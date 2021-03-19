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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Safari, Samsung ve Chrome tarayıcılarında büyük açık

    Tespit edilen toplamda 11 ilk gün açığı iOS, Windows ve Android platformlarında belirli tarayıcılar üzerinden kullanıcıların cihazlarına erişim sağlanmasına neden oluyor.
    19 Mart 2021, 16:00 (5 sa.)
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    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Safari, Samsung ve Chrome tarayıcılarında büyük açık
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    Gün geçmiyor ki yeni bir yazılım açığı ile karşılaşmayalım. Artık bu açıkların aylarca sürdüğü ve siber saldırganların adeta istediği gibi at oynattığı görülüyor. Yazılım platformları açığı fark etse de geç kalmış oluyor.

    11 farklı sıfır gün açığı keşfedildi

    Google’ın Project Zero güvenlik ekibi tarafından yapılan araştırmalar toplamda 11 tane sıfır gün açığı ortaya çıkartırken 4 tanesinin Android ve Windows işletim sistemlerindeki Chrome ile Samsung tarayıcılarını, 7 adedinin ise iOS sistemindeki Safari tarayıcısını hedeflediği tespit edildi.

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    Oldukça sofistike olduğu belirtilen saldırılar Şubat 2020 döneminden bu yana devam ediyor. Saldırganlar farklı teknikler, zaafiyetler ve saldırı türleri kullanarak yama yapılsa bile yeniden erişmenin bir yolunu buluyor.

    Google ekibi ancak Ekim 2020 döneminde saldırıları tespit edebilmiş. Özellikle iOS tarafında kullanılan yöntemin tespit edilmesinin uzun zaman aldığı belirtiliyor. Saldırganlar zararlı web sayfalarına yükledikleri çeşitli yöntemlerle açıklardan yararlanıyor ve sistemlere sızıyor.

    Henüz ilgili platform yöneticilerinden açıklama gelmiş değil ancak iOS platformu geçtiğimiz hafta bir güvenlik güncellemesi yayınlamıştı. Windows 10 için de güvenlik güncellemeleri yayınlanıyor. Android tarafında ise eski modellerin durumu çok riskli. Google’ın buna nasıl çare bulacağı merakla bekleniyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/18/hackers-used-7-zero-days-compromised-websites-to-infiltrate-ios
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    mert1907 3 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Firefox kullanalım. ))
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    Q qoqoCAN (qoqo CAN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    yaw tamam bıktırdınız al kullanıcı adım buda şifrem yeter be, yada adres verin kendimi kargolayacam, üstümde deneyler yapın
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    drjacob (... ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    14.4.2 geliyor o zaman 😀
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    mokoko_TR 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    açık deiyince bir faydalanma olmalı.. sıfır gün ne yapıyor,nasıl bir fayda saglıyor saldırganalara ?
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    cocainbar (Cocain bar) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    senlik bir durum yok, yorma kendini

    benim blogu kaldirsana bisi denicem :D
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    arion (Onur Torun) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    Sıfır gün güvenlik açığı, yazılımda bir zayıflığın keşfedildiği gün gerçekleşir. Geliştirici tarafından bir düzeltme sunulamadan önce bu zayıflıktan faydalanılır.
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