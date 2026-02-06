Sahibinden.com’a yapay zeka geliyor: SahiAI tanıtıldı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Sahibinden.com, yapay zeka aracılığıyla ilan aramayı kolaylaştıran SahiAI yapay zeka teknolojisini tanıttı. Bundan sonra Sahibinden’in yapay zeka teknolojileri Sahi AI markası altında sunulacak.

Cümleyle ilan filtreleme dönemi başlıyor

SahiAI'ın yapay zeka tabanlı arama özelliği, kullanıcıların klasik filtreler ile uğraşmadan doğrudan birkaç cümleyle ilgili ilanlara ulaşmasına imkan tanıyor. Özellikle de mobilden yapılan ilan aramalarında kullanıcılara kolaylık sağlayacak.

Kullanıcılar, ilanları günlük konuşma diliyle tarif ederek filtreleyebilecek. "Metroya yakın, ebeveyn banyolu, deniz manzaralı, açık mutfak olmayan” veya "az yakan beyaz bir SUV, hibrit japon arabası" gibi cümlelerle ilgili ilanlara ulaşılabiliyor. Sistem sadece kelimeleri anlamlandırmakla kalmıyor; coğrafi verileri ve ilan açıklamalarını dahil ederek kullanıcının niyetini anlıyor.

sahiAI ilan verilerinin yanı sıra farklı kaynaklardan birçok veri ile zenginleştirildi ve ek arama teknolojileriyle güçlendirildi. Böylelikle, "yakıt cimrisi", "cam tavanlı" "aileye uygun" veya "deri koltuklu" gibi standart arama filtrelerinde yer almayan ifadeler için dahi kullanıcıların arama niyetlerini yapay zeka ile yorumlayıp anlayarak aradıkları ilanları listeleyebiliyor.

Yapay zeka ile arama özelliği, yakında konut ve vasıta ilanları için kullanılacak. İlerleyen aylarda diğer kategorilerde de devreye alınacak.

sahiAI, sadece bir arama özelliğinin değil Sahibinden’deki yapay zekalı özellikler için bir çatı marka olarak kullanılacak. Temelleri 2018'de "Fotoğraftan Araç Tanıma" ile atılan sahiAI ürün gamı; ilan görsellerinin kalitesini artıran Fotobot, ilandaki evlerin içinde 3 boyutlu dolaşmayı sağlayan Sanal Tur ve ilandaki evin dekorasyonunu saniyeler içinde değiştiren SahiDeko gibi ürünlerle zenginleşti. Şimdi ise yapay zekâ ile ilan arama özelliği ile ilan bulmayı kolaylaştıran sahiAI, Türk mühendisleri tarafından tamamen sahibinden.com bünyesinde geliştirildi.

