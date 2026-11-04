Safari'ye büyük güncelleme: İşte iOS 27.3 ile gelecek yenilikler

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, iOS 27.3 beta sürümüyle Safari tarayıcısına önemli yenilikler getiriyor. Güncellemeyle gelen dikey sekme düzeni ekran alanını verimli kullanmayı sağlarken, uyarlanabilir koyu mod karanlık teması olmayan siteleri otomatik olarak dönüştürüyor. Ayrıca gelişmiş Siri entegrasyonu sayesinde sekmeler kolayca yönetilebiliyor ve tarayıcı geçmişi sesli komutlarla temizlenebiliyor. Geliştiricilere sunulan yeni sürümün yıl sonuna doğru herkes için yayınlanması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 27.3, iPadOS 27.3 ve macOS Golden Gate 27.3 sürümleriyle Safari’ye dikkat çekici yeni özellikler ekledi. Tarayıcıya, standart yatay sekme çubuğunun yerine kullanılabilecek Dikey Sekmeler düzeni eklendi. Bu değişiklik, özellikle iPhone Duo'nun daha geniş ekranıyla uyumlu olsa da, iPhone, iPad ve Mac’te kullanılabiliyor. İşte Safari tarayıcıya gelecek tüm yenilikler:

Dikey sekme düzeni

Tam Boyutta Gör Ekranın sol tarafında yer alan Dikey Sekmeler, varsayılan olarak simgelerden oluşuyor; böylece alandan tasarruf sağlanıyor. Ancak dilerseniz sekme çubuğunu genişleterek web sitesi başlıklarının da görünmesini sağlayabiliyorsunuz. Vertical Tabs (Dikey Sekmeler), düzeni korumak adına Konular ve Sekme Grupları ile birlikte çalışıyor. iOS 27'de otomatik Apple Intelligence sekme sıralama özelliği açıldığında Konular oluşturuluyor. Sekmeleri sürükleyerek sabitleme, Sekme Grupları arasında hızlı geçiş yapma gibi özellikler de kullanılmaya devam ediyor.

Dikey Sekmeler, Safari ayarlarından veya Mac ve iPad’de Görünüm menüsünden açılabiliyor.

Uyarlanabilir koyu mod

Tam Boyutta Gör Apple, kendi bünyesinde karanlık mod tasarımı bulunmayan web siteleri için Uyarlanabilir Koyu Mod (Adaptive Dark Mode) özelliğini getirdi. Koyu mod kullanıyorsanız, açık renkli arka plana sahip bir siteye girdiğinizde Safari size uyarlanabilir karanlık modu deneme seçeneği sunuyor.

Dene seçeneğine tıkladığınızda Safari, sayfanın koyu mod sürümünü oluşturuyor; bu süreçte arka plan koyulaştırılıyor, metin kontrastı değiştiriliyor, logolar ve grafiklerin renkleri tersine çevriliyor, vektörel çizimler yeniden renklendiriliyor, yükseltilmiş yüzeyler ayarlanıyor ve katmanlı gölgeler yeniden dengeleniyor. Her web sitesi, okunabilirliği sağlamak için ihtiyaç duyulan düzenlemelerle uyarlanıyor; dolayısıyla her sitede aynı değişiklikler uygulanmıyor. Uyarlanabilir Karanlık Mod'u tüm siteler için genel olarak açabiliyor ya da yalnızca belirli sitelerde ayrı ayrı kullanılabiliyorsunuz.

Eğer web sitesinin halihazırda kendi karanlık modu veya koyu renkli tasarımı varsa, Uyarlanabilir Karanlık Mod devreye girmiyor. Ayrıca geliştiriciler, Safari'nin Uyarlanabilir Koyu Mod'u uygulamamasını ve web sitesinin geliştiricinin tasarladığı şekilde görünmesini sağlayan özel bir etiket de ekleyebiliyor.

Siri yapay zeka özellikleri

Tam Boyutta Gör Bu görsel değişikliklerin yanı sıra Apple, Siri yapay zeka eylemlerine de yenilerini ekledi. Siri, sekmeler ve pencereler üzerinde işlem yapabiliyor; sıralayabiliyor, taşıyabiliyor, kapatabiliyor ve Sekme Grupları içinde düzenleyebiliyor. Siri artık tarayıcı geçmişi üzerinde de kontrol sahibi; Siri’den, belirli bir siteye ait geçmişi veya son 10 gün gibi belirli bir zaman aralığındaki geçmişi silmesini isteyebiliyorsunuz.

Siri halihazırda ekranınızda nelerin bulunduğunu görebiliyor ancak yakında, aktif olmayan sekmeler ve o an görünür olmayan içerikler de dahil olmak üzere web sayfalarının tüm içeriğini anlayabilecek. Web sitelerindeki bilgilerle ilgili sorular sorabileceksiniz. Örneğin; bir ürün için alışveriş yaparken birden fazla sekme açıksa, Siri bunları fiyata göre sıralayabilecek veya incelemekte olduğunuz ürün hakkında size bilgi verebilecek. Apple, Siri'nin bu farkındalık özelliğinin geleceğini belirtiyor ancak söz konusu özellik ilk beta sürümünde yer almıyor.

iOS 27.3 beta yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen tüm yenilikler 5 sa. önce eklendi

iOS 27.3, iPadOS 27.3 ve macOS 27.3 beta yayınlandı

Tam Boyutta Gör Safari'deki bu değişiklikler, bugünden itibaren en güncel beta sürümleriyle geliştiricilerin kullanımına sunuldu. Siri özelliklerinden yararlanabilmek için Apple Intelligence destekli cihaz gerekiyor. iOS 27.3, iPadOS 27.3 ve macOS Golden Gate 27.3, yeni özelliklerin iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek birkaç beta test sürecinin ardından bu yılın aralık ayında kullanıma sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Safari'ye büyük güncelleme: İşte iOS 27.3 ile gelecek yenilikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: