Samsung Galaxy S24 Ultra kullanıcıları dikkat: S-Pen kokuyor

S-Pen kalemi neden kokuyor?
Reddit platformunda hızla büyüyen şikayetlerde kullanıcılar S-Pen kaleminden yanmış plastik benzeri bir koku geldiğini belirtiyor. Bazı kullanıcılar bu kokudan rahatsız olmazken bazı kullanıcılar ise rahatsız edici bir koku olduğunu belirtiyor.
S-Pen kaleminin yuvası içerisinde dahili bileşenlere çok yakın olması nedeniyle oluşan sıcaklıktan etkilendiği tahmin ediliyor. Nitekim Samsung Avrupa forumunun moderatörü bunu doğrularken, güneş altında kalan bir arabanın içerisindeki kokuya benzetiyor.
Aslında Galaxy S22 Ultra sonrasında S-Pen kaleminin yanmış plastik kokusu sürekli gündeme geliyor. Bunun en büyük sebebinin S-Pen kaleminin kauçuk kaplamaya geçmiş olması olarak gösteriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...