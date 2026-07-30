Sadece Güney Kore'de üretilen Kia EV3'ün yeni adresi belli oldu

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda duyurulan 649 milyon dolarlık yatırım paketi, üretim hattı modernizasyonunun yanı sıra ülkedeki şarj altyapısını ve yenilenebilir enerji kapasitesini artırmayı da hedefliyor.
Mevcut tesiste kapasite artışı ve istihdam
Kia, EV3 üretimi için tamamen yeni bir fabrika kurmak yerine Pesquería’daki mevcut üretim hatlarını elektrikli araç mimarisine uygun hale getirmeyi tercih etti. Kia Meksika Başkanı Horacio Chávez, bu yöntemin artan gümrük vergileri ve ticaret anlaşmaları zemininde sermaye açısından en verimli yaklaşım olduğunu vurguladı.
Yeni üretim kararıyla birlikte bu yıl 500 kişiye, 2030 yılına kadar ise ek 1.500 kişiye doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor. Kia, Meksika’da ilk kez yerel olarak ürettiği tam elektrikli bir modeli doğrudan ülke pazarında yüksek hacimlerde satışa sunmuş olacak.
%27 yerlilik oranı
Yeşil fabrika ve şarj altyapısı yatırımları
Nuevo León bölgesinde yaşanan kuraklık ve altyapı yetersizliklerine yanıt olarak Kia, tesise ve çevreye yönelik çeşitli adımlar atacak. Fabrika sahasına başlangıçta 2 MW kapasiteli bir güneş enerjisi parkı kurulacak ve bu kapasite 2030’a kadar 8 MW’a çıkarılacak.
İkinci bir arıtma tesisi sayesinde sanayi suyunun yaklaşık %70’i geri dönüştürülerek günlük 1.050 metreküp su tasarrufu elde edilecek. Şehir içi ve otoyol rotalarına şarj istasyonları kurulacak, yolda kalan elektrikli araçlar için mobil şarj üniteleri devreye alınacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: