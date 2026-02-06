Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sahibinden.com’a yapay zeka geliyor: SahiAI tanıtıldı

    Türkiye'nin ilan platformu Sahibinden.com'a yapay zeka ile ilan arama özelliği geliyor. "Az yakan beyaz renkli SUV","Aileye uygun ev" gibi cümlelerle ilgili ilanlara ulaşılacak.

    Sahibinden’e yapay zeka geliyor: SahiAI tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Sahibinden.com, yapay zeka aracılığıyla ilan aramayı kolaylaştıran SahiAI yapay zeka teknolojisini tanıttı. Bundan sonra Sahibinden’in yapay zeka teknolojileri Sahi AI markası altında sunulacak.

    Cümleyle ilan filtreleme dönemi başlıyor

    SahiAI'ın yapay zeka tabanlı arama özelliği, kullanıcıların klasik filtreler ile uğraşmadan doğrudan birkaç cümleyle ilgili ilanlara ulaşmasına imkan tanıyor. Özellikle de mobilden yapılan ilan aramalarında kullanıcılara kolaylık sağlayacak.

    Kullanıcılar, ilanları günlük konuşma diliyle tarif ederek filtreleyebilecek. "Metroya yakın, ebeveyn banyolu, deniz manzaralı, açık mutfak olmayan” veya "az yakan beyaz bir SUV, hibrit japon arabası" gibi cümlelerle ilgili ilanlara ulaşılabiliyor. Sistem sadece kelimeleri anlamlandırmakla kalmıyor; coğrafi verileri ve ilan açıklamalarını dahil ederek kullanıcının niyetini anlıyor.

    sahiAI ilan verilerinin yanı sıra farklı kaynaklardan birçok veri ile zenginleştirildi ve ek arama teknolojileriyle güçlendirildi. Böylelikle, "yakıt cimrisi", "cam tavanlı" "aileye uygun" veya "deri koltuklu" gibi standart arama filtrelerinde yer almayan ifadeler için dahi kullanıcıların arama niyetlerini yapay zeka ile yorumlayıp anlayarak aradıkları ilanları listeleyebiliyor.

    Yapay zeka ile arama özelliği, yakında konut ve vasıta ilanları için kullanılacak. İlerleyen aylarda diğer kategorilerde de devreye alınacak.

    sahiAI, sadece bir arama özelliğinin değil Sahibinden’deki yapay zekalı özellikler için bir çatı marka olarak kullanılacak. Temelleri 2018'de "Fotoğraftan Araç Tanıma" ile atılan sahiAI ürün gamı; ilan görsellerinin kalitesini artıran Fotobot, ilandaki evlerin içinde 3 boyutlu dolaşmayı sağlayan Sanal Tur ve ilandaki evin dekorasyonunu saniyeler içinde değiştiren SahiDeko gibi ürünlerle zenginleşti. Şimdi ise yapay zekâ ile ilan arama özelliği ile ilan bulmayı kolaylaştıran sahiAI, Türk mühendisleri tarafından tamamen sahibinden.com bünyesinde geliştirildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    desülfatör nedir futbolcu bilme oyunu kazı kazan tüyoları ps5 alınır mı selin hoca pdf

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum