Şahin parasına ucuz elektrikli araç: Chery QQ3 satışa çıktı

Chery, yeni QQ3 ile kompakt elektrikli araç pazarına hızlı bir giriş yaptı. 30 Mart'ta dört farklı versiyonla satışa sunulan yeni Chery QQ3'ün fiyatı yaklaşık 8.200 ile 11.000 dolar arasında değişiyor.

Chery QQ3, Geely EX2 ve BYD Seagull gibi küçük elektrikli araçlarla rekabet edecek şekilde tasarlandı. Resmi verilere göre araç, ilk tanıtımından bu yana 60 bine yakın sipariş aldı.

Chery QQ3, özellikleriyle neler sunuyor❓

QQ3, markanın "yuvarlak içinde kare" adını verdiği tasarım felsefesini benimsiyor. Aracın boyutları 4195 mm uzunluk, 1811 mm genişlik, 1573 mm yükseklik ve 2700 mm aks mesafesi şeklinde açıklandı. Ön tarafta kapalı panjur tasarımı, yuvarlak hatlara sahip farlar, park sensörleri, kamera ve tampondaki merkez hava girişi dikkat çekiyor.

Yan tarafta ise çamurluk ve eteklerdeki siyah plastik eklentiler, yarı gizli kapı kolları ve kameralar göze çarpıyor. Tavan, siyah sütunlar nedeniyle arkadan bakıldığında havada asılı gibi görünüyor. Arkada geometrik detaylara sahip stoplar ve bagaj spoyleri göze çarpıyor.

Minimalist yaşam alanı

Kabinde siyah ve yeşil renk temalarıyla modern bir atmosfer yaratılmış. Üst donanımlarda, 15.6 inç 2.5K merkezi ekran ve 8.8 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Bu sistem, Qualcomm Snapdragon 8155 çip tarafından destekleniyor ve Chery’nin AI Lingxi kokpit sistemi ile birlikte çalışıyor. Ayrıca havalandırma ve ısıtma özelliğine sahip ön koltuklar da donanım listesinde yer alıyor.

Araçta toplam 38 farklı depolama alanı yer alıyor. Ön bagaj 70 litre, arka bagaj ise 375 litre yükleme hacmine sahip. Ayrıca, arka koltukların altında da 35 litrelik ek bir depolama alanı mevcut.

Motor ve batarya

QQ3, arkadan itişli bir sistemle donatılmış. 58 kW güç ve 90 Nm tork ya da 90 kW güç ve 115 Nm tork sunan iki seçenek mevcut. 29.48 ve 41.28 kWsa'lik batarya seçenekleri ise CLTC'ye göre sırasıyla 310 km ve 420 km menzil sunuyor. Hızlı şarj ile %30’dan %80’e şarj yaklaşık 17 dakika sürüyor.

