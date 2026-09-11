Mercedes-AMG CLE 646 Special Edition tanıtıldı: Sadece 30 adet üretilecek

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Tam Boyutta Gör Mercedes-AMG, mühendislerin "irrasyonel bir hayali" gerçeğe dönüştürdüğü en radikal otomobillerinden birini sahneye çıkardı: Mercedes-AMG CLE 646 Special Edition. Markanın ultra lüks ve özel koleksiyon serisi Mythos’un ikinci üyesi olan bu araç, standart CLE 53 altyapısı üzerine Affalterbach’ta elle sıfırdan inşa edildi.

Yalnızca 30 adetle sınırlandırılan ve henüz tanıtılmadan kapış kapış satılarak tükenen bu safkan pist oyuncağı, ikonik AMG 300 CE 6.0 "The Hammer" efsanesinin modern ruhunu temsil ediyor.

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Aracın geliştirilmesindeki temel görev "maksimum sürüş dinamiği" olunca, AMG mühendisleri alışılmışın dışında radikal kararlar aldı. Ağırlık yapmaması ve saf sürüş hissi sunması adına AMG Performance 4MATIC+ sistemi araçtan tamamen söküldü. Güç, elektronik kilitli diferansiyel aracılığıyla sadece arka tekerleklere aktarılıyor.

Tam Boyutta Gör Karbon fiber kaput, çamurluklar, tavan, tavan spoyleri ve polikarbon arka camlar sayesinde araç standart modele kıyasla tam 170 kg hafifleyerek 1.895 kg ağırlığa düşürüldü. Arka koltuklar, yalıtım malzemeleri ve lüks konfor ögeleri söküldü. Kabine karbon yarış koltukları, devrilme kafesi ve 6 noktadan bağlantılı yarış emniyet kemerleri yerleştirildi.

646 beygirlik V8 Biturbo: AMG ONE teknolojili lastikler

Aracın kalbinde baştan aşağı yenilenen 4.0 litrelik V8 Biturbo (M177 EVO) motor yatıyor. 646 beygir güç ve 850 Nm tork üreten V8 motor, Akrapoviç iş birliğiyle geliştirilen titanyum egzoz sistemiyle nefes alıyor. AMG SPEEDSHIFT TCT 9G şanzımanla kombine edilen dev coupe, 0’dan 100 km/s hıza 3.9 saniyede, 0’dan 200 km/s hıza ise 11.4 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız 310 km/s.

Tam Boyutta Gör Önlerde 305/30 ZR 20, arkalarda ise 335/30 ZR 20 ebadında Mercedes-AMG ONE hypercar teknolojisinden türetilen özel hamurlu lastikler ve önde 6 pistonlu seramik-kompozit fren sistemi kullanılıyor.

250 kg üzeri basma kuvveti ve ayarlanabilir süspansiyon

KW automotive ile ortaklaşa geliştirilen 4 yönlü ayarlanabilir coilover sistemi sayesinde sürücüler; pistin yapısına göre sertliği ve yüksekliği milimetrik olarak ayarlayabiliyor. Yolu daha iyi kavraması adına iz açıklığı önde ve arkada 60 mm genişletildi.

Aerodinamik tarafta ise manuel olarak "Street" ve "Race" moduna alınabilen ön difüzör, karbon arka kanat ve taban kanalları sayesinde azami hızda 250 kg’ın üzerinde yere basma kuvveti üretiliyor.

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Sadece 30 adet üretilecek: Mercedes-AMG CLE 646

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