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    S Sport kanalları Disney+’a ekleniyor: Canlı maç dönemi başlıyor!

    Disney+ futbol hayranları için bombayı patlattı. Türkiye'ye özel yapılan anlaşma ile S Sport ve S Sport 2 kanallarının Disney Plus'a ekleneceği duyuruldu.        

    S Sport kanalları Disney Plus’a ekleniyor: Canlı maç dönemi başlı Tam Boyutta Gör
    Disney+, futbol ve spor meraklıları için önemli bir iş birliğine imza attı. Platforma 29 Temmuz’dan itibaren S Sport ve S Sport 2 kanallarının ekleneceği duyuruldu.

    Disney Plus aboneleri İspanya La Liga, İtalya Serie A, NBA, EuroLeague ve MotoGP başta olmak üzere S Sport ekranlarında yayınlanan birçok spor organizasyonunu Disney+ üzerinden canlı takip edebilecek.

    Disney+’tan yapılan açıklamaya göre S Sport ve S Sport 2 kanalları 29 Temmuz’da platforma eklenecek. Üyeler ek bir ücret ödemeden S Sport’taki maçları ve spor yayınlarını canlı olarak seyredebilecek.

    Disney Plus Üyelik Ücreti Kaç TL

    • Disney+ Reklamlı Aylık: 249,90 TL
    • Disney+ Reklamsız Aylık: 449,90 TL
    • Disney+ Reklamlı Yıllık: 2.499 TL
    • Disney+ Reklamsız Yıllık: 4.499 TL

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