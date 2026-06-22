Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    S26 Ultra'nın sevilen özelliği Xiaomi 18 Pro'ya geliyor

    Xiaomi 18 Pro hakkında ilk sızıntılar gelmeye başladı. Yeni bilgilere göre cihaz, 2K ekran, 200 MP kamera ve Galaxy S26 Ultra'nın sevilen özelliğiyle gelebilir. İşte detaylar...

    S26 Ultra'nın sevilen özelliği Xiaomi 18 Pro'ya geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 18 serisi tanıtıma aylar olsa da ilk sızıntılar şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Çinli kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre Xiaomi, yeni nesil amiral gemisi ailesinde ekran tarafına daha fazla odaklanacak. Özellikle Pro modelde dikkat çeken yeniliklerden biri, çevredeki kişilerin ekrandaki içeriği görmesini zorlaştıran gizlilik ekranı teknolojisi olabilir.

    Xiaomi 18 Pro'da "Gizlilik Ekranı" yer alabilir

    Digital Chat Station ve Smart Pikachu tarafından paylaşılan bilgilere göre Xiaomi, donanım ve yazılımı bir araya getiren yeni bir gizlilik koruma sistemi test ediyor. Bu sistemin, mesajlar, şifreler ve benzeri hassas içeriklerin yandan veya uzaktan görülmesini zorlaştırması bekleniyor. Ancak yeni özellik yalnızca Pro sürümlere özel olabilir.

    Sızıntılar, Xiaomi 18 serisinin eylül ayında tanıtılabileceğini de söylüyor. Serinin, önceki nesildeki ikinci arka ekran yaklaşımını koruyacağı, buna ek olarak özel 200 megapiksel LOFIC ana kamera kullanacağı sızıntılar arasında. Ekran tarafında ise daha büyük köşe yarıçapları, etkin 2K çözünürlük ve daha yüksek tepe parlaklık değerleri sunulacak.

    Yazılım tarafında Xiaomi 18 serisinin HyperOS 4 ile gelmesi bekleniyor. Yeni sürümde daha aydınlık görsel tasarım dili, daha derin yapay zekâ entegrasyonu ve seriye özel bir AI tuşu gibi yeniliklerden söz ediliyor. Şu an için bunların hiçbiri Xiaomi tarafından doğrulanmış değil. Ancak bilgiler doğru çıkarsa Xiaomi 18 Pro, son yıllarda markanın ekran, gizlilik ve kamera tarafındaki en büyük güncellemelerinden birini sunabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    canon 5b00 hatası beko mu arçelik mi xiaomi 15t pro yorumlar batuma arabayla gitmek tehlikeli mi başkasının aracı ile alkollü araç kullanma cezası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 15 3530
    Dell Inspiron 15 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum