Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 kişide mutasyonlu virüs görüldüğünü açıkladı

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Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sürecinde İngiltere'de mutasyona uğramış varyant koronavirüs görülmüştü. Şimdi ise Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Varyant koronavirüs

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Twitter üzerinden açıklamada bulunan Fahrettin Koca '' İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur.'' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi"

https://twitter.com/drfahrettinkoca

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