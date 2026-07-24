S Sport kanalları Disney+’a ekleniyor: Canlı maç dönemi başlıyor!

Disney Plus aboneleri İspanya La Liga, İtalya Serie A, NBA, EuroLeague ve MotoGP başta olmak üzere S Sport ekranlarında yayınlanan birçok spor organizasyonunu Disney+ üzerinden canlı takip edebilecek.
Disney+’tan yapılan açıklamaya göre S Sport ve S Sport 2 kanalları 29 Temmuz’da platforma eklenecek. Üyeler ek bir ücret ödemeden S Sport’taki maçları ve spor yayınlarını canlı olarak seyredebilecek.
Disney Plus Üyelik Ücreti Kaç TL
- Disney+ Reklamlı Aylık: 249,90 TL
- Disney+ Reklamsız Aylık: 449,90 TL
- Disney+ Reklamlı Yıllık: 2.499 TL
- Disney+ Reklamsız Yıllık: 4.499 TL