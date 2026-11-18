Yapay Zeka Özeti:
- Belçikalı bir koleksiyonerin satışa sunacağı en pahalı araç, 1972 model nadir bir Citroen oldu. Henri Chapron tarafından tasarlanan Citroen SM Mylord'un 950 bin euroya satılması bekleniyor. Sadece beş adet üretilen modelden günümüze ulaşan ve hiç restore edilmeden tamamen orijinal kalan tek örnek bu araç. Dönemin Ferrari fiyatına satılan bu özel klasik, şimdiden koleksiyonerlerin ilgi odağı haline geldi.
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Söz konusu otomobil, Fransız karoser ustası Henri Chapron’un üstü açık bir modele dönüştürdüğü Citroen SM Mylord. Artcurial, 5 Şubat 2027’de düzenleyeceği müzayedede satışa sunulacak araç için 750 bin ila 950 bin euro arasında değer biçiyor.
Bu fiyatın arkasında yalnızca nadirlik yok. Chapron’un ürettiği beş SM Mylord’dan birinin zaman içinde yok olduğu belirtiliyor. Satışa çıkacak bu ikinci örnek ise hiç restore edilmeden orijinal durumunu koruyan tek araç olarak tanıtılıyor. Yeşil iç döşemeleri de üretildiği dönemden kalma.
SM Mylord, yeniyken de ulaşılması güç bir otomobildi. 1973’teki 130 bin franklık fiyatı, standart SM’nin iki katından fazlaydı ve Ferrari Daytona’ya yaklaşıyordu. El işçiliğiyle üretilen modelin yalnızca beş adetle sınırlı kalmasında bu yüksek bedelin payı vardı.
1972’de sipariş edilen ve aynı yıl Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenen araç, birkaç koleksiyonerin ardından 2016’da Dehaeck’in garajına girdi. Şimdi ise yaklaşık 55 yıllık orijinalliğinin müzayedede nasıl bir karşılık bulacağı merak konusu.
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