaşmakta fayda var.

    Tabloya göz attığımızda beklediğimiz üzere RX 6900 XT, RX 6800 XT ve RX 6700 XT’yi görüyoruz. 80 CU ile gelmesi beklenen üst seviye kartta 5120 shader’a yer verilirken 16 GB kapasiteli GDDR6 belleklerin 256-bit veriyolu üzerinden 512 GB/s sağladığına yer verilmiş. Kartın TDP’si ise 300 watt olarak girilmiş.

    RX 6800 XT

    RX 6800 XT’de 3840 shader içeren GPU’ya eşlik eden belleklerse 12 GB kapasiteli 384-bit GDDR6 kümeleri olmuş. Kartın TDP’si ağabeyinin 300 wattlık değerinden 200 watt’a düşmüş. Son olarak RX 6700’de ise 2560 shader çekirdeğini barındıracak GPU’nun 8 GB kapasiteli GDDR6 belleklerle eşleştirildiği görülürken TDP daha sevimli bir rakama, 150 watt’a inmiş.

    RX 6000 serisinin özellikleri Newegg’de listelendi: 2.5 GHz’e kadar frekanslar yolda
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    Buradaki değerlerde bellek bant genişliğinin düşüklüğü dikkatinizi çekmiştir. Görünüşe göre AMD rakibi karşısında GDDR6’nın frekans dezavantajını yaşayacak. Ayrıca nihai kartlarda tablodaki verilere göre 14 Gbps seviyesinde olduğunu düşündüğümüz bellekler yerine daha hızlı GDDR6 belleklerin tercih edilmesi de muhtemel.

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    Geçtiğimiz gün MacOS11’e gelen yama ile gün yüzüne çıkan detaylarla yeni bilgileri birleştirdikten sonra sözlerimizi noktalayalım. Sieanna Cichlid kod adına sahip Navi 21’in tablodaki verilerin aksine 2050 MHz’de ulaşabilen Navi 21A ve 2200 MHz’e çıkabilen Navi 21B varyantlarının yer aldığı yama PS5’te görülen frekanslarla örtüşecek şekilde RDNA2 mimarili GPU’ların oldukça yüksek frekanslarda çalışacağı bilgisini doğruluyor. Dolayısıyla Newegg’in tablosundaki değerlerin taban frekans olduğu düşünülüyor.

     Teorik olarak hesaplayacak olursak Navi 21B 22.5 TFLOPS’luk hesaplama kapasitesine ulaşabilir. Diğer taraftan yeni Dual SM mimarisi sayesinde RTX 3080’de 29.8 TFLOPS’luk FP32 kapasitesine ulaşılmış durumda.

    2.5 GHz'e çıkabilen Navi 22

    Navi 22-Navy Flounder’da ise 40 CU içerisinde 2560 shader içeren GPU’nun Navi 21’den daha yüksek, 2.5 GHz’lik boost frekansa sahip görünüyor.

    MacOS yamasındaki son RDNA2 mimarili kart ise Navi 23-Dimgrey Cavefish yongası olarak yerini almış. 32 CU içerisinde 2048 işlem birimine ev sahipliği yapan giriş seviyesi modelin frekans bilgisi ise bulunmuyor.

    RX 6000 serisinin özellikleri Newegg’de listelendi: 2.5 GHz’e kadar frekanslar yolda
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    Son olarak MacOS 11 yamasındaki en dikkat çeken detaysa RDNA3 mimarili Navi31 GPU’su. Navi 21 ile aynı CU sayısına sahip yonganın bu haliyle RDNA2’nin rafine hali üzerinde yükselebileceği üzerinde duruluyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 çökme sorununa detaylı bakış"

    Bununla birlikte yeni GPU’nun Apple’a özel Radeon Pro çözümlerine güç verebileceği gibi gelecek nesil RX 7000 serisinde karşımıza çıkması da olası.



    Kaynakça https://videocardz.com/newz/newegg-insider-lists-amd-radeon-rx-6000-series-specifications https://videocardz.com/newz/amd-navi-21-to-feature-80-cus-navi-22-40-cus-and-navi-23-32-cus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    DISTURBED 3 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    ilk parti 3080 alanlara yazık oldu, hem sorun yaşıyorlar hemde 1 aya kalmaz 3080 ti ların haberi gelmeye başlar amd sayesinde.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Timeguard 2 sa.
    2.5Ghz

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    Manyaqçocuk 1 sa.
    Arkadaşlar galiba 3090 gelmiş geçmiş en kısa süreli kral olacak. Burada bahsi geçen değerler ile geçmesi hiç süpriz olmaz 6900xt'nin.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Umrglrgl 1 sn. yeni yorumcu
    Rx 6500 Xt 32 cu ile gelir mi?
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 sa.
    6700XT özellik olarak 5700XT'den düşük gözüküyor ama performans testlerine bakmak lazım
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    Timeguard 10 dk. Celonfix
    6700XT boost 2.5GHZ diyorlar. (İddia tabiki)
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    Mugetsuga 1 sa.
    Bellek bant genişliği düşük değil mi ya
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    Jon_Kar 1 sa.
    Nvidia musterilerini guzel kazikladi



    Amd stoklari da ayarladi. Nvidia gibi musterisini stoksuz birakmamak için
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    Timeguard 1 sa. Jon_Kar
    Amd sadece referans kartlarla çıkacakmış bildiğim kadarıyla. Bir bildikleri var heralde ya da üreticilere güvenemediler.
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 sa. (düzenlendi)
    5700XT 256bit 448gb/s, 2.5ghz'de çalışacak 2 kat birimli gpu'ya sahip kartı, 256bit 512gb/s'lik yapacaklar. Yine fake haberler, ekimin 28'inde belli olur herşey, 6900XT 384bit olur muhtemelen.
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    Manyaqçocuk 1 sa. scutaro
    samsung'un 2gb 18 Gbps'ye çıkabilen gddr6 modülleri varmış muhtemelen onları kullanacak deniyor. Gerçi sitesinde bile 16 Gbps için sample demişler bilemedim. https://www.samsung.com/semiconductor/dram/gddr6/
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    Manyaqçocuk 1 sa.
    Arkadaşlar galiba 3090 gelmiş geçmiş en kısa süreli kral olacak. Burada bahsi geçen değerler ile geçmesi hiç süpriz olmaz 6900xt'nin.
    Yanıtla +4
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    torabi 1 sa.
    Verilere bakarak amd nin verimlilikte nvidia yı geçtiğini düşünüyorum. Yani amd nvidia ile ayni büyüklükte chip yapsa performansa daha iyi elektrik tüketiminde daha düşük olacağını iddia ediyorum .
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa. torabi
    AMD yıllardan beri Nvidia kadar büyük çipler geliştirmeye beceremedi, ATI'de dahil. Onlarla rekabet için 2 tane çipli kartlar çıkarmışlardı. Eğer AMD MCM teknolojisini kartlara uygulamaya başarırsa işte o zaman AMD liderliğe doğru gidebilir.
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    VITO SCALETTA 2 sa.
    Neyi alacağımızı neyi bekleyeceğimizi şaşırdık
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    Timeguard 2 sa.
    2.5Ghz

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    seko.tr (serkan aydoğan) 3 sa.
    Amd güzel işler yapacak gibi görünüyor... fiyat anlamında da tatminkâr olursa tereddütsüz amd tercih ederim.
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