PUBG Mobile Dünya Kupasının sahibi S2G oldu

PMWC şampiyonu S2G ESports
Yıl sonundaki PUBG final şampiyonlarından ayrı olarak 2024 yılında düzenlenmeye başlayan festival konseptli PUBG Mobile World Cup ya da PMWC, biraz daha farklı ve zor bir eleme usulü sunuyor ancak ödül havuzu yine aynı.
Bu konseptte finallerin son günü belirlenen baraj puanını geçen takımların şampiyon olabilmesi için mutlaka en az bir maçta galibiyet alması gerekiyor. S2G Esports ekibi toplamda 154 puana ulaşarak 555 bin dolarlık büyük ödülün de sahibi oldu.
Turnuvada ülkemizden ULF Sports finalleri 11. sırada tamamlarken IDA Esports ekibi de 16. sırada tamamladı. Diğer taraftan PUBG Mobile final şampiyonası 1-13 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: