Ryzen 7 5700X3D için yolun sonu: AM4 X3D dönemi sona erdi

Tam Boyutta Gör AMD, 8 çekirdekli Ryzen 7 5700X3D işlemcisinin satışlarını durdurma kararı aldı. Hollanda basınında yer alan bilgilere göre, modelin stokları tükendikten sonra üretim tamamen sonlanacak. Aynı zamanda bu haber, AM4 tabanlı X3D serisinin de sonlanacağı anlamına geliyor. Zen 6 yaklaşırken, şirket yola AM5 serisi ile devam edecek.

Ryzen 7 5700X3D için yolun sonu

Kaçıranlar için 2022'de piyasaya sürülen ve dönemin en iyi oyun işlemcilerinden biri olan Ryzen 7 5800X3D, dönemin en iyi oyun işlemcilerinden biri olmuştu. Ancak tek bir modelin yeterli bulunmamasıyla birlikte AMD, alt frekansta çalışan Ryzen 7 5700X3D ve 6 çekirdekli Ryzen 5 5600X3D'yi piyasaya sürdü.

Geçtiğimiz yıl ise 5800X3D'nin perakende raflarından çekilmesinin ardından, 5600X3D sadece belirli perakendecilere özel olarak sunulmaya devam etti. Şimdi ise 5700X3D için de benzer bir süreç başladı. Mağazalar, yeni sipariş veremediklerini ve mevcut stokların bitmesiyle satışların duracağını belirtiyor.

5800X3D ve 5700X3D, uzun süre AMD'nin en çok satan AM4 işlemcileri arasında yer aldı ve günümüzde birçok orta segment modelden daha iyi oyun performansı sundu. Şimdilik, AMD'nin yeni AM4 tabanlı X3D işlemci planı bulunmuyor. Bu durum, AM5 platformuna geçiş sürecini biraz daha hızlandırabilir. Keza günümüzde çoğu oyuncu, halen uygun fiyatlı olması nedeniyle AM4 sistemlere yöneliyor.

