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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 Ultra kullanıcıları dikkat: S-Pen kokuyor

    Samsung Galaxy S24 Ultra kullanıcıları, son dönemde S-Pen kaleminin rahatsız edici derecede yanmış plastik koktuğu konusunda şikayet ediyor. Samsung’a göre ise sorun yok.
    Samsung Galaxy S24 Ultra Tam Boyutta Gör
    Piyasaya çıkışı ile birlikte bazı sorunlar ortaya çıkan ancak Samsung tarafından en kısa sürede bunların giderilmeye çalışıldığı Galaxy S24 Ultra modeli ile ilgili ilginç bir sorun rapor ediliyor. S-Pen kalemi yanmış plastik kokuyor.

    S-Pen kalemi neden kokuyor?

    Reddit platformunda hızla büyüyen şikayetlerde kullanıcılar S-Pen kaleminden yanmış plastik benzeri bir koku geldiğini belirtiyor. Bazı kullanıcılar bu kokudan rahatsız olmazken bazı kullanıcılar ise rahatsız edici bir koku olduğunu belirtiyor.

    S-Pen kaleminin yuvası içerisinde dahili bileşenlere çok yakın olması nedeniyle oluşan sıcaklıktan etkilendiği tahmin ediliyor. Nitekim Samsung Avrupa forumunun moderatörü bunu doğrularken, güneş altında kalan bir arabanın içerisindeki kokuya benzetiyor.

    Aslında Galaxy S22 Ultra sonrasında S-Pen kaleminin yanmış plastik kokusu sürekli gündeme geliyor. Bunun en büyük sebebinin S-Pen kaleminin kauçuk kaplamaya geçmiş olması olarak gösteriliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 20 saat önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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