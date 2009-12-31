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S40 arayüzünü kullanan Nokia modelleri 2010 yılında yepyeni özelliklerle gelebilir

9 yıl
20b
1
5
Diğer
knight
Haber Editörü
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Global cep telefonu pazarında pastanın en büyük dilimini elinde tutmaya devam eden Nokia, 2010 yılına yönelik planlarını açıkladı.

Bilindiği gibi Finlandiyalı üreticinin Series 40 (Java platformu) ve Series 60 (Symbian OS) desteği sunan modelleri piyasada hüküm sürmekteyken sürpriz şekilde tanıtılan N900 ile Maemo platformu da yükselişe geçmişti. Nokia'nın 2010 yılı planlarına göre Series 40 arayüzünü kullanan cep telefonlarında dokunmatik ekran, QWERTY klavye ve çift sim kartı girişi gibi özelliklerle karşılaşabiliriz. Mobile-review'ın editörlerinden Eldar Murtazin, çift sim kart girişi konusunda bizlere Twitter'da ipucu vermişti ve bu bilgiyi daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Elbette gelişmeler yalnızca Series 40 platformunda olmayacak. Symbian^2'li cihazların 2010'un ilk yarısında, Symbian^3'lü cihazların ise 2010'un ikinci yarısında ortaya çıkması beklenmekte. Ayrıca yeni Symbian'ın ve Maemo 6'nın daha yüksek performans ve çoklu dokunmatik desteği (multi-touch) vaat edeceği belirtiliyor.


http://www.gsmarena.com/series_40_is_getting_touchscreens_dualsims_and_qwerty_keyboards-news-1345.php Yorum Yaz
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fusem 9 yıl
nokia ilk çıkardığı efsane serileri 8110, 3210, 6210, 8850, 8910 ve diğer 8xxx serisini tekrardan NOKIA CLASSIC adı altında tekrar üretip piyasaya sunsa yine satılır, yine satılır
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GeceBekcisi 9 yıl
S40, (multitasking eksikliği hariç) kullandığım en işlevsel yazılım serilerinden biriydi.

Nokia çift SIM girişli, 2710 gibi GPS'li ve S40 tabanlı bir model ile tahmin ettiğinden bile çok satış yapabilir, hatta fiyatı da 100€ civarında tutarlarsa böyle bir cihaz resmen resmen patlar.

Haberde de yanlışlık var, Symbian^1 = S60v5 ve Symbian^2 halihazırda mevcut ve çalışır halde, Symbian^3 ise yılın ilk çeyreğinde tamamlanıp ikinci çeyreğinin sonunda kullanıcılar ile yeni cihazlarda buluşması beklenmekte.
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