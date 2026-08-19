Safari'ye güvenlik güncellemesi: 22 güvenlik açığı kapatıldı!

Güncelleme, Apple'ın güvenlik odaklı yazılım sürümleriyle birlikte (iOS 26.6.1, macOS 26.6.2) 18 Ağustos'ta geldi ve düzeltilen sorunların birçoğu bellek yönetimi, çökmeler, use-after-free açığı ve kötü amaçlı hazırlanmış web içeriğiyle tetiklenen diğer sorunları içeriyor.
Safari 26.6.1, 22 WebKit güvenlik açığını gideriyor
Apple, güvenlik açıklarından ikisinin kötü amaçlı web içeriğinin bellek bozulmasına, bazılarının ise Safari çökmelerine veya beklenmedik işlem sonlandırmasına neden olabileceğini söylüyor. Şirket ayrıca özel olarak hazırlanmış bir web sitesine girildiğinde hassas verileri açığa çıkarabilecek WebKit Geçmişi sorununu da düzeltti.
Güncelleme, gelişmiş sınır kontrolü, bellek yönetimi, girdi doğrulaması, kilitleme, durum yönetimi ve diğer WebKit güvenlik değişiklikleri yoluyla açıkları gideriyor.
Safari 26.6.1, macOS Sonoma ve macOS Sequoia yüklü Mac’lere indirilebiliyor. Sistem Ayarları - Genel - Yazılım Güncelleme menüsü altından macOS 26.6.2 güncellemesini indirip yükleyebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: