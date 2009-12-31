S40 arayüzünü kullanan Nokia modelleri 2010 yılında yepyeni özelliklerle gelebilir

Global cep telefonu pazarında pastanın en büyük dilimini elinde tutmaya devam eden Nokia, 2010 yılına yönelik planlarını açıkladı.

Bilindiği gibi Finlandiyalı üreticinin Series 40 (Java platformu) ve Series 60 (Symbian OS) desteği sunan modelleri piyasada hüküm sürmekteyken sürpriz şekilde tanıtılan N900 ile Maemo platformu da yükselişe geçmişti. Nokia'nın 2010 yılı planlarına göre Series 40 arayüzünü kullanan cep telefonlarında dokunmatik ekran, QWERTY klavye ve çift sim kartı girişi gibi özelliklerle karşılaşabiliriz. Mobile-review'ın editörlerinden Eldar Murtazin, çift sim kart girişi konusunda bizlere Twitter'da ipucu vermişti ve bu bilgiyi daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Elbette gelişmeler yalnızca Series 40 platformunda olmayacak. Symbian^2'li cihazların 2010'un ilk yarısında, Symbian^3'lü cihazların ise 2010'un ikinci yarısında ortaya çıkması beklenmekte. Ayrıca yeni Symbian'ın ve Maemo 6'nın daha yüksek performans ve çoklu dokunmatik desteği (multi-touch) vaat edeceği belirtiliyor.

http://www.gsmarena.com/series_40_is_getting_touchscreens_dualsims_and_qwerty_keyboards-news-1345.php