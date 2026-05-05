    SAHA 2026 başladı: 8 milyar dolarlık ihracat anlaşması hedefleniyor

    SAHA 2026 Fuarı İstanbul’da kapılarını açtı. SSB Başkanı Haluk Görgün, etkinlik süresince yaklaşık 8 milyar dolarlık savunma ve havacılık ihracat sözleşmesi imzalanmasının beklendiğini açıkladı.

    İstanbul’da kapılarını açan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, hem katılımcı sayısı hem de ekonomik beklentileriyle dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, fuar sürecinde yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalanmasının beklendiğini açıkladı.

    İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen organizasyon, 9 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın da en büyük savunma sanayi kümelenmesi olarak öne çıkan SAHA İstanbul tarafından organize edilen etkinlik, 121 bin metrekarelik stant alanı ile şimdiye kadarki en geniş organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu yıl fuara 200’e yakın delegasyon ve 800’ün üzerinde resmi katılımcı iştirak ediyor.

    Büyük projeler ve kritik imzalar fuarda

    Fuar yalnızca ürünlerin sergilenmesinden ibaret olmayacak. Zira aynı zamanda burası önemli anlaşmaların duyurulduğu ve imzalandığı bir platform işlevi görüyor. Savunma Sanayii İcra Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanan projelerin önemli bir kısmı SAHA 2026 kapsamında kamuoyuna açıklanacak.

    Geçtiğimiz yıl savunma ve havacılık sanayisinde 10,5 milyar dolarlık ihracat rekoru kıran Türkiye, bu ivmeyi 2026’da daha da yukarı taşımayı hedefliyor. Yılın ilk dört ayında ihracatta yaklaşık 7 milyar dolarlık sözleşme hacmine ulaşıldığı belirtilirken SAHA 2026’nın bu rakamı önemli ölçüde artırması bekleniyor.

    Haluk Görgün, fuar süresince imzalanacak anlaşmalarla toplam sözleşme hacminin yaklaşık 8 milyar dolara ulaşabileceğini ifade ederek savunma sanayisindeki büyümenin hız kesmeden devam ettiğine işaret etti.

    Yerlilik oranının yüzde 80’in üzerine çıktığı sektörde, kara, hava, deniz, denizaltı ve uzay dahil olmak üzere tüm alanlarda ürün ve platform geliştiriliyor. Bununla birlikte yalnızca platformlar değil, bu sistemlerin alt bileşenleri, mühimmatları ve lojistik çözümleri de yerli olarak üretilebiliyor. Türkiye’nin savunma sanayisi ihracatı bugün 185 ülkeye ulaşmış durumda ve 230’dan fazla farklı ürün uluslararası pazarda yer buluyor.

