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    Sadece Güney Kore'de üretilen Kia EV3'ün yeni adresi belli oldu

    Kia, kompakt elektrikli SUV modeli EV3’ü 4 Ağustos itibarıyla Meksika’daki Pesquería tesisinde üretmeye başlayacağını duyurdu. 649 milyon dolarlık yatırım kapsamında şarj ağı da genişletilecek.

    Sadece Güney Kore'de üretiliyordu: İşte Kia EV3'ün yeni adresi
    Kia, kompakt elektrikli SUV modeli EV3’ün üretimi için Güney Kore dışındaki ilk lokasyon olarak Meksika’yı seçti. 4 Ağustos 2026 itibarıyla Pesquería tesisinde banttan inmeye başlayacak olan model, hem Meksika iç pazarına sunulacak hem de bölge ülkelerine ihraç edilecek.

    Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda duyurulan 649 milyon dolarlık yatırım paketi, üretim hattı modernizasyonunun yanı sıra ülkedeki şarj altyapısını ve yenilenebilir enerji kapasitesini artırmayı da hedefliyor.

    Mevcut tesiste kapasite artışı ve istihdam

    Kia, EV3 üretimi için tamamen yeni bir fabrika kurmak yerine Pesquería’daki mevcut üretim hatlarını elektrikli araç mimarisine uygun hale getirmeyi tercih etti. Kia Meksika Başkanı Horacio Chávez, bu yöntemin artan gümrük vergileri ve ticaret anlaşmaları zemininde sermaye açısından en verimli yaklaşım olduğunu vurguladı.

    Yeni üretim kararıyla birlikte bu yıl 500 kişiye, 2030 yılına kadar ise ek 1.500 kişiye doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor. Kia, Meksika’da ilk kez yerel olarak ürettiği tam elektrikli bir modeli doğrudan ülke pazarında yüksek hacimlerde satışa sunmuş olacak.

    %27 yerlilik oranı

    Sadece Güney Kore'de üretiliyordu: İşte Kia EV3'ün yeni adresi Tam Boyutta Gör
    Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, EV3’ün %27 yerlilik oranı ile üretime başlayacağını ve süreç içerisinde bu oranın artırılacağını ifade etti. Batarya paketi gibi yüksek değerli parçalar ise ilk etapta Asya'dan thal edilecek. 

    Yeşil fabrika ve şarj altyapısı yatırımları

    Nuevo León bölgesinde yaşanan kuraklık ve altyapı yetersizliklerine yanıt olarak Kia, tesise ve çevreye yönelik çeşitli adımlar atacak. Fabrika sahasına başlangıçta 2 MW kapasiteli bir güneş enerjisi parkı kurulacak ve bu kapasite 2030’a kadar 8 MW’a çıkarılacak.

    İkinci bir arıtma tesisi sayesinde sanayi suyunun yaklaşık %70’i geri dönüştürülerek günlük 1.050 metreküp su tasarrufu elde edilecek. Şehir içi ve otoyol rotalarına şarj istasyonları kurulacak, yolda kalan elektrikli araçlar için mobil şarj üniteleri devreye alınacak.

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