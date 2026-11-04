Safari'ye büyük güncelleme: İşte iOS 27.3 ile gelecek yenilikler
Apple, iOS 27.3, iPadOS 27.3 ve macOS 27.3 sürümlerinin ilk beta sürümlerini yayınladı. Bu güncellemeler, Safari'ye dikey sekme düzeni, uyarlanabilir koyu mod gibi önemli yenilikler getiriyor.
Yapay Zeka Özeti:
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Apple, iOS 27.3 beta sürümüyle Safari tarayıcısına önemli yenilikler getiriyor.
Güncellemeyle gelen dikey sekme düzeni ekran alanını verimli kullanmayı sağlarken, uyarlanabilir koyu mod karanlık teması olmayan siteleri otomatik olarak dönüştürüyor. Ayrıca gelişmiş Siri entegrasyonu sayesinde sekmeler kolayca yönetilebiliyor ve tarayıcı geçmişi sesli komutlarla temizlenebiliyor.
Geliştiricilere sunulan yeni sürümün yıl sonuna doğru herkes için yayınlanması bekleniyor.
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Seslendirme ve özetler
yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Dikey sekme düzeni
Dikey Sekmeler, Safari ayarlarından veya Mac ve iPad’de Görünüm menüsünden açılabiliyor.
Uyarlanabilir koyu mod
Dene seçeneğine tıkladığınızda Safari, sayfanın koyu mod sürümünü oluşturuyor; bu süreçte arka plan koyulaştırılıyor, metin kontrastı değiştiriliyor, logolar ve grafiklerin renkleri tersine çevriliyor, vektörel çizimler yeniden renklendiriliyor, yükseltilmiş yüzeyler ayarlanıyor ve katmanlı gölgeler yeniden dengeleniyor. Her web sitesi, okunabilirliği sağlamak için ihtiyaç duyulan düzenlemelerle uyarlanıyor; dolayısıyla her sitede aynı değişiklikler uygulanmıyor. Uyarlanabilir Karanlık Mod'u tüm siteler için genel olarak açabiliyor ya da yalnızca belirli sitelerde ayrı ayrı kullanılabiliyorsunuz.
Eğer web sitesinin halihazırda kendi karanlık modu veya koyu renkli tasarımı varsa, Uyarlanabilir Karanlık Mod devreye girmiyor. Ayrıca geliştiriciler, Safari'nin Uyarlanabilir Koyu Mod'u uygulamamasını ve web sitesinin geliştiricinin tasarladığı şekilde görünmesini sağlayan özel bir etiket de ekleyebiliyor.
Siri yapay zeka özellikleri
Siri halihazırda ekranınızda nelerin bulunduğunu görebiliyor ancak yakında, aktif olmayan sekmeler ve o an görünür olmayan içerikler de dahil olmak üzere web sayfalarının tüm içeriğini anlayabilecek. Web sitelerindeki bilgilerle ilgili sorular sorabileceksiniz. Örneğin; bir ürün için alışveriş yaparken birden fazla sekme açıksa, Siri bunları fiyata göre sıralayabilecek veya incelemekte olduğunuz ürün hakkında size bilgi verebilecek. Apple, Siri'nin bu farkındalık özelliğinin geleceğini belirtiyor ancak söz konusu özellik ilk beta sürümünde yer almıyor.
iOS 27.3, iPadOS 27.3 ve macOS 27.3 beta yayınlandı