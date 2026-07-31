Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu

Rapora göre Avrupa genelindeki havalimanlarında yolcu trafiği yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 arttı. İlk çeyrekte yüzde 4,3 olan büyüme hızı, ikinci çeyrekte Orta Doğu'daki savaşın hava ulaşımına etkisi ve artan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle yüzde 1,3'e geriledi. Böylece Covid-19 sonrası ilk kez iç hat yolcu trafiği (yüzde 3), uluslararası yolcu trafiğinin (yüzde 2,5) önüne geçti.
Türkiye Avrupa ortalamasının üzerinde büyüdü
Rapora göre Türkiye'deki havalimanlarında yolcu trafiği 2026'nın ilk yarısında yüzde 2,8 artış gösterdi. Böylece Türkiye, Avrupa genelindeki yüzde 2,6'lık ortalamanın üzerinde bir büyüme performansı sergiledi.
Ülkenin en yoğun havalimanlarından İstanbul Havalimanı, yaklaşık 39,84 milyon yolcuya ulaşarak Avrupa'nın en yoğun ikinci havalimanı olmayı sürdürdü. Yolcu trafiği ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 arttı. Listenin zirvesinde 40 milyon yolcuyla Londra Heathrow yer aldı.
Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı, yüzde 6,4 büyüme oranıyla yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en hızlı büyüyen büyük havalimanı olarak öne çıktı.
- Sabiha Gökçen : %6,4
- Barselona Havalimanı : %4,4
- Madrid Havalimanı : %4,2
- İstanbul Havalimanı : %1,6
- Roma Fiumicino Havalimanı : %0,3
Barselona ve Madrid'i geride bıraktı
ACI Europe verilerine göre "Major Airports" kategorisinde Sabiha Gökçen'i Barselona Havalimanı yüzde 4,4, Madrid Havalimanı yüzde 4,2, İstanbul Havalimanı yüzde 1,6 ve Roma Fiumicino Havalimanı ise yüzde 0,3 büyüme ile takip etti. Buna karşılık Londra Gatwick (-yüzde 5,2), Münih (-yüzde 4,2), Frankfurt (-yüzde 0,8), Amsterdam Schiphol (-yüzde 0,3) ve Paris Charles de Gaulle (-yüzde 0,2) gibi Avrupa'nın önemli merkezlerinde yolcu trafiğinde düşüş yaşandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: