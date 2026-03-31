Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Şahin parasına ucuz elektrikli araç: Chery QQ3 satışa çıktı

    Chery QQ3, dört farklı donanım seviyesiyle Çin pazarına girdi. Fiyatı 8.200 dolardan başlayan kompakt elektrikli model, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. 

    Chery, yeni QQ3 ile kompakt elektrikli araç pazarına hızlı bir giriş yaptı. 30 Mart'ta dört farklı versiyonla satışa sunulan yeni Chery QQ3'ün fiyatı yaklaşık 8.200 ile 11.000 dolar arasında değişiyor.

    Chery QQ3, Geely EX2 ve BYD Seagull gibi küçük elektrikli araçlarla rekabet edecek şekilde tasarlandı. Resmi verilere göre araç, ilk tanıtımından bu yana 60 bine yakın sipariş aldı.

    Chery QQ3, özellikleriyle neler sunuyor❓

    QQ3, markanın "yuvarlak içinde kare" adını verdiği tasarım felsefesini benimsiyor. Aracın boyutları 4195 mm uzunluk, 1811 mm genişlik, 1573 mm yükseklik ve 2700 mm aks mesafesi şeklinde açıklandı. Ön tarafta kapalı panjur tasarımı, yuvarlak hatlara sahip farlar, park sensörleri, kamera ve tampondaki merkez hava girişi dikkat çekiyor.

    Yan tarafta ise çamurluk ve eteklerdeki siyah plastik eklentiler, yarı gizli kapı kolları ve kameralar göze çarpıyor. Tavan, siyah sütunlar nedeniyle arkadan bakıldığında havada asılı gibi görünüyor. Arkada geometrik detaylara sahip stoplar ve bagaj spoyleri göze çarpıyor.

    Minimalist yaşam alanı

    Kabinde siyah ve yeşil renk temalarıyla modern bir atmosfer yaratılmış. Üst donanımlarda, 15.6 inç 2.5K merkezi ekran ve 8.8 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Bu sistem, Qualcomm Snapdragon 8155 çip tarafından destekleniyor ve Chery’nin AI Lingxi kokpit sistemi ile birlikte çalışıyor. Ayrıca havalandırma ve ısıtma özelliğine sahip ön koltuklar da donanım listesinde yer alıyor.

    Araçta toplam 38 farklı depolama alanı yer alıyor. Ön bagaj 70 litre, arka bagaj ise 375 litre yükleme hacmine sahip. Ayrıca, arka koltukların altında da 35 litrelik ek bir depolama alanı mevcut.

    Motor ve batarya

    QQ3, arkadan itişli bir sistemle donatılmış. 58 kW güç ve 90 Nm tork ya da 90 kW güç ve 115 Nm tork sunan iki seçenek mevcut. 29.48 ve 41.28 kWsa'lik batarya seçenekleri ise CLTC'ye göre sırasıyla 310 km ve 420 km menzil sunuyor. Hızlı şarj ile %30’dan %80’e şarj yaklaşık 17 dakika sürüyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    H
    halogen666 7 dakika önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TimFoster +45 serdarcenk +35 İstan34bul +33 killnOd +32 ShinQda +31 Mitra +28 msahincelen +26 SilenthillDream +24 agoktas96 +21 NIGGLING +20
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    393 Kişi Okuyor (3 Üye, 390 Misafir) 10 Masaüstü 383 Mobil
    Kuekuatsheu, furkan987654321, unshaken1511 okuyor
    F
    U
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1715 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    elektrikli otomobil, chery ve
    5 etiket daha çinli arabalar chery qq3 Teknoloji Haberleri Yaşam Galeri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    24 yaşında boy uzar mı turknet whatsapp hattı mazot yutulursa ne olur gta 5 kadın çağırma hilesi sym jet 14 200i abs yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Telefon (3)
    Nothing Telefon (3)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 450
    HP ProBook 450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum