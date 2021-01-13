Sağlıklı Olmaya, Evinizde Dyson’la Başlayın

Pandemi nedeniyle evlerimizde geçirdiğimiz süre artarken, kış mevsiminin de gelmesiyle ısıtma sistemleri devreye girdi. Bu süreçte evimizi dış ortamdaki kirleticilere de kapattığımızı düşünürken, gerçekte bu kirleticileri de evimize kilitliyor ve gün içerisinde soluduğumuz havanın kalitesini etkileyecek faaliyetlerde bulunuyoruz. Isıtma sistemleri havayı kuruturken; koltuklarımız, minderlerimiz ve yataklarımızdaki toz, toz akarları ve küfler, zemin ve yüzeylerimizdeki toz partikülleriyle birbirine karışıyor. Havayı kirleten partiküller otuz dakikaya kadar havada asılı kalabiliyor ve virüsler aktif olarak birkaç saat havada canlı duruyor. Tüm bunlar da kış virüslerine ve alerjik bir ortama davetiye çıkarıyor. Hava, zemin ve evimizdeki eşyaların temizliğine daha fazla dikkat etmemiz gereken bu günlerde, basit ama etkili yolları doğru teknolojilerden yararlanarak kullanmak büyük önem taşıyor.

Zemin ve yüzey temizliğinde HEPA filtreyle gelen sağlık…

Ev tozları, ince toz, toz akarları, toz akarı dışkısı, bakteri, küf, polen, evcil hayvan kılı ve kepeği, küçük böcekler ve parçacıklar gibi karmaşık bileşenden oluşuyor. Toz akarı dışkıları, toz akarlarının ölü gövdeleri ve küçük böcekler alerjen olarak sayılıyor. Evlerde bulunan tozlarda ortalama 2000'den fazla farklı mikrop türü var.[1]

Tozlar, gözle göremeyeceğimiz şekilde, zemin, kanepe ve yataklar da dahil olmak üzere evimizdeki çeşitli yüzeylere yayılıyor. Kanepede oturmak veya evde dolaşmak gibi basit eylemler, parçacıkların havaya karışmasına neden oluyor. 30 dakika boyunca havada kalabilen toz akarları ve dışkı parçaları kolayca solunarak alerjik reaksiyonları tetikleyebiliyor. Bu kirleticiler aile fertlerinin sağlığını etkileyebiliyor, özellikle yetişkinlerle kıyaslandığında bebeklerin sağlık riski 100 kat daha fazla olabiliyor.[2] Dyson’ın en akıllı ve en güçlü elektrikli süpürgesi Dyson V11™ kablosuz elektrikli süpürge, özel dijital motorundan aldığı güçle çalışıyor. Tamamen kapalı HEPA filtre sistemiyle polen, bakteri, küf, toz akarı döküntüleri ve evcil hayvan kepeği gibi ince toz parçacıklarını yakalamada oldukça etkili olan ürün, 0,3 mikron kadar küçük partikülleri %99,99 oranında hapsediyor.

Eviniz, ideal sıcaklığa ve sağlıklı bir havaya sahip mi?

Evimizin havasının temiz olabilmesi için evimizin de temiz olması önemli. Havada yatak odalarımızdaki kozmetik ürünlerinden, saç spreyi ve parfüm gibi kişisel bakım ürünlerinden, kullanılan yastık, çarşaf gibi ürünlerin materyallerinden gelen VOC'ler (Uçucu Organik Bileşikler) ve kokulu mumlardan ortaya çıkan benzen bulunabiliyor. Mutfakta ve oturma odasında bulunan temizlik ürünleri de VOC yayarken; yemek pişirme işlemleri sırasında duman ve koku salınımıyla partiküller oluşabiliyor. Halılarsa toz ve alerjen madde üretiyor. Sigara dumanı, yanan şömineler, evcil hayvan tüyleri, evde yetiştirdiğimiz bitkiler, evin iç ve dış boyası, elektronik eşyalar ve yeni mobilyalar da evin havasını kirletiyor. Bu nedenle sık sık havalandırmanın yanında iç mekânın iyi bir şekilde kimyasal olmayan doğru temizlik ürünleriyle de temizlenmesi gerekiyor.

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Sağlıkla gelen ısınma

Dyson Pure Hot+Cool™ hava temizleyici fan, iç alandaki alerjen ve zararlı maddeleri tespit ediyor. HEPA filtresi sayesinde 0,1 mikron boyutundaki zararlı partiküllerin bile %99,95’ini hapsediyor. Havadaki zararlı gazları otomatik olarak algılayarak gerçek zamanlı olarak raporluyor. Dengeli bir hava akışı için Air Multiplier™ teknolojisi kullanan ürünler termostat ısı kontrolüyle otomatik olarak odayı hedef sıcaklıkta tutuyor. Odanın her yerinde kontrol sağlamak için havayı karıştırıp dağıtarak temizlenen havanın yayılımı için güçlü bir hava akışı yaratıyor. Bulunduğu ortamı kışın ısıtıyor, yazın serinletiyor

Hijyenik nemlendirme

Dyson Pure Humidify + Cool™ nemlendiricili hava temizleme fanı; hijyenik olarak havayı nemlendirmek, buharlaştırarak serinletmek ve tüm yıl boyunca etkili bir şekilde havayı arındırmak için UV-C teknolojisini kullanıyor. UV-C ışığı, ilk geçişte sudaki bakterilerin yüzde 99.9'unu öldürüyor. Dyson Pure Humidify + Cool™, lazerleri sayesinde kirleticileri algılıyor ve ayrı bir sensör sayesinde benzen ve NO2 gibi Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) miktarını tespit ediyor. Yoğunlaştırılmış ve kapatılmış mikrofiber HEPA filtresiyle alerjenler, bakteriler ve polenler dahil 0.1 mikron kadar küçük ultra ince kirleticilerin yüzde 99,95'ini yakalıyor.

Dyson V11™ Absolute Extra – 5.499 TL https://www.dyson.com.tr/products/cord-free/dyson-v11-absolute-extra-vacuums/overview

Dyson Pure Hot+Cool™ Hava Temizleme Fanı – 4.499 https://www.dyson.com.tr/products/air-quality/dyson-pure-hot-cool/all-features

Dyson Pure Humidify+Cool™ Nemlendiricili Hava Temizleme Fanı – 4.999 TL https://www.dyson.com.tr/products/air-quality/dyson-pure-humidify-cool/overview

Daha fazla bilgi için

Özgün Uçan / oucan@webershandwick.com / 0537 510 48 07

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