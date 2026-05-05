    Sabancı Üniversitesi’nin yapay zeka platformu AI.SU yayında

    Yapay zekâyı yalnızca teknolojik bir gelişme değil, toplumsal ve varoluşsal bir dönüşüm olarak ele alan AI.SU platformunun videocast/podcast serisi izleyiciyle buluştu.

    Yapay zekanın içerik oluşturma yeteneği kullanarak hazırlanan video serilerine yenisi eklendi. Sabancı Üniversitesi, yapay zeka çağında değerler sistemini, karar alma süreçlerini ve insan ilişkilerini farklı disiplinlerin merceğinden tartışmaya açan bir oluşum olarak AI.SU platformunu hayata geçirdi. Bu oluşumun ilk çıktısı olan AI.SU videocast/podcast serisinde yapay zeka kullanılarak yapay zekanın toplumsal ve varoluşsal dönüşümü ele alınıyor.

    AI.SU video serisinde dijital dünyanın ve yapay zekanın günlük hayatımıza nasıl etki edeceği üzerine çeşitli konuklarla sohbetler ediliyor. Teknik jargonlardan arındırılmış diliyle hazırlanan seri, yapay zekâ tartışmalarını geniş kitleler için daha erişilebilir kılmayı hedefliyor. Sunuculuğunu Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Melisa Sabancı Tapan’ın yaptığı AI.SU serisinin ilk programına Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici konuk oldu. İlk programın intro kısmı yapay zeka tarafından hazırlanırken devamı gerçek kayıt olarak yer aldı.

    AI.SU'ya kimler konuk olacak?

    Yapay zekanın farklı alanlardaki etkilerini izleyicile aktarabilmek için AI.SU’nun konukları ekonomiden psikolojiye, uzay bilimlerinden popüler kültüre uzanan geniş çerçevede belirlendi. Programın ilerleyen bölümlerinde Microsoft Corporate Vice President (CVP) ve AI Frontiers Lab Yönetici Direktörü Dr. Ece Kamar, Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Profesörü Prof. Dr. Avi Loeb, Les Benjamins Kurucusu Bünyamin Aydın, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve University of California Berkeley Öğretim Üyesi Psikolog Prof. Dr. Özlem Ayduk gibi uluslararası ölçekte öne çıkan isimler konuk olacak.

    AI.SU serisine Sabancı Üniversitesi YouTube kanalından, Spotify profilinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

