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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 4000G APU’ları 5000 MHz üzeri frekansları destekleyebilir

    DDR4 belleklerin son dönemine yaklaşmamızla birlikte tepe frekanslar yaygınlaşmaya başladı.
    53 dk.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 4000G APU’ları 5000 MHz üzeri frekansları destekleyebilir
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    Kırmızı ekibin Renoir kod adlı APU’ları Zen 2 mimarisiyle gelecek olması nedeniyle merakla bekleniyor. Ekran alıntısı heyecan verici bir detayı tekrardan gözler önüne serdi.

    Şu ana kadarki Renoir APU hız aşırtma sonuçlarında yüksek bellek frekansları dikkatimizi çekmişti. Yeni yongaların daha fazla inceleme ekibinin eline ulaşmasıyla detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

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    XMP ile 5600 MHz DDR4

    Crucial’ın 5100 MHz’de çalışan CL19 RAM’inin kullanıldığı Ryzen 4700G APU’lu sistemde bellekler XMP kullanılarak rahatlıkla 5600 MHz’e hız aşırtılmış ve sistem başarılı bir şekilde boot edilebilmiş.

    Yüksek frekanslı bellekler güzel ama

    Ulaşılan bellek frekansı oldukça etkileyici ve buna bağlı olarak iGPU performansının hangi seviyeye ulaşacağı konusunda Ryzen 4000G serisine yönelik beklentiler bir adım daha ileriye taşınmış durumda.

    Ryzen 4000G APU’ları 5000 MHz üzeri frekansları destekleyebilir
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    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 7 4750G Geekbench’te Ryzen 7 3700X’e yakın"

    Buna karşın önemli bir başlık var, bu denli yüksek frekanslı belleklerin fiyat dezavantajı, performans getirisinin önüne geçebilir. Görünüşe göre APU’larda kaydadeğer GPU performans artışı için gelecek sokete gelecek 2. nesil APU’lardaki Navi+DDR5 güncellemesini beklemeye devam edeceğiz.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-4000-renoir-apus-support-5600-mhz-ddr4-memory.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 26 dk.
    şu andaki bütün 3. nesil amd işlemcilerin ramlerle haberleşme sorunları var. 3600 mhz gskill rgb royal ramlerim ile asus tuf b450 plus anakart asla stabilite sağlamıyor.
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    .V. 28 dk. (düzenlendi)
    O belleği alan adam apu'nun gpusudan mı medet umar bilinmez. Çok param var mac mini gibi, mini itx sistem yapacağım dersen başka, yoksa fiyat avantajını yakalamak çok zor.

    İkincisi bunu görünce ana ryzen 4000 serisi heyecan uyandırdı bende. İşlemci tarafı için 4200-4800mhz bellek elinde hazır bekleyenlerin hedefi apu'dan çok ryzen 4600-4700 olacak zaten.
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    selim oğlu (yavuz demir) 36 dk.
    Geçen r7 4700g nin altına yazdığımız yorum gerçek oldu teşekkürler AMD.
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 41 dk.
    5100 CL19
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    kmlkszhacker 48 dk.
    AMD şov yapıyor
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