Şahin parasına ucuz elektrikli araç: Chery QQ3 satışa çıktı

Chery, yeni QQ3 ile kompakt elektrikli araç pazarına hızlı bir giriş yaptı. 30 Mart'ta dört farklı versiyonla satışa sunulan yeni Chery QQ3'ün fiyatı yaklaşık 8.200 ile 11.000 dolar arasında değişiyor.
Chery QQ3, Geely EX2 ve BYD Seagull gibi küçük elektrikli araçlarla rekabet edecek şekilde tasarlandı. Resmi verilere göre araç, ilk tanıtımından bu yana 60 bine yakın sipariş aldı.
Chery QQ3, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yan tarafta ise çamurluk ve eteklerdeki siyah plastik eklentiler, yarı gizli kapı kolları ve kameralar göze çarpıyor. Tavan, siyah sütunlar nedeniyle arkadan bakıldığında havada asılı gibi görünüyor. Arkada geometrik detaylara sahip stoplar ve bagaj spoyleri göze çarpıyor.
Minimalist yaşam alanı
Araçta toplam 38 farklı depolama alanı yer alıyor. Ön bagaj 70 litre, arka bagaj ise 375 litre yükleme hacmine sahip. Ayrıca, arka koltukların altında da 35 litrelik ek bir depolama alanı mevcut.
Motor ve batarya
QQ3, arkadan itişli bir sistemle donatılmış. 58 kW güç ve 90 Nm tork ya da 90 kW güç ve 115 Nm tork sunan iki seçenek mevcut. 29.48 ve 41.28 kWsa'lik batarya seçenekleri ise CLTC'ye göre sırasıyla 310 km ve 420 km menzil sunuyor. Hızlı şarj ile %30’dan %80’e şarj yaklaşık 17 dakika sürüyor.
