Samsung Galaxy S24 Ultra kullanıcıları dikkat: S-Pen kokuyor

Tam Boyutta Gör Piyasaya çıkışı ile birlikte bazı sorunlar ortaya çıkan ancak Samsung tarafından en kısa sürede bunların giderilmeye çalışıldığı Galaxy S24 Ultra modeli ile ilgili ilginç bir sorun rapor ediliyor. S-Pen kalemi yanmış plastik kokuyor.

S-Pen kalemi neden kokuyor?

Reddit platformunda hızla büyüyen şikayetlerde kullanıcılar S-Pen kaleminden yanmış plastik benzeri bir koku geldiğini belirtiyor. Bazı kullanıcılar bu kokudan rahatsız olmazken bazı kullanıcılar ise rahatsız edici bir koku olduğunu belirtiyor.

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S-Pen kaleminin yuvası içerisinde dahili bileşenlere çok yakın olması nedeniyle oluşan sıcaklıktan etkilendiği tahmin ediliyor. Nitekim Samsung Avrupa forumunun moderatörü bunu doğrularken, güneş altında kalan bir arabanın içerisindeki kokuya benzetiyor.

Aslında Galaxy S22 Ultra sonrasında S-Pen kaleminin yanmış plastik kokusu sürekli gündeme geliyor. Bunun en büyük sebebinin S-Pen kaleminin kauçuk kaplamaya geçmiş olması olarak gösteriliyor.

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