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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 kişide mutasyonlu virüs görüldüğünü açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs görüldüğünü açıkladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 kişide mutasyonlu virüs görüldüğünü açıkladı
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    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sürecinde İngiltere'de mutasyona uğramış varyant koronavirüs görülmüştü. Şimdi ise Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından açıklamada bulundu.

    Varyant koronavirüs

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 kişide mutasyonlu virüs görüldüğünü açıkladı
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    Twitter üzerinden açıklamada bulunan Fahrettin Koca '' İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur.'' ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Bkz. "İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi"



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    O değil de aşılarda şimdi aracı var mı yok mu? Yok dendi de niye fotolarda kabak gibi kutunun üstünde aracının ismi yazıyor? Aracısız ülkemiz aşı getiremiyor mu? Getirebiliyorsa niye aracı kullanma gereği duyulup aracıya para kazandırılıyor?
    O değil de aşılarda şimdi aracı var mı yok mu? Yok dendi de niye fotolarda kabak gibi kutunun üstünde aracının ismi yazıyor? Aracısız ülkemiz aşı getiremiyor mu...
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    2 Yanıt Yanıtla +35
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2020: Easy Mode
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    2022: Hard Mode
    2023: Dead
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Cevapları hepimiz çok iyi biliyoruz ama aktrollerin bahane bulmasını bekliyoruz.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Angmarr_Ortadünya 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Aşı çalışmalarında son durum nedir?
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    setcom_2000 (Hakan AK) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
    Adresinde gün gün açıklanan rakamlar mevcut.
    11.Nisan.2020 tarihi için 5.138 hasta olduğunu açıklamış sağlık bakanı. Fakat geçen günlerde hastalığın pik yaptığı dönemde günlük 80.000 (seksenbin) vaka olduğunu söyledi aynı sağlık bakanı. Şimdi 15 kişi olarak açıkladığı mutasyonlu virüs bulaşmış kişi sayısını 8 ay sonra 240 kişi olarak tekrar açıklar mı dersiniz?
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    buraque2 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    korona morona falana filana mokoko
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    Angmarr_Ortadünya 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yasaklar bir an önce kaldırılmalı. Evde kalmaktan psikolojim bozuldu.
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Angmarr_Ortadünya
    senin gibiler yüzünden bu hale geliyoruz. Yasaklar kaldırılınca bütün millet kendini dışarı atıyor tehlike artıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tedbir ve aşı, mutantlar yesin çakıyı.
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Açıklanan rakamlara hala inanan kaldı mı
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    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Onlar “Aktrol” peki siz kimlerden oluyorsunuz?
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    addidas_85 1 hf. ( Mesaj Silindi ) joven
    Ben entelim diye diye gökyüzünde dolaşıp durdular ama bu arada oturup bir saatini bile işe yarar bir bilgi kazanmak için kullanmadılar, şuanda o göbeğini kaşıyan adamlardan bile daha cahil bir grup oldular. Bakın zekanın zerresi var ya onu kullansalar ne kadar gözlerinin döndüğünü görürler ama emin ol dağdaki terörist kadar gözleri boyanmış durumdalar.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir şey olmaz tedbirlerimiz işe yarıyor en fazla hasta sayısı azalması durur.
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    MKD414 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2020 sadece fragmandı asıl film şimdi başlıyor
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2020: Easy Mode
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    2023: Dead
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    slowfood (Slow Food) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    Deprem, virüs, zam, işsizlik. Kulaklarımda sürekli şu melodiyle dolaşıyorum evin içinde;



    Artık nasıl bir psikoloji olduğunu siz düşünün.
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