SafePal hacklendi, kullanıcı verileri çalındı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Coldcard soğuk cüzdan markasının gizli kelimelerinin ele geçirildiği ve yüzlerce müşterinin cüzdanlarının boşaltıldığı ortaya çıkmıştı. Bu hafta diğer soğuk cüzdan markası SafePal siber saldırıya uğradı.

SafePal artık güvenli değil

Yapılan açıklamaya göre sipariş takip sisteminde yer alan bir açık nedeniyle siber saldırganlar izinsiz bir şekilde sunuculara sızdı ve yaklaşık 40 bin müşterisinin sipariş verilerini çaldı. Bunlar arasında isim, adres ve sipariş numaraları yer alıyor.

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SafePal saldırganların cüzdan gizli kelimelerine, anahtarlara, banka hesaplarına ya da kredi kartı verilerine ulaşamadığını belirtmiş. Yani şimdilik cüzdanlara ya da hesaplara bir sızma söz konusu değil. Firma açığı kapattığını ve ekstra tedbirlerle sunucuları güçlendirdiğini belirtiyor. Sipariş geçmişindeki kritik veriler bundan sonra sadece 90 gün saklanacak.

SafePal kullanıcılarının saldırı nedeniyle oltalama saldırılarına maruz kalabileceği belirtildi. Şimdiye kadar saldırıda elde edilen verilerle kurulan 30 sahte site tespit edilmiş. Bu bakımdan kullanıcıların da dikkatli olması gerekiyor.

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