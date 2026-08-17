PUBG Mobile Dünya Kupasının sahibi S2G oldu

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Tam Boyutta Gör 2023 yılında PUBG final şampiyonasında ezici bir üstünlükle kupayı kaldıran S2G ekibi, bu kez Paris’te düzenlenen PUBG Mobile Dünya Kupasını müzesine götürdü. Kıyasıya mücadele edilen haritalarda galibiyetler ucu ucuna alındı.

PMWC şampiyonu S2G ESports

Yıl sonundaki PUBG final şampiyonlarından ayrı olarak 2024 yılında düzenlenmeye başlayan festival konseptli PUBG Mobile World Cup ya da PMWC, biraz daha farklı ve zor bir eleme usulü sunuyor ancak ödül havuzu yine aynı.

S2G Esports eze eze şampiyon 4 yıl önce eklendi

Bu konseptte finallerin son günü belirlenen baraj puanını geçen takımların şampiyon olabilmesi için mutlaka en az bir maçta galibiyet alması gerekiyor. S2G Esports ekibi toplamda 154 puana ulaşarak 555 bin dolarlık büyük ödülün de sahibi oldu.

Turnuvada ülkemizden ULF Sports finalleri 11. sırada tamamlarken IDA Esports ekibi de 16. sırada tamamladı. Diğer taraftan PUBG Mobile final şampiyonası 1-13 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek.

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S2G ESports yine dünya şampiyonu

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