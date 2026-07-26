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    AMD Ryzen 7 9800HX3D ortaya çıktı: Dizüstülere 96 MB önbellek geliyor

    MD'nin Ryzen 7 9800HX3D işlemcisi sızdırıldı. 8 çekirdekli yeni Zen 5 işlemci, 96 MB L3 önbelleğiyle daha uygun fiyatlı oyuncu dizüstülerinde X3D deneyimi sunabilir.

    Ryzen 7 9800HX3D ortaya çıktı: Dizüstülere 96 MB önbellek dopingi Tam Boyutta Gör
    AMD'nin dizüstü bilgisayar tarafındaki 3D V-Cache ailesi genişlemeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre şirket, bugüne kadar yalnızca üst seviye modellerde sunduğu X3D teknolojisini daha uygun fiyatlı oyuncu dizüstülerine taşımayı planlıyor. Son olarak Zen 5 mimarisi ve büyük L3 önbelleğiyle Ryzen 7 9800HX3D sızdırıldı.

    8 çekirdek ve 96 MB L3 önbellek

    Sızıntıyı paylaşan güvenilir kaynaklardan Golden Pig Upgrade, AMD'nin yeni işlemciyi başlangıçta Ryzen 7 9755HX3D adıyla piyasaya sürmeyi planladığını ancak daha sonra ismin Ryzen 7 9800HX3D olarak değiştirildiğini öne sürdü. Buna göre Ryzen 7 9800HX3D, Zen 5 mimarisini temel ala8 çekirdek, 16 izlek, 5,1 GHz'e kadar saat hızı ve 96 MB L3 önbellek (3D V-Cache) ile geliyor.

    • 8 çekirdek, 16 izlek
    • Zen 5 mimarisi
    • 5,1 GHz'e kadar saat hızı
    • 96 MB L3 önbellek (3D V-Cache)

    Bu özellikleriyle işlemci, 12 çekirdekli Ryzen 9 9850HX modelinden daha düşük çekirdek sayısına sahip olsa da, daha büyük L3 önbelleği sayesinde özellikle oyunlarda avantaj sağlayabilir. Şu anda AMD'nin dizüstü bilgisayarlar için sunduğu tek X3D işlemcisi Ryzen 9 9955HX3D konumunda bulunuyor. 16 çekirdek, 32 izlek ve 128 MB L3 önbelleğe sahip bu model, genellikle 2.000 doların üzerindeki üst düzey oyuncu dizüstülerinde kullanılıyor.

    Ryzen 7 9800HX3D'nin ise daha düşük maliyeti sayesinde orta ve üst segment oyuncu dizüstülerinde yer alması bekleniyor. Böylece X3D teknolojisi daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilir.

    Üretim 2026 sonunda başlayabilir

    Sızıntıya göre AMD, Ryzen 7 9800HX3D'nin seri üretimine 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlamayı planlıyor. İşlemci yıl sonuna doğru tanıtılabilir ancak daha olası senaryo, CES 2027 etkinliğinde resmi duyurunun yapılması olarak gösteriliyor.

    AMD'nin masaüstü tarafındaki X3D işlemcileri, büyük L3 önbellek sayesinde son yıllarda oyun performansında önemli başarı elde etti. Ancak dizüstü bilgisayar pazarında Intel hâlâ güçlü konumunu koruyor. Ryzen 7 9800HX3D'nin tek başına bu dengeyi değiştirmesi beklenmese de, daha uygun fiyatlı X3D dizüstü bilgisayarlar pazardaki dengeleri sarsabilir. 

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