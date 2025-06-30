SabancıDx’ten Microsoft iş birliği ile yapay zeka destekli dijital dönüşüm hamlesi

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Sabancı Holding çatısı altındaki dijital dönüşüm ve teknoloji şirketi SabancıDX, Microsoft ile yürüttüğü iş birliği kapsamında Microsoft Fabric ve Copilot çözümlerini pazarlama stratejilerine entegre ettiğini duyurdu. SabancıDX bu iş birliği ile veri odaklı karar almak ve geleceğin yapay zeka temelli çalışma dünyasına hazırlık yapmak isteyen şirketlere Microsoft iş birliği ile çeşitli araçlar sunuyor.

Veri, günümüz iş dünyasında petrol kadar büyük önem taşıyor. Ancak verinin tek başına bir anlam ifade etmesi mümkün değil. Bu veriyi anlamlandırmak, iş süreçlerini optimize etmek ve nihayetinde rekabet avantajı elde etmek, şirketler için hayati önem taşıyor. İşte tam da bu noktada SabancıDx'in Microsoft Fabric ve Copilot ile yaptığı stratejik iş birliği devreye giriyor. Bu iki güçlü Microsoft ürünü, SabancıDx'in yenilikçi yaklaşımıyla birleşerek, işletmelerin veri potansiyelini maksimize etmesine ve üretkenliklerini yepyeni bir seviyeye taşımasına olanak tanıyor. Şirketler Microsoft Fabric ile veriyi en etkili şekilde yönetip analiz ederken, Copilot ile günlük operasyonlarda üretkenliği maksimize edecek.

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Microsoft Fabric ne işe yarıyor?

Microsoft Fabric, kurumsal kullanıma hazır, uçtan uca bir analiz platformudur. Veri taşıma, veri işleme, alma, dönüştürme, gerçek zamanlı olay yönlendirme ve rapor oluşturma işlemlerini tek bir çatı altında birleştiriyor. Veri Mühendisliği, Data Factory, Veri Bilimi, Real-Time Intelligence, Veri Ambarı ve Veritabanları gibi tümleşik hizmetlerle bu özellikleri destekler. Bu bütünsel yapı, özellikle büyük ve karmaşık veri setleriyle çalışan kurumlar için ezber bozan bir yenilik sunuyor.

Fabric sorunsuz, kullanıcı dostu bir SaaS deneyimi sunar. Ayrı bileşenleri uyumlu bir yapıya tümleştirir. OneLake ile veri depolamayı merkezi hale getirerek yapay zeka özelliklerini ekler ve el ile tümleştirme gereksinimini ortadan kaldırır. Fabric ile ham verileri etkili bir şekilde eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürebilirsiniz.

Fabric'in sunduğu temel avantajlar:

Uçtan Uca Analiz : Veri Mühendisliği, Data Factory, Veri Bilimi, Real-Time Intelligence, Veri Ambarı ve Veritabanları gibi tümleşik hizmetler sayesinde, ham verinin toplanmasından eyleme geçirilebilir içgörülere dönüşmesine kadar tüm adımlar Fabric içinde yönetilebiliyor.

: Veri Mühendisliği, Data Factory, Veri Bilimi, Real-Time Intelligence, Veri Ambarı ve Veritabanları gibi tümleşik hizmetler sayesinde, ham verinin toplanmasından eyleme geçirilebilir içgörülere dönüşmesine kadar tüm adımlar Fabric içinde yönetilebiliyor. Sorunsuz SaaS Deneyimi : Kullanıcı dostu bir SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) modeliyle sunulan Fabric, ayrı bileşenlerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayarak manuel entegrasyon ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu, IT ekiplerinin yükünü azaltırken, iş birimlerinin verilere daha hızlı erişmesine olanak tanıyor.

: Kullanıcı dostu bir SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) modeliyle sunulan Fabric, ayrı bileşenlerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayarak manuel entegrasyon ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu, IT ekiplerinin yükünü azaltırken, iş birimlerinin verilere daha hızlı erişmesine olanak tanıyor. OneLake ile Merkezi Veri Yönetimi : Fabric'in kalbinde yer alan OneLake, veri depolamayı merkezi hale getiriyor ve yapay zeka özelliklerini doğrudan depolama katmanına entegre ediyor. Bu sayede, veriye erişim kolaylaşıyor ve verilerin farklı uygulamalar arasında tutarlı bir şekilde kullanılması sağlanıyor.

: Fabric'in kalbinde yer alan OneLake, veri depolamayı merkezi hale getiriyor ve yapay zeka özelliklerini doğrudan depolama katmanına entegre ediyor. Bu sayede, veriye erişim kolaylaşıyor ve verilerin farklı uygulamalar arasında tutarlı bir şekilde kullanılması sağlanıyor. Ham Veriden Eyleme Geçirilebilir İçgörüler: Fabric, karmaşık veri yığınlarını işleyerek, işletmelerin stratejik kararlar almasına yardımcı olacak somut ve değerli içgörüler sunuyor. Bu da, rekabet avantajı elde etmede kritik bir rol oynuyor.

Microsoft Copilot ile üretkenlik güçlenecek, iş süreci otomatikleşecek

Microsoft Copilot, yapay zekanın gücünü günlük iş uygulamalarınıza taşıyarak üretkenliğinizi devrim niteliğinde bir şekilde artırıyor. Bir asistan gibi çalışan Copilot, iş akışınızı kolaylaştırmak için hem şirketinizdeki verilere hem de web'deki bilgilere erişerek size destek oluyor. Kurumsal düzeyde güvenliğe önem veriliyor ve verileriniz korunarak yapay zekayı gönül rahatlığıyla kullanmanıza imkan tanıyor.

Copilot'ın öne çıkan yetenekleri:

Günlük Uygulamalarda Üretken Yapay Zeka : Microsoft 365 uygulamaları gibi sıkça kullandığınız programlara yerleşik olarak gelen Copilot, e-posta yazmaktan sunum hazırlamaya, veri analizinden toplantı özetleri çıkarmaya kadar birçok alanda size akıllı yardımlar sunuyor.

: Microsoft 365 uygulamaları gibi sıkça kullandığınız programlara yerleşik olarak gelen Copilot, e-posta yazmaktan sunum hazırlamaya, veri analizinden toplantı özetleri çıkarmaya kadar birçok alanda size akıllı yardımlar sunuyor. İş Akışınızı Kolaylaştırma : Copilot, işinizdeki ve web'deki verileri anlamlandırarak size önerilerde bulunuyor, taslaklar oluşturuyor ve karmaşık görevleri basitleştiriyor. Bu da, çalışanların rutin işlere harcadığı zamanı azaltarak daha stratejik görevlere odaklanmasını sağlıyor.

: Copilot, işinizdeki ve web'deki verileri anlamlandırarak size önerilerde bulunuyor, taslaklar oluşturuyor ve karmaşık görevleri basitleştiriyor. Bu da, çalışanların rutin işlere harcadığı zamanı azaltarak daha stratejik görevlere odaklanmasını sağlıyor. İş Süreçlerini Otomatikleştirme : Copilot, farklı aracılarla özelleştirilerek iş süreçlerini arka planda otomatikleştirme yeteneğine sahip. Bu otomasyon, verimliliği artırırken operasyonel maliyetleri düşürmeye yardımcı oluyor.

: Copilot, farklı aracılarla özelleştirilerek iş süreçlerini arka planda otomatikleştirme yeteneğine sahip. Bu otomasyon, verimliliği artırırken operasyonel maliyetleri düşürmeye yardımcı oluyor. Kurumsal Güvenlik ve Yenilik Özgürlüğü: Microsoft'un kurumsal düzeyde güvenlik yaklaşımı üzerine inşa edilen Copilot, verilerinizin korunduğunu bilerek yapay zekayı gönül rahatlığıyla kullanmanızı sağlıyor. Microsoft 365'teki güvenlik ilkelerinize uygun olarak çalışan Copilot, yenilik yaparken endişelenmenize gerek bırakmıyor.

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SabancıDx’ten Microsoft iş birliği ile dijital dönüşüm hamlesi

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