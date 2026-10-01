Sağlıklı Hayata Katkı Fonu geliyor, türün ürünlerinden ve bazı yiyeceklerden katkı payı alınacak

Sağlıklı Hayata Katkı Fonu nedir?
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağına göre türün ürünleri ve bazı yiyeceklerden alınacak katkı payı ile Sağlıklı Hayata Katkı Fonu kurulması planlanıyor. Fonda toplanan para ile okul beslenme programları, obezite tedavisi, sigarayı bırakma, sağlıklı hayat sağlama gibi projelere kaynak ayrılacak. Ayrıca tütün kaynaklı rahatsızlıkların tarama ve tedavilerine de kaynak ayrılması planlanıyor. Yani bir nevi tüketimi yapan vatandaş kendi tedavisine kaynak sağlamış olacak. Bu tür tüketimlerin sağlık kaynaklarına bindirdiği yük de bir miktar azaltılmış olacak.
Taslakta tütün ürünlerinden paket başına 20TL, paketsiz tütünlerden kilogram başına 100TL, şekerli içeceklerden 100ml başına 5TL ve tüketilmesi tavsiye edilmeyen yüksek kalorili atıştırmalıklardan ise fiyatının yüzde 20’sine kadar katkı payı alınması planlanıyor. Yıllık yalnızca tütün ürünlerinden 110 milyar TL fon oluşturulacağı tahmin ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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