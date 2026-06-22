S26 Ultra'nın sevilen özelliği Xiaomi 18 Pro'ya geliyor

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Tam Boyutta Gör Xiaomi 18 serisi tanıtıma aylar olsa da ilk sızıntılar şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Çinli kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre Xiaomi, yeni nesil amiral gemisi ailesinde ekran tarafına daha fazla odaklanacak. Özellikle Pro modelde dikkat çeken yeniliklerden biri, çevredeki kişilerin ekrandaki içeriği görmesini zorlaştıran gizlilik ekranı teknolojisi olabilir.

Xiaomi 18 Pro'da "Gizlilik Ekranı" yer alabilir

Digital Chat Station ve Smart Pikachu tarafından paylaşılan bilgilere göre Xiaomi, donanım ve yazılımı bir araya getiren yeni bir gizlilik koruma sistemi test ediyor. Bu sistemin, mesajlar, şifreler ve benzeri hassas içeriklerin yandan veya uzaktan görülmesini zorlaştırması bekleniyor. Ancak yeni özellik yalnızca Pro sürümlere özel olabilir.

Sızıntılar, Xiaomi 18 serisinin eylül ayında tanıtılabileceğini de söylüyor. Serinin, önceki nesildeki ikinci arka ekran yaklaşımını koruyacağı, buna ek olarak özel 200 megapiksel LOFIC ana kamera kullanacağı sızıntılar arasında. Ekran tarafında ise daha büyük köşe yarıçapları, etkin 2K çözünürlük ve daha yüksek tepe parlaklık değerleri sunulacak.

Xiaomi HyperOS 4 güncellemesi alacak cihazlar ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Yazılım tarafında Xiaomi 18 serisinin HyperOS 4 ile gelmesi bekleniyor. Yeni sürümde daha aydınlık görsel tasarım dili, daha derin yapay zekâ entegrasyonu ve seriye özel bir AI tuşu gibi yeniliklerden söz ediliyor. Şu an için bunların hiçbiri Xiaomi tarafından doğrulanmış değil. Ancak bilgiler doğru çıkarsa Xiaomi 18 Pro, son yıllarda markanın ekran, gizlilik ve kamera tarafındaki en büyük güncellemelerinden birini sunabilir.

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