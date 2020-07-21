Ryzen 4000G APU’ları 5000 MHz üzeri frekansları destekleyebilir

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Kırmızı ekibin Renoir kod adlı APU’ları Zen 2 mimarisiyle gelecek olması nedeniyle merakla bekleniyor. Ekran alıntısı heyecan verici bir detayı tekrardan gözler önüne serdi.

Şu ana kadarki Renoir APU hız aşırtma sonuçlarında yüksek bellek frekansları dikkatimizi çekmişti. Yeni yongaların daha fazla inceleme ekibinin eline ulaşmasıyla detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

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XMP ile 5600 MHz DDR4

Crucial’ın 5100 MHz’de çalışan CL19 RAM’inin kullanıldığı Ryzen 4700G APU’lu sistemde bellekler XMP kullanılarak rahatlıkla 5600 MHz’e hız aşırtılmış ve sistem başarılı bir şekilde boot edilebilmiş.

Yüksek frekanslı bellekler güzel ama

Ulaşılan bellek frekansı oldukça etkileyici ve buna bağlı olarak iGPU performansının hangi seviyeye ulaşacağı konusunda Ryzen 4000G serisine yönelik beklentiler bir adım daha ileriye taşınmış durumda.

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Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 7 4750G Geekbench’te Ryzen 7 3700X’e yakın"

Buna karşın önemli bir başlık var, bu denli yüksek frekanslı belleklerin fiyat dezavantajı, performans getirisinin önüne geçebilir. Görünüşe göre APU’larda kaydadeğer GPU performans artışı için gelecek sokete gelecek 2. nesil APU’lardaki Navi+DDR5 güncellemesini beklemeye devam edeceğiz.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-4000-renoir-apus-support-5600-mhz-ddr4-memory.html

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